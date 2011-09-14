В Шымкенте открылся реабилитационный центр для постинсультных больных

Больные, которые перенесли инсульт или черепно-мозговые травмы смогут вернуться к обычной жизни. В Шымкенте открылся уникальные центр. Современное оборудование позволит людям заново научиться ходить, шевелить руками и ногами.

Специальные аппараты способны мобилизовать силы суставов, когда человек сам не справляется с болезнью.

Нервопатологи Южного Казахстана вздыхают с облегчением, теперь у них появились помощники. «Раньше у нас главная задача была, чтобы больной выжил. Больной выживает, а потом остается на откуп родным. У кого-то есть возможность заниматься лечебной физкультурой и реабилитацией, у кого-то нет. Теперь постинсультные больные могут восстановить навыки. Раньше такой возможности в Казахстане не было,» — рассказывает нервопатолог Шымкента Валерий Пааль.

Таких реабилитационных центров в стране теперь два: в Алматы и в Шымкенте. При этом в Казахстане сотни тысяч больных, которым нужно помочь научиться двигаться. Очень важно, заявляют врачи, не упустить время, ведь эффективным лечение будет только тогда, если с момента заболевания прошло не больше полугода. Теперь врачи Шымкента намерены добиваться сотрудничества с министерством здравоохранения. Чиновникам уже отправили предложение поучаствовать в процессе реабилитации больных.