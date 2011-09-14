Больные, которые перенесли инсульт или черепно-мозговые травмы смогут вернуться к обычной жизни. В Шымкенте открылся уникальные центр. Современное оборудование позволит людям заново научиться ходить, шевелить руками и ногами.
Специальные аппараты способны мобилизовать силы суставов, когда человек сам не справляется с болезнью.
Нервопатологи Южного Казахстана вздыхают с облегчением, теперь у них появились помощники. «Раньше у нас главная задача была, чтобы больной выжил. Больной выживает, а потом остается на откуп родным. У кого-то есть возможность заниматься лечебной физкультурой и реабилитацией, у кого-то нет. Теперь постинсультные больные могут восстановить навыки. Раньше такой возможности в Казахстане не было,» — рассказывает нервопатолог Шымкента Валерий Пааль.
Таких реабилитационных центров в стране теперь два: в Алматы и в Шымкенте. При этом в Казахстане сотни тысяч больных, которым нужно помочь научиться двигаться. Очень важно, заявляют врачи, не упустить время, ведь эффективным лечение будет только тогда, если с момента заболевания прошло не больше полугода. Теперь врачи Шымкента намерены добиваться сотрудничества с министерством здравоохранения. Чиновникам уже отправили предложение поучаствовать в процессе реабилитации больных.
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33 Комментариев Включено "В Шымкенте открылся реабилитационный центр для постинсультных больных"
ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА , ГДЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ ЦЕНТР И КАК ПОПАСТЬ В НЕГО?. БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Зоя, пришлите свой адрес на marik6(a)yandex.ru и мы вам переправим контакты клиники
адрес клиники
— Мне бы тоже хотелось получить контакты центра. правда у меня травма позвоночника. но в РНЦНХ в Астане мне посоветовали какой-то центр в Шымкенте.
— Будьте добры подскажите как можно попасть к вам на реабелетацию после ОНМК, жительница Талдыкургана
— Жительница Талдыкургана, после ОНМК требуется реабилетация, как можно пройдти лечение, подскажите, спасибо заранее.
— Вышлите мне пожалуйста на мой адрес ваши координаты, моя мама перенесла микроинсульт, хочу привезти на реабилитацию.
Этот центр находится на базе клиники Доктора Орынбаева в Шымкенте
— У клиники есть свой сайт
http://www.mcdo.kz/
— Здраствуите моему ребенку 6 лет диагноз аутизм вашем центре лечит жду ответа.
Здравствуйте! Пожалуйста, напишите контакты и адрес этого центра. Спасибо!
Здравствуйте! Мой отец перенес второй ОНМК требуется реабилетация, как можно пройдти лечение, подскажите, спасибо заранее!
Где находиться центр? Нам очень, как можно скоро, нужно туда попасть!!!
Гульжан , добрый день!
Если Вам не сложно,
Вы можете поделиться своей информацией, Вы нашли этот центр в Алматы, если вы там прошли лечение, то какие результаты и хорошие ли специалисты.
У моей сестры был инсульт и прошло уже 4 месяца, Она еще в Астане, там в реабилитации будет только 3 недели а потом отправляют домой, хотелось бы заранее найти хороший центр, но интернете так мало информации.
Спасибо огромное, за ответ, очень буду ждать.
aikucha72@mail.ru
С уважением Айгуль.
Напишите пожалуйста ваш адрес
Здравствуйте! У моей мамы одна нога короче второй на 3-4 см, после перелома подвздошной кости. нога не правильно срослась, не может ходить. Можно ли обратится к вам в реабилитационный центр. Если это на платной основе прейскурант предоставить можно?
Можно ли привезти к Вам на реабилитацию маму, ей 76 лет. В декабре 2013 года она перенесла второй гемаррогический инсульт (первый был в 1999 году, тогда восстановилась полностью. В настоящее время она выписана домой, лежит, правая сторона восстанавливается, но медленно, все понимает, говорит медленно, с трудом и то не все. Хотелось бы, чтобы Вы помогли, сколько будет стоить реабилитация?
Добрый день! Подскажите пожалуйста адреса реабилитационных центров после инсульта в Алматы и в Шымкенте. Очень срочно.
заранее благодарю,
с/у Айгуль Курманкуловна
Здравствуйте. И мне напишите пож. адрес и номер этого реабилитационного центра. Очень срочно нужно маме(
напишите пожалуйста адрес недавно открывшегося Реабилитационного центра для постинсультных больных на базе доктора Орымбаева
Здравствуйте! Я с г.Экибастуз. Моя мама летом перенесла микроинсульт потом восстановилась, в ноябре из за высокого давления получила ишемический инсульт правой и левой стороны, отказали правая рука и нога, глотание нарушено. Можно ли вылечится у вас и сколько дней надо на лечение и сколько потребуется денег?
А координаты-то ваши имеются в наличие?
Очень нуждаемся в восстановлении после обширного ишемического инсульта.
Мужчина 60 лет. Две недели в коме. Правая сторона парализована. Жевательный рефлекс
нарушен.
Очень ждем ответа.
Заранее спасибо
Добрый день!
А с Узбекистана Вы принимаете больных? Можно подробрую информацию ?
Добрый день!
Подскажите, пож, адрес вышеуказанной клиники. Поему отцу необходима помощь.
И если можно, то сразу прайс с ценами.
Спасибо!
Здравствуйте! Мои друг не может ходить уже 6 лет. Был перелом позвоночника. Можно как то помочь, полностью вастоановить здоровье
Пожалуста реабелитационый центр где находятся, адрес подскажите.? Мой муж попал в аварию закрытая спинно мозговая травма. Закрытый компрессионный перелом 7, 12 позвонков. Нарушение проводимости спинного мозга.
Добрый день. Напишите пожалуйста номер телефона, по которому можно связаться с реабилитационным центром. Необходимо консультация, как можно попасть к вам на реабилитацию.
Напишите пожалуйста адрес и контакты реабилитационного центра
Господи! Ну кто-нибудь скажет координаты этого центра?
Добрый день!
Друг попросил из инета узнать адрес этой центр реабилитации
Перешел по ссылке http://www.mcdo.kz/
Позвонил (40-07-03; 87077571650) и узнал что центр реабилитации находятся у них на базе клиники Орынбаева. Прием пациентов с 10:00-14:00 каждый день. Врач Мырзабаева Зарина Ауезханова
Так то вот так
пришлите адрес клиники будьте добры прошу ответить
Альбина, в комментариях есть адрес центра.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста когда можем к Вам попасть? Вышлите телефоны. Очень нуждаемся.