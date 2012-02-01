Енбекшинский районный отдел ЦОН переехал на новое место

Теперь жители Енбекшинского района могут не ездить в областной ЦОН. У них есть возможность оформить все справки, получить ИИН или обменять документы удостоверяющие личность в районном отделении.

Новое отделение находится в микрорайоне Север, в здании бывшего магазина «Возрождение». Сюда можно добраться на 54, 112 маршрутках.

Наталья Бохонова, жительница мкн. Север: «Очень удобно, не надо ездить в город».

Шавкат Усманов: «Можно поменять удостоверение. Я пришел и оформил все необходимые документы быстро и качественно. Спасибо».

В здании на первом и на втором этажах здания специалисты ЦОН принимают документы и оказывают консультации.

Абай Жанбырбаев, начальник Енбекшинского районного отдела ЦОН по ЮКО: «Здание, в котором мы находимся, выбрано не случайно. Был проведен мониторинг в течение года и мы решили обосноваться в мкн. Север , согласовав это с руководством. В районе проживает 250 тысяч человек. Здесь мы оказываем все услуги, предусмотренные в государственном реестре».

Для удобства горожан такой же отдел открывается в Аль -Фарабийском районе , рассказывает начальник операционного зала ЦОН по ЮКО Галым МАЙМЫШЕВ. Он будет открыт в здании магазина «Скороход».

Абайский районный отдел остался в здании областного центра обслуживания населения по ул. Мадели Кожа, возле центрального стадиона.