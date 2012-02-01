Теперь жители Енбекшинского района могут не ездить в областной ЦОН. У них есть возможность оформить все справки, получить ИИН или обменять документы удостоверяющие личность в районном отделении.
Новое отделение находится в микрорайоне Север, в здании бывшего магазина «Возрождение». Сюда можно добраться на 54, 112 маршрутках.
Наталья Бохонова, жительница мкн. Север: «Очень удобно, не надо ездить в город».
Шавкат Усманов: «Можно поменять удостоверение. Я пришел и оформил все необходимые документы быстро и качественно. Спасибо».
В здании на первом и на втором этажах здания специалисты ЦОН принимают документы и оказывают консультации.
Абай Жанбырбаев, начальник Енбекшинского районного отдела ЦОН по ЮКО: «Здание, в котором мы находимся, выбрано не случайно. Был проведен мониторинг в течение года и мы решили обосноваться в мкн. Север , согласовав это с руководством. В районе проживает 250 тысяч человек. Здесь мы оказываем все услуги, предусмотренные в государственном реестре».
Для удобства горожан такой же отдел открывается в Аль -Фарабийском районе , рассказывает начальник операционного зала ЦОН по ЮКО Галым МАЙМЫШЕВ. Он будет открыт в здании магазина «Скороход».
Абайский районный отдел остался в здании областного центра обслуживания населения по ул. Мадели Кожа, возле центрального стадиона.
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9 Комментариев Включено "Енбекшинский районный отдел ЦОН переехал на новое место"
— добрый день . мы потеряли документы на квартиру. четвёртый месяц нам выдают справку с архива что договора купли -продажи в архиве нет. интересно куда же они делись. кто за это должен отвечать. куда нам обращаться в суд подавать. подскажите пожалуйста.
Сәлеметсіздер ме. Мен сіздерден сұрайын дегенім, кезекті пәтер тұрғынына тұру үшін, қандай құжаттар жинауым керек
Мекен жай аныктамасы картатека тұрмыста болмасаныз ешкіммен некеде болмаганыз жайлы аныктама болды
Салеметсиз бе! Менин коятын сурагым… сиздер неге кужаттарды кабылдамай койдыныздар. Менин апкем сиздерге арендалык патерге кезекке туру ушин сиздерге келгенде кажетти малимет бермей койдыныздар. Сиздердин айткан жауаптарыныз, бизде жыл соны отчеттар жасау керек деп. Халыкка кызмет корсету атанып, корсетпей есиктен шыгарып салгандарыныз дурыс емес деп ойлаймын.
Добрый вечер,
Ранее по месту проживания (прописки) Забадам ул. Деповская относились к Аль-Фарабийскому району. Сегодня при обращении в ЦОН этого района для прописки сына нам сказали что нашу улицу переименовали ул. Баян батыра и теперь относимся к Энбекшинскому району при этом работники ЦОНа не могут объяснить нам эту ситуацию. Как нам быть? Куда нам обратиться, чтобы получить ответы на наши вопросы по документам на дом и тд. Так как нас отправляют то туда-то сюда и не могут решить вопрос, а наши соседи вообще не знают, что мы относимся в другой район.
Заранее спасибо!
С уважением,
Сыдыкова Фарида.
Не знаю как в Забадаме, а на Чапаевке ул. Деповская это граница, одна сторона (четная) Альфарабийский район, другая сторона (нечетная) Энбекшинский район.
озге елге шыгу ушын алатын паспортты калай тез алуга болад
Здравствуйте! Мне нужена копия свидетельства о расторжении брака, я из другого города, хочу приехать сама, к кому обращаться?