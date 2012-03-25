История о том, как меняют удостоверение в ЦОНе Шымкента

Хотела поделиться с вами историей о том, как я меняла удостоверение в ЦОНе. Скажу сразу, что я не поменяла удостоверение вовремя и оно у меня просрочилось. Я заранее узнала, какой пакет документов мне нужно собрать и какой штраф придется заплатить. Штраф за просроченное удостоверение сейчас составляет 5 МРП, это 8090 тенге.
Собрав все необходимое, в том числе и нужную сумму, отправилась в ЦОН.
Наш ЦОН перенесли. И в новом здании я была впервые.
При входе в ЦОН, меня встретила «услужливая» девушка. Поинтересовалась, что у меня. Я сказала, что пришла менять удостоверение. Она сообщила, что придется платить штраф, я ответила, что знаю, за этим и пришла. Затем она поинтересовалась, есть ли у меня загран. паспорт. Я ответила, что есть, но не при себе. И тут она мне заявляет, что я обязана была взять его с собой, чтоб предъявить, а так как он у меня не на руках, то сдать сегодня документы не получится и меня отправят от сюда. Но тут же предложила помочь мне урегулировать этот вопрос. Я в полном шоке, недопонимая, при чем тут паспорт сказала девушке, что позвоню в надлежащие органы и её за такую «помощь» просто уволят.
Она указала мне на консультанта, к которому надо подойти.
Консультант, милая девушка, сказала, что мне надо оплатить в кассу 394 тенге. А затем подойти опять к ней. Отстояв очередь, заплатив, я вернулась к ней. Она скрепив все документы, а вернее их ксерокс, вызвалась проводить меня на второй этаж. Я про себя подумала, о том, какой у нас стал трепетный сервис и о том, как у нас стали заботиться о простых гражданах. Но по дороге девушка предложила свои услуги, сделать поменьше штраф, но я отказалась. Надо было видеть её изумленное лицо!
На втором этаже мне надлежало подойти к инспектору в форме, при погонах. Он дал мне форму объяснительной, в которой я указала причину своего нарушения. Перепроверив документы он отправил меня делать фото.
Надо признаться, что меня очень удивило, что фото теперь делается бесплатно, хотя раньше за него приходилось платить. После того, как меня два раза сфотографировали, как мне показалось, ни очень удачно, я все же попросила сделать ещё одну попытку. Но «фотограф» в погонах предложил мне оставить «шатал» за это…
Вернувшись к первому инспектору в пагонах, я поинтересовалась, когда и куда мне необходимо оплатить штраф. Он сказал, что штраф (ВНИМАНИЕ!!!) надлежит отдать ему на руки, причем не 8090 тг, а 8200 тг. с учетом комиссии. Объяснил это сервисом! Из-за того, что они открылись совсем недавно, у них в зале была только касса Народного банка. А этот штраф надо оплатить именно в Казпочте. И чтоб не гонять граждан туда сюда, они отправляют своего курьера! Заподозрив не ладное, я все же попросила дать мне реквизиты, куда перечислить штраф и сказала, что мне не трудно это сделать самой.
Но каково было моё удивление, когда я спустилась на первый этаж, в кассу Народного банка. Девушка- кассир сообщила, что они без проблем принимают этот платеж!!!
Естественно, путем не долгих соображений, я сделала вывод, что скорей всего, мой штраф просто не дошел бы до казны нашего государства!
В связи с чем, меня не оставляют в покое несколько вопросов.
Какова заработная плата у работников ЦОНа, если они чуть ли не у порога на перебой ловят «клиентов»?
До каких пор у нас будет твориться этот беспредел?
Куда смотрят проверяющие органы, которые должны бороться с коррупцией?
И последний вопрос. Как будет развиваться Казахстан, если огромный процент штрафов просто не доходит до казны, оседая в карманах наших сотрудников ЦОНа?
Обидно и печально…
Автор Кристина Ершова.
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22 Комментариев Включено "История о том, как меняют удостоверение в ЦОНе Шымкента"
— Меня до сих пор раздражает тот факт, что за просроченное удостоверение мы должны платить даже если у нас есть паспорт… во всех цивилизованных странах основной документ — это паспорт, а у нас кусок пластика… Интерсно, а у нас где-нибудь написано в законе, что гражданин Казахстана в обязательном порядке должен иметь удостоверение, а не паспорт?
— «Паспорт гражданина Республики Казахстан является документом, удостоверяющим личность владельца ПРИ ВЫЕЗДЕ И ЗА ПРЕДЕЛАМИ Республики Казахстан. Паспорт гражданина Республики Казахстан выдается сроком действия на десять лет. По заявлению гражданина срок действия паспорта может быть продлен уполномоченным органом еще на один год.
Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдается гражданам с 16-летнего возраста и ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ. Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдается сроком действия на десять лет.Все граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории, должны иметь удостоверение личности».
Правила Правительства от 12.07.2000 N 1063
«Правила документирования и регистрации населения Республики Казахстан»
— Здравствуйте, а в каком из ЦОНов такие «чудеса» творятся?
— Это всё в ЦОНе по Энбекшинскому району на Севере (бывший магазин возрождение)…
— Во всех!!! )))
— Кристина, очень интересно, это вообще какой ЦОН?
— Это Юг, это Шымкент — здесь свои законы, совсем другая касса.
— у нас у казахов есть поговорка: рыба гниет с головы дальше вы сами поймете
— Janar, а у нас, у русских, есть пословица: «Рыба гниёт с головы, а чистят её с хвоста» )))
Ужас…. Беспредел!!!! Мне тоже нужно менять документы, не просроченные, просто фамилию сменила после замужества. Мне тоже нужно платить штраф, 7500 кажется, за то, что не поменяла документы сразу ( хотя когда я замуж выходила, этого дурацкого закона еще не было). Представляю, что меня ждет, когда документы пойду менять =((
— Странно. Когда я ходила менять документы, в тот же Энбекшинский ЦОН, ничего такого не было. У меня оно тоже было просрочено, но я все отлично поменяла, и даже сделала ускоренно(просто оплатила за ускорение в кассу Народного банка). А автор статьи видать чересчур честная.
— Не знаю, поменяла без проблем просроченное удостоверение. Ни денег, ни штраф не спросили-заплатила как положено через кассу сколько положено -триста пятьдесят тенге, без «срочности», через месяц получила, в тот же день прописала — и все.
— У меня была точно такая же история, прям один в один, как и у автора, только документы я меняла из-за смены фамилии. Была от всего увиденного и услышанного в шоке!!! Только в Шымкенте такой беспредел творится!!!! И никогда это не прекратится!!!Очень жаль…
— Это творится видимо везде!!!!!!!!!! Джамбулская обл. г. Каратау, история один в один.
Комиссионный сбор берут везде, хотя нигде он не написан. И в квитанции о нём ни слова. И ещё до них никогда не дозвониться, помимо того, что там неверный телефон указан, так ещё он всё время занят. Что в операционном зале, так ещё и у начальника. А по поводу того, что они предлагают свои услуги в обход закона, так это не новость.
Кто-нубудь подскажет какие документы нужны для смены удост. личности? я не могу дозвониться до консультантов, точнее консультанты не могут ответить на мои вопросы, переключая звонок в паспортный отдел, но там никто не соизволить поднять трубку. Мне интерсно, кто менял удост. личности в связи с исполнением 25 лет. мне скоро исполниться 25, но я так и не получила отчет, когда мне прийти и сдать нужные документы для смены удост. личности. и штраф налогается по истечении какого срока, ч/з сколько дней после дня рождения считается просроченным удост. личности? можно ли заранее сдать документы для получения нового удост личности? подскажите народ)
Заранее можно сдать документы на смену удостоверения личности (я сдавала в январе, хотя 25 должно было исполниться в ноябре). Просроченным считается исполнение 26 лет. Документы: как обязательно — «старое» уд.личности + домовая книга. Вот, вроде и все…
В энбекшинском ЦОНе работни попросил отдать денги ему за просроченные уд.личности сказал што сам оплатит штраф 5 мрп. просрочка была всего 10 дней и была уважительная причина связи с болезнью
У меня другой случай. Пошли в ЗАГС регистрироваться, там сказали в ЦОН. В ЦОНе на втором этаже сдали документы, и не ходя в кассу отдали деньги им. Когда пошли Свидетельство получать сказали еще раз заплатить. Я сказал что в тот раз заплатил, а они мне а ответ: она в отпуск ушла.
Такая же ситуация в ЦОНе на севере. Только за просрочку в15 дней сказали,
что штраф 16000 тенге. но помогут сделать штраф поменьше.Прямым текстом говорил полицейский в звании капитана.