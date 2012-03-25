История о том, как меняют удостоверение в ЦОНе Шымкента

Хотела поделиться с вами историей о том, как я меняла удостоверение в ЦОНе. Скажу сразу, что я не поменяла удостоверение вовремя и оно у меня просрочилось. Я заранее узнала, какой пакет документов мне нужно собрать и какой штраф придется заплатить. Штраф за просроченное удостоверение сейчас составляет 5 МРП, это 8090 тенге.

Собрав все необходимое, в том числе и нужную сумму, отправилась в ЦОН.

Наш ЦОН перенесли. И в новом здании я была впервые.

При входе в ЦОН, меня встретила «услужливая» девушка. Поинтересовалась, что у меня. Я сказала, что пришла менять удостоверение. Она сообщила, что придется платить штраф, я ответила, что знаю, за этим и пришла. Затем она поинтересовалась, есть ли у меня загран. паспорт. Я ответила, что есть, но не при себе. И тут она мне заявляет, что я обязана была взять его с собой, чтоб предъявить, а так как он у меня не на руках, то сдать сегодня документы не получится и меня отправят от сюда. Но тут же предложила помочь мне урегулировать этот вопрос. Я в полном шоке, недопонимая, при чем тут паспорт сказала девушке, что позвоню в надлежащие органы и её за такую «помощь» просто уволят.

Она указала мне на консультанта, к которому надо подойти.

Консультант, милая девушка, сказала, что мне надо оплатить в кассу 394 тенге. А затем подойти опять к ней. Отстояв очередь, заплатив, я вернулась к ней. Она скрепив все документы, а вернее их ксерокс, вызвалась проводить меня на второй этаж. Я про себя подумала, о том, какой у нас стал трепетный сервис и о том, как у нас стали заботиться о простых гражданах. Но по дороге девушка предложила свои услуги, сделать поменьше штраф, но я отказалась. Надо было видеть её изумленное лицо!

На втором этаже мне надлежало подойти к инспектору в форме, при погонах. Он дал мне форму объяснительной, в которой я указала причину своего нарушения. Перепроверив документы он отправил меня делать фото.

Надо признаться, что меня очень удивило, что фото теперь делается бесплатно, хотя раньше за него приходилось платить. После того, как меня два раза сфотографировали, как мне показалось, ни очень удачно, я все же попросила сделать ещё одну попытку. Но «фотограф» в погонах предложил мне оставить «шатал» за это…

Вернувшись к первому инспектору в пагонах, я поинтересовалась, когда и куда мне необходимо оплатить штраф. Он сказал, что штраф (ВНИМАНИЕ!!!) надлежит отдать ему на руки, причем не 8090 тг, а 8200 тг. с учетом комиссии. Объяснил это сервисом! Из-за того, что они открылись совсем недавно, у них в зале была только касса Народного банка. А этот штраф надо оплатить именно в Казпочте. И чтоб не гонять граждан туда сюда, они отправляют своего курьера! Заподозрив не ладное, я все же попросила дать мне реквизиты, куда перечислить штраф и сказала, что мне не трудно это сделать самой.

Но каково было моё удивление, когда я спустилась на первый этаж, в кассу Народного банка. Девушка- кассир сообщила, что они без проблем принимают этот платеж!!!

Естественно, путем не долгих соображений, я сделала вывод, что скорей всего, мой штраф просто не дошел бы до казны нашего государства!

В связи с чем, меня не оставляют в покое несколько вопросов.

Какова заработная плата у работников ЦОНа, если они чуть ли не у порога на перебой ловят «клиентов»?

До каких пор у нас будет твориться этот беспредел?

Куда смотрят проверяющие органы, которые должны бороться с коррупцией?

И последний вопрос. Как будет развиваться Казахстан, если огромный процент штрафов просто не доходит до казны, оседая в карманах наших сотрудников ЦОНа?

Обидно и печально…

Автор Кристина Ершова.