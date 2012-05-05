Детский сад “Жасулан” отметил 30-летний юбилей

От
Ирина Притула
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В этот детский сад бывшие воспитанники уже приводят своих малышей

Детский сад “Жасулан” отметил свое 30-летие.  Это дошкольное учреждение – одно из самых именитых государственных детских садов, не раз отмечено  высокими государственными наградами.

Поздравить со знаменательной датой коллектив детского сада собрались многочисленные гости. В их числе и те, кто  провел здесь свои дошкольные годы.

“Я до сих пор вспоминаю, как здесь было здорово”, – вспоминает выпускница детского сада 1996 года, а ныне заместитель бухгалтера областной больницы Айдана Сыдыкова. – “Мне всегда нравилось сюда ходить.  Здесь меня многому научили. И в школьные годы мне это очень помогало”.

За то, что вот уже 30 лет малыши здесь чувствуют себя комфортно, заведующая детским садом и ее подчиненные получили в этот знаменательный день грамоты и благодарственные письма. Подобных наград городского, областного и республиканского уровня у детского сада “Жасулан”, в советские годы называвшийся “Аленький цветочек”, за годы работы накопилось немало. Но педагогический коллектив уверен, что все главные вершины еще впереди.

“Сейчас, мне кажется, работать стало даже интереснее”, – говорит заведующая детским садом “Жасулан” Ирина Егорова. -“И дети сейчас другие, более раскованные, более любознательные. И молодежь к нам на работу приходит другая. Они с большим интересом включаются в работу, стараются все быстро освоить, найти с детьми общий язык. Если еще несколько лет назад на повышение квалификации нам приходилось буквально отправлять молодых специалистов, то сейчас они прямо рвутся на эти курсы. С большим энтузиазмом берутся за все дела и сами предлагают много интересного”.

С каким азартом работает коллектив, собравшиеся смогли оценить даже по праздничной программе. Все музыкальные номера, подготовленные взрослыми и малышами, они сопровождали бурными аплодисментами.

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2 Комментариев Включено "Детский сад “Жасулан” отметил 30-летний юбилей"

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жансая
Гость
жансая

– менин кызым 3. 4 жаста кезекте турганымызга 3 жыл болды жасулан балабакшасына кезекке турганбыз № 49043 кезекте кезегимиз келмей бизди балабакшага кабылдайсыздарма балапан багдарламасымен отиниш толык жауап бериниздерши

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
4 лет 5 месяцев назад
Петракл
Гость
Петракл

С 87 года там воспитывался

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 11 минут назад
wpDiscuz