Детский сад “Жасулан” отметил 30-летний юбилей

Детский сад “Жасулан” отметил свое 30-летие. Это дошкольное учреждение – одно из самых именитых государственных детских садов, не раз отмечено высокими государственными наградами.

Поздравить со знаменательной датой коллектив детского сада собрались многочисленные гости. В их числе и те, кто провел здесь свои дошкольные годы.

“Я до сих пор вспоминаю, как здесь было здорово”, – вспоминает выпускница детского сада 1996 года, а ныне заместитель бухгалтера областной больницы Айдана Сыдыкова. – “Мне всегда нравилось сюда ходить. Здесь меня многому научили. И в школьные годы мне это очень помогало”.

За то, что вот уже 30 лет малыши здесь чувствуют себя комфортно, заведующая детским садом и ее подчиненные получили в этот знаменательный день грамоты и благодарственные письма. Подобных наград городского, областного и республиканского уровня у детского сада “Жасулан”, в советские годы называвшийся “Аленький цветочек”, за годы работы накопилось немало. Но педагогический коллектив уверен, что все главные вершины еще впереди.

“Сейчас, мне кажется, работать стало даже интереснее”, – говорит заведующая детским садом “Жасулан” Ирина Егорова. -“И дети сейчас другие, более раскованные, более любознательные. И молодежь к нам на работу приходит другая. Они с большим интересом включаются в работу, стараются все быстро освоить, найти с детьми общий язык. Если еще несколько лет назад на повышение квалификации нам приходилось буквально отправлять молодых специалистов, то сейчас они прямо рвутся на эти курсы. С большим энтузиазмом берутся за все дела и сами предлагают много интересного”.

С каким азартом работает коллектив, собравшиеся смогли оценить даже по праздничной программе. Все музыкальные номера, подготовленные взрослыми и малышами, они сопровождали бурными аплодисментами.