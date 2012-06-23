Как грамотно и красиво уволиться с работы

В мире существует масса причин, по которым люди увольняются с работы. Каждый из нас может оказаться в ситуации, когда предстоит написать заявление об уходе по собственному желанию. Как уволиться грамотно и на какие выплаты вы имеете право? Об этом нам рассказал начальник управления по соблюдению трудового законодательства РК департамента по контролю и социальной защите по ЮКО Галымжан Шарипов.

– В случае увольнения работника по собственному желанию работник должен предупредить об этом работодателя письменно не менее чем за один месяц. Обязан ли он отработать этот месяц?

– Заметьте, в законе говорится только о предупреждении. Вообще такие моменты решаются по обоюдному согласию сторон. Если ваш работодатель посчитает нужным, он может уволить вас в тот же день. Если же на ваше место не найдут другого специалиста, вам придется отработать этот месяц. Но есть еще один момент. По закону вы лишь предупреждаете работодателя за месяц о своем увольнении. Но где вы будете находиться этот месяц после предупреждения – в отпуске или на больничном – не имеет значения. Главное, не оставлять рабочее место без оснований.

Находитесь на больничном или в отпуске – направьте в адрес работодателя уведомление о том, что ровно через месяц вы намерены произвести расторжение трудового договора. Либо направьте уведомление и идите в отпуск, на больничный и так далее.

В статье 57 Трудового кодекса РК сказано, что работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя письменно не менее чем за один месяц. Однако есть и исключения, о них говорится в пункте 4 этой статьи: «Работник вправе письменно уведомить работодателя о невыполнении работодателем условий трудового договора. В случае, если по истечении семидневного срока неисполнение условий трудового договора работодателем продолжается, работник вправе расторгнуть трудовой договор, письменно предупредив работодателя не позднее, чем за три рабочих дня».

Названные сроки предупреждения могут быть сокращены по соглашению между работником и работодателем.

– Чем обеспечивается право работника на получение причитающихся выплат?

– Изначально законодательство закрепило за работником право на получение заработной платы как вознаграждение за свой труд, а также право на выплату со стороны работодателя компенсаций, связанных с теми или иными ситуациями в рамках трудовых отношений (к примеру, в случае увольнения работника как по инициативе работодателя, так и по собственному желанию). О таких правах нам говорит статья 24 Трудового кодекса Республики Казахстан.

– Какие выплаты работнику и в какой срок должны быть произведены при увольнении?

– В пункте 5 статьи 134 ТК РК предусмотрено, что при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее 3 рабочих дней после его прекращения. По закону работнику полагается множество различных выплат и компенсаций. Виды выплат, которые положены работнику при увольнении, зависят от того, по какому основанию прекращается трудовой договор. Есть и так называемые исключения. Но независимо от причины увольнения бывшему сотруднику всегда выплачивается заработная плата. Также к положенным выплатам относятся и компенсации. Однако они выплачиваются лишь в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, либо если это оговорено в коллективном или трудовом договоре.

– Что должны выплатить работнику при увольнении в случае ликвидации организации? Или если он попадает под сокращение?

– Работодатель выплачивает компенсацию в связи с потерей работы в размере средней заработной платы за месяц при расторжении трудового договора по своей инициативе в случае ликвидации работодателя – юридического лица либо прекращения деятельности работодателя – физического лица (подпункт 1 пункт 1 статьи 157 ТК РК,).

Если же работник попадает под сокращение, работодатель обязан выплатить компенсацию в размере средней заработной платы за месяц (подпункт 2 пункта 1 статьи 157 ТК РК).

– Если работодатель нарушит трудовой договор, что выплатят работнику?

– В этом случае работодатель выплачивает компенсацию в размере средней заработной платы за 3 месяца (пункт 2 статьи 157 Трудового кодекса).

– Трудовой договор расторгнут. Обязан ли работодатель оплатить неиспользованный трудовой отпуск работника?

– Конечно, работодатель выплачивает компенсацию за не использованные работником дни оплачиваемого ежегодного трудового отпуска.

Датой прекращения трудового договора является последний день работы, за исключением случаев, предусмотренных в кодексе. Для определения суммы компенсации дни неиспользованного отпуска отсчитываются с рабочего дня по календарю пятидневной или шестидневной рабочей недели, следующего за датой увольнения работника, и выбираются рабочие дни, приходящиеся на этот период с учетом режима работы. Компенсация за неиспользованный отпуск облагается индивидуальным подоходным налогом и не подлежит обложению обязательными пенсионными взносами, а также не является налогооблагаемой базой для начисления социального налога и социальных отчислений

– Есть ли еще какие-то выплаты при увольнении?

– Да, есть. Это могут быть гонорарные, командировочные, процентные, больничные, в общем, долги предприятия перед работником. Об этом нужно помнить и контролировать, чтобы не сделать «подарок» предприятию при увольнении, в виде своих недополученных средств.

– Куда обратиться работнику, если работодатель отказывается выплатить ему все полагающиеся суммы в случае увольнения?

– Прежде всего, доказывая свою правоту, стоит апеллировать к указанным статьям ТК РК. Практика показывает – с юридически подкованными работниками работодатели предпочитают не спорить. Если же и это не помогло, работник вправе обратиться с заявлением в инспекцию по труду.

Записала Саида ТУРСУМЕТОВА

СПРАВКА РАБАТа

Департамент по контролю и соцзащите по ЮКО: ул. Диваева, 148.

47-80-08 – Бастар Ескараев, главный госинспектор по труду ЮКО,

47-81-18 – начальник управления по соблюдению трудового законодательства РК департамента по контролю и социальной защите по ЮКО Галымжан Шарипов.