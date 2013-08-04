Шымкентский армрестлер в десятый раз отстоял титул чемпиона Азии

Жаналы Хасанов уверенно разобрался со своими соперниками на открытом чемпионате Азии-2013. На Кубок Азии, который прошел в Таразе, приехали 10 сборных команд: Казахстана, Узбекистана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Японии, Украины, Греции, Болгарии и Литвы. Победителем стала сборная Казахстана.

«У нас в Азии собрались сильнейшие. Наша сборная Казахстана стала первой на Кубке Азии, теперь мы готовимся к чемпионату мира», — сказал Хасанов Жаналы.

По итогам континентального первенства будет сформирована национальная сборная, которая будет защищать нашу страну на предстоящем в сентябре чемпионате мира в Польше. Сейчас спортсмены усиленно тренируются.

«В этот раз, я считаю, уровень подготовки был очень высокий, поэтому и показатель налицо. Жаналы буквально не прочувствовал ни одного из соперников и играючи выиграл в финале», — сказал Сергей Рашитов.