Шымкентский армрестлер в десятый раз отстоял титул чемпиона Азии

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Тимур Джумабеков
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весовая категория до 85 кг.

Жаналы Хасанов уверенно разобрался со своими соперниками на открытом чемпионате Азии-2013. На Кубок Азии, который прошел в Таразе, приехали 10 сборных команд: Казахстана, Узбекистана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Японии, Украины, Греции, Болгарии и Литвы. Победителем стала сборная Казахстана.

Хасанов Жаналы по кличке Гоша ( среди своих ) 1986 г. рождения
Хасанов Жаналы
десяти кратный чемпион Азии и двух кратный финалист мира.
Десятикратный чемпион Азии и двукратный чемпион мира

«У нас в Азии собрались сильнейшие. Наша сборная Казахстана стала первой на Кубке Азии, теперь мы готовимся к чемпионату мира», — сказал Хасанов Жаналы.

весовая категория до 85 кг.
Весовая категория до 85 кг

По итогам континентального первенства будет сформирована национальная сборная, которая будет защищать нашу страну на предстоящем в сентябре чемпионате мира в Польше. Сейчас спортсмены усиленно тренируются.

блок первый: укрепляем связки. Фундаментом для армрестлинга является крепкий связочный аппарат
Блок для армрестлинга укрепляет связки. Фундаментом для занятий армрестлингом является крепкий связочный аппарат
бицепс тренажер
Бицепс-тренажер
кроссоверы на блоке основная работа плечелучевой мышцы
Кроссоверы на блоке — основная работа плечелучевой мышцы
Сергей Рашитов, тренер.
Сергей Рашитов, тренер участников соревнований

«В этот раз, я считаю, уровень подготовки был очень высокий, поэтому и показатель налицо. Жаналы буквально не прочувствовал ни одного из соперников и играючи выиграл в финале», — сказал Сергей Рашитов.

 

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2 Комментариев Включено "Шымкентский армрестлер в десятый раз отстоял титул чемпиона Азии"

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Ханафий Хасанов
Гость
Ханафий Хасанов

А кто по национальности Жаналы Хасанов ?

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 год 5 месяцев назад
Гость
Гость
Гость

Азербайджанец

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
57 минут 57 секунд назад
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