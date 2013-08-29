В Шымкенте донорские почки реально пересаживают

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Операция длится несколько часов

Впервые шымкентские врачи провели операцию по трансплантации почки. Под контролем южно-корейского специалиста медики оперируют пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Кван Тэ Пак, профессор, заведующий отделением трансплантологии и сосудистой хирургии Медцентра Анам Корейского Университета
Кван Тэ Пак, профессор, заведующий отделением трансплантологии и сосудистой хирургии Медцентра Анам Корейского Университета

Миллиметр за миллиметром хирург добирается до проблемной почки. Она уже несколько лет отравляет жизнь пациенту. Через пару часов ее заменят на новую, которую в эти же минуты забирают у донора.

Одновременно врачи проводят две операции. В одной операционной - хирурги забирают донорскую почку, во второй - избавляют пациента от неработающей
Одновременно врачи проводят две операции. В одной операционной — хирурги забирают донорскую почку, во второй — избавляют пациента от неработающей

Такую близость журналистов к святая святым медики объясняют просто — надо показать, что сложные операции в Шымкенте делают и это не постановочные трюки. Ради репутации запустили даже в реанимацию.

Мади Бегалиев, главный врач Больницы скорой медицинской помощи Шымкента: «Провели молодому человеку операцию. У отца забрали левую почку и посадили молодому человеку. Почка сразу заработала. Сегодня пятые сутки и он сам ходит в туалет, сам дает мочу».

Максат 5 суток назад перенес операцию по трансплантации почки. 2 года 21-летний парень жил на гемодиализе
Максат 5 суток назад перенес операцию по трансплантации почки. 2 года 21-летний парень жил на гемодиализе

Максат Макатаев рассказывает, что за 2 года успел забыть, что значит ходить в туалет. На семейном совете быстро решили, что отец второй раз даст сыну жизнь.

Максат Макатаев, пациент: «Благодаря отцу я получил вторую жизнь. Теперь жить гораздо лучше, выйду из больницы будет еще лучше».

Выйдет и вернется к нормальной жизни, без жестких ограничений, в один голос твердят хирурги. Мол, примеры уже перед глазами. В марте корейские специалисты прооперировали 4 южан, с тех пор в Шымкенте судачат об их судьбе, мол, то состояние у них плохое, то операцию им не делали. Врачи впервые демонстрируют тех, кто полгода живет с чужими почками. За это время пересаженные органы прижились и новых владельцев не беспокоят.

Операция длилась несколько часов
Операция длилась несколько часов
Первые пациенты в ЮКО, которым пересадили почки в марте
Первые пациенты в ЮКО, которым пересадили почки в марте. Август-Аскар Карабеков слева, в полосатой рубашке

Август-Аскар Карабеков, пациент: «Гемодиализ это среднее между смертью и жизнью. Можешь в любое время умереть. Раньше даже воды нельзя было напиться. Это сразу же влияло на сердце. Каждые два дня по 4 часа лежал на гемодиализе. А сейчас я начал жить. Я понял, что вкуснее воды ничего в этом мире нет».

Пятеро южан уже перенесли операцию, на очереди еще столько же пациентов. Сейчас в Южном Казахстане с пересаженными органами живут 41 человек. Правда, это капля в море по сравнению с теми, кто нуждается в трансплантации. В области 300 человек, которые живут только на гемодиализе, и это только взрослые. Лишь 21 из них стоят в очереди на пересадку почек. Когда они отправятся на операционный стол неизвестно, в Шымкенте, впрочем, как и по всей стране большая проблема с донорством.

Операция длится несколько часов
Операция длится несколько часов
Мади Бегалиев оперирует пациента под контролем профессора Кван Тэ Пак
Мади Бегалиев оперирует пациента под контролем профессора Кван Тэ Пак

41 человек, которые пережили операцию по пересадке почки, пожизненно получают бесплатные дорогостоящие иммуносупрессивные препараты и проходят реабилитацию.

В рамках сотрудничества с Корейским Университетом в данное время проходят мастер-класс почти 30 медиков, непосредственно связанные с трансплантационной службой. Среди них нефрологи, урологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, трансфузиологи.

 

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6 Комментариев Включено "В Шымкенте донорские почки реально пересаживают"

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Жан-Жан!!!
Гость
Жан-Жан!!!

очень рад, что трансплантация практикует в шымкенте, желаю успехов в достижения в пересадках органов

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3 лет 5 месяцев назад
olga
Гость
olga

Спасибо Мади Бегалиеву за его внимательность, доброе сердце и золотые руки! И спасибо всем настоящим врачам, и особенно хирургам, спасающим жизни людей!!!!

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3 лет 5 месяцев назад
Вячеслав Аюбаев
Гость
Вячеслав Аюбаев

ЗдОрово! нет слов. Дай Бог этим врачам здоровья самим! Отырар удивил тоже — заголовок «В Шымкенте донорские почки РЕАЛЬНО пересаживают» — уникален. Призываю внести его в летопись истории Русского языка особым, запоминающимся щрифтом.

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3 лет 5 месяцев назад
Арайлым
Гость
Арайлым

я хочу стат донором как куда обратится???

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3 лет 1 месяц назад
serik
Гость
serik

da

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3 лет 1 месяц назад
лолита
Гость
лолита

Хочу стать донором почки! контакты [МОДЕРАЦИЯ]

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2 часов 23 минут назад
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