В Шымкенте донорские почки реально пересаживают

Впервые шымкентские врачи провели операцию по трансплантации почки. Под контролем южно-корейского специалиста медики оперируют пациентов с хронической почечной недостаточностью.

Миллиметр за миллиметром хирург добирается до проблемной почки. Она уже несколько лет отравляет жизнь пациенту. Через пару часов ее заменят на новую, которую в эти же минуты забирают у донора.

Такую близость журналистов к святая святым медики объясняют просто — надо показать, что сложные операции в Шымкенте делают и это не постановочные трюки. Ради репутации запустили даже в реанимацию.

Мади Бегалиев, главный врач Больницы скорой медицинской помощи Шымкента: «Провели молодому человеку операцию. У отца забрали левую почку и посадили молодому человеку. Почка сразу заработала. Сегодня пятые сутки и он сам ходит в туалет, сам дает мочу».

Максат Макатаев рассказывает, что за 2 года успел забыть, что значит ходить в туалет. На семейном совете быстро решили, что отец второй раз даст сыну жизнь.

Максат Макатаев, пациент: «Благодаря отцу я получил вторую жизнь. Теперь жить гораздо лучше, выйду из больницы будет еще лучше».

Выйдет и вернется к нормальной жизни, без жестких ограничений, в один голос твердят хирурги. Мол, примеры уже перед глазами. В марте корейские специалисты прооперировали 4 южан, с тех пор в Шымкенте судачат об их судьбе, мол, то состояние у них плохое, то операцию им не делали. Врачи впервые демонстрируют тех, кто полгода живет с чужими почками. За это время пересаженные органы прижились и новых владельцев не беспокоят.

Август-Аскар Карабеков, пациент: «Гемодиализ это среднее между смертью и жизнью. Можешь в любое время умереть. Раньше даже воды нельзя было напиться. Это сразу же влияло на сердце. Каждые два дня по 4 часа лежал на гемодиализе. А сейчас я начал жить. Я понял, что вкуснее воды ничего в этом мире нет».

Пятеро южан уже перенесли операцию, на очереди еще столько же пациентов. Сейчас в Южном Казахстане с пересаженными органами живут 41 человек. Правда, это капля в море по сравнению с теми, кто нуждается в трансплантации. В области 300 человек, которые живут только на гемодиализе, и это только взрослые. Лишь 21 из них стоят в очереди на пересадку почек. Когда они отправятся на операционный стол неизвестно, в Шымкенте, впрочем, как и по всей стране большая проблема с донорством.

41 человек, которые пережили операцию по пересадке почки, пожизненно получают бесплатные дорогостоящие иммуносупрессивные препараты и проходят реабилитацию.

В рамках сотрудничества с Корейским Университетом в данное время проходят мастер-класс почти 30 медиков, непосредственно связанные с трансплантационной службой. Среди них нефрологи, урологи, хирурги, анестезиологи-реаниматологи, трансфузиологи.