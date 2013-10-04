Предприятие «Барыс-2007» открыло кондитерскую линию в Шымкенте

С новой производственной линией в товариществе с ограниченной ответственностью «Барыс-2007» ознакомился сам глава области Аскар Мырзахметов.

Производственная мощность линии составляет от 700 до тысячи кг в час сахарного, сдобного печенья, а также кондитерских изделий «Таралли» и «Торчетти». Ассортимент продукции разнообразен по форме, размеру и вкусовым характеристикам.

Мукан Наимбеков, генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Барыс-2007»: «Линия автоматизирована. Сейчас 40% кондитерских изделии завозится из России. Мы будем выпускать из высококачественной казахстанской пшеницы кондитерские изделия, т.е. это будет отечественный продукт. 70% продукции мы будем поставлять в регионы, а также в ближнее зарубежье. По договору загрузили вагоны в Таджикистан, Туркмению и Киргизию».

Технологическая линия оснащена современным оборудованием последнего поколения с высоким уровнем компьютеризации итальянской компании «IMAFORNI». Применение передовых технологий и современного оборудования позволяет получать высококачественную продукцию, соответствующую самым высоким требованиям потребителей.

Сапарбек Туякбаев, заместитель акима ЮКО: «Данный проект введен в эксплуатацию в рамках программы карты индустриализации. В целом по области принято 150 проектов. Из них 58 реализованы в 2012 году. В этом году планируем 50 проектов реализовать. Это девятый, остальные 41 до конца года введем».

На первоначальном этапе планируется производство 18 наименовании печенья: «Бобек», «Наурыз», «Арман», «Шашу», «Экзотика»… Затем, планируется производство специфических итальянских кондитерских изделий «Таралии» и «Торчетти». Запуск первой и второй линии даст возможность довести количество рабочих мест до 270 человек.

Мукан Наимбеков, генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью «Барыс-2007»: «Цены будут ниже на 10-15 процентов, чем на российские печенья. Я призываю, покупая отечественную продукцию — будьте патриотами! Попробуйте нашу продукцию и оцените».

Производители уверяют, кондитерскими изделиями, выпущенными на предприятии товарищества с ограниченной ответственностью «Барыс -2007», можно порадовать даже самых требовательных покупателей.

(видеосюжет)