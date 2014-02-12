Кольчуги батыров обнаружили археологи в пустыне Южного Казахстана

В пустыне Южного Казахстана, в 250 километрах от населенных пунктов обнаружены уникальные артефакты, сообщает Tengrinews.kz. Археологи показали журналистам бесценные находки.

Кольчуги датированы приблизительно началом 18-го века (1710-1730), рассказывает профессор Южно-Казахстанского государственного педагогического института Александр Подушкин. Это годы «великого бедствия» («Актабан шубырынды») — противостояния казахов и джунгаров.

«Многие ученые рассматривают ту эпоху как акт средневекового геноцида одного кочевого народа над другим. Люди искали, куда уйти, и в данной ситуации спасением стал левый берег Сырдарьи, ведь там через 10-30 километров начиналась пустыня Кызылкум. Это и было то место, где можно было спастись. Это, я предполагаю, и объясняет, как эти археологические факты оказались в таком отдаленном месте», — рассказывает Александр Николаевич.

Ученые взяли в разработку несколько версий того, почему казахские батыры оказались в пустыне Южного Казахстана. Все версии будут обрабатывать. Правда, то, что кольчуги принадлежат казахам, они уже не сомневаются. Говорят, что в такой пустыне могли жить только местные жители.

Чабаны, которые обнаружили артефакты, рассказывают, что такие «кучки железа» не раз встречали в барханах пустыни. Археологи теперь намерены весной отправиться в экспедицию в пустыню Кызылкум.