Какие документы можно оформить в ЦОНе

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Газета "РАБАТ"
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Гражданин может обратиться за оформлением удостоверения личности только по достижении им 16-летнего возраста
Гражданин может обратиться за оформлением удостоверения личности только по достижении им 16-летнего возраста
Гражданин может обратиться за оформлением удостоверения личности только по достижении им 16-летнего возраста

В редакцию поступает немало вопросов, связанных с документированием. Мы собрали их все и адресовали в ЦОН. На все ваши вопросы, уважаемые читатели, отвечает инспектор Усен Сейдалиев.

«Какой штраф налагается за просроченное удостоверение при обмене на новое, и почему мы должны платить штраф 5 МРП , если в Административном кодексе РК не указаны сроки (раньше было 15 календарных дней)?» – Мади.

– Согласно ст. 377 Кодекса об административных нарушениях не предусмотрено даже минимальных сроков проживания без документов или с просроченными документами. В противном случае будет наложен штраф. В первую очередь гражданин, несвоевременно обратившийся за получением удостоверения личности, подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП по части 1 статьи 377 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере 10 МРП (18520 тенге). Гражданин может обратиться за оформлением удостоверения личности только по достижении им 16-летнего возраста. Если же гражданин обращается за получением удостоверения личности позже, с него взимается административный штраф в размере 5 МРП, и в ЦОН он обязуется предоставить следующий список документов: заявление в произвольной форме с указанием причин несвоевременного получения документа, удостоверяющего личность; подробная автобиография с указанием всех мест проживания, учебы, работы; адресная справка или копия книги регистрации граждан; свидетельство о рождении; приписное свидетельство для призывников или военный билет для военнообязанных (либо документ, подтверждающий сведения о воинском учете); документ, удостоверяющий личность одного из родителей.

«Срок действия моего паспорта закончился в декабре 2013 года. Буду ли я платить штраф за то, что вовремя его не оформила, и если да, то в каком размере?» – Гулим.

– Согласно пункту 5 Правил документирования и регистрации населения паспорт гражданина Республики Казахстан выдается гражданам по их желанию, независимо от возраста. Таким образом, менять просроченный паспорт или нет – решает сам гражданин. Административным законодательством не предусмотрена ответственность за просроченный паспорт.

«У моего родного брата нет удостоверения личности и паспорта. Ему 26 лет. Родителей у него давно нет. Подскажите, что нам делать?» – Канинская Лидия Анатольевна.

– Уважаемая Лидия Анатольевна, пусть он обратится в ЦОН по месту жительства. При каждом ЦОНе есть отдел РОВД. Там ему нужно будет заполнить заявление формы №5. А дальнейшие действия разъяснят сотрудники РОВД.

«Здравствуйте! На метрику ребенка после роддома услуги бесплатные? А поменять фамилию ребенка на имя отца? Еще один вопрос: сколько надо заплатить в ЦОН, чтобы получить свидетельство о браке». – Айжана.

– После выписки из больницы в течение 2 месяцев необходимо зарегистрировать рождение ребенка. Согласно статье 188 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» произвести регистрацию рождения ребенка можно в загсе или ЦОНе по месту рождения ребенка или по месту прописки одного из родителей. Процедура государственной регистрации ребенка бесплатная и займет не более двух рабочих дней. Кроме того, на портале «электронного правительства» существует возможность подачи заявления онлайн на регистрацию рождения ребенка.

Документы на смену фамилии ребенка в свидетельстве о рождении подаются в загс. Необходимо предоставить: заявление на внесение изменений и дополнений, копию свидетельства о заключении брака (супружества) родителей, для лиц, зарегистрировавших брак до 2008 года, справку из лечебного учреждения о рождении ребенка. Для регистрации рождения с нарушением установленного законодательством срока дополнительно предоставляются следующие документы: объяснительная родителей, справка территориального органа юстиции по месту рождения ребенка и месту жительства родителей об отсутствии актовой записи о рождении (в случае рождения ребенка до 2008 года), медицинская справка о здоровье ребенка по месту его проживания, документ, подтверждающий полномочия представителя (при необходимости).

Для получения свидетельства о браке необходимо уплатить госпошлину в размере 1 МРП. Для получения свидетельства о браке столько же.

СПРАВКА
Адреса ЦОНов в г. Шымкенте
№1 – ул. Мадели кожа, б/н; тел.: 30-08-38, 21-46-79.
№2 – ул. Мадели кожа, б/н; тел.: 21-46-38, 21-48-96.
№3 – ул. Оспанова, 61; тел.: 30-01-35, 21-00-41.
№4 – мкр. «Север»; тел. 52-50-84.
№5 – пр. Республики, 15; тел. 56-70-17.

Если вы планируете сменить фамилию в связи с заключением либо расторжением брака, необходимо предоставить следующие документы: адресная справка или книга регистрации граждан, подтверждающая постоянную регистрацию (копия и оригинал для сверки); свидетельство о заключении либо расторжении брака (копия и оригинал для сверки); удостоверение личности, паспорт, подлежащие замене (копия и оригинал); 3 фотографии размером 3,5х4,5; квитанция об оплате государственной пошлины за удостоверение личности в сумме 0,2 МРП (370 тенге), за паспорт – 4 МРП (7408 тенге).

«Я потеряла удостоверение. Сколько платить штраф за это? Ответьте, пожалуйста, в короткий срок!» – Динара.

– Штрафа за утерю удостоверения личности нет. Но в случае повторной утери удостоверения личности в течение года граждане подвергаются административной ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП (9260 тенге) по части 1 статьи 377 Кодекса об административных правонарушениях РК.

«Сколько сегодня составляет пошлина за оформление удостоверения личности и паспорта?» – Назым.

– Пошлина за оформление удостоверения личности составляет 0,2 МРП, паспорта – 4 МРП.

Можно ускорить оформление паспорта и удостоверения личности. Государственная услуга может оказываться ускоренно в сроки до 7, 10 и 15 рабочих дней.

Стоимость ускоренного оформления:

  • 7 рабочих дней – 1989 тенге;
  • 10 рабочих дней – 904 тенге;
  • 15 рабочих дней – 563 тенге.

«Я потерял удостоверение личности, но у меня есть ИИН и номер паспорта. Могу ли я через Интернет найти свое удостоверение и распечатать его дома?» – Алмаз.

– Однозначно – нет. В зависимости от обстоятельств – утеря или кража удостоверения личности – список необходимых документов для сдачи в ЦОН варьируется. В случае кражи удостоверения личности первым делом нужно обратиться в отделение РУВД по месту жительства и написать заявление о краже, после чего дознаватель выдаст вам справку о краже. Далее для восстановления основного документа нужно обратиться в центр обслуживания населения (ЦОН) по месту прописки. Для восстановления удостоверения личности при краже необходимо при себе иметь:

1) справка о краже документа из РУВД;

2) письменное заявление с указанием обстоятельств утраты удостоверения личности;

3) копия украденного удостоверения личности (в случае наличия);

4) квитанция об оплате государственной пошлины в размере 0,2 МРП (370 тенге);

5) паспорт (в случае наличия – копия и оригинал для сверки));

6) адресная справка или копия книги регистрации граждан (домовая книга) (копия и оригинал для сверки).

7) 2 фотографии размером 3,5×4,5 см.

В случае утери удостоверения личности необходимо обратиться также в ЦОН по месту прописки со следующим перечнем документов:

1) письменное заявление с указанием обстоятельств утраты удостоверения личности;

2) квитанция об оплате государственной пошлины в размере 0,2 МРП (370 тенге);

3) копия утерянного удостоверения личности (в случае наличия);

4) паспорт (в случае наличия (копия и оригинал для сверки));

5) адресная справка или копия книги регистрации граждан (домовая книга) – копия и оригинал для сверки;

6) две фотографии размером 3,5×4,5 см.

При утере удостоверения и до получения нового документа выдается временное удостоверение личности. Оно заполняется сотрудником ЦОНа разборчиво от руки, по желанию гражданина – на государственном или русском языках. Во временное удостоверение личности вносятся следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность (по желанию), адрес места жительства, орган и дата выдачи, срок действия, подпись гражданина.

Саида ТУРСУМЕТОВА

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25 Комментариев Включено "Какие документы можно оформить в ЦОНе"

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shvetsova_yelena
Гость
shvetsova_yelena

RT @otyrar: Какие документы можно оформить в ЦОНе — http://t.co/0T6Gafn61b

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2 лет 10 месяцев назад
сарра
Гость
сарра

За сколько дней делается временное уд. личности? Заранее спасибо за ответ

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2 лет 4 месяцев назад
Акмарал
Гость
Акмарал

Здраствуйте! Могу ли я восстановить уд. личности в другом городе, где я не прописана. Я студентка и учусь в другом городе. Буду очень благодарна за ответ. Спасибо

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2 лет 2 месяцев назад
Акмарал
Гость
Акмарал

Я потеряла два удв своё и мужа. У мужа изначально небыло справки связанное с вонкаматом. А я до этого теряла удв востановила потом сменила фамилию. Будет ли у меня штрав. И что делать мужу??? Какие документы нужны. Здесь не сказанно не о форме 5 и 16. Подскажите пожалуйста все по подробние

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2 лет 19 дней назад
Акмаржан
Гость
Акмаржан

Здравствуйте, Я потеряла удостоверение, и хочу восстановить его. Так как у меня прописки нет, (точнее меня выписали,) восстановить хочу в другом городе где можно прописаться… а ИНН в Алмате зарегистрирован, помогите пожалуйста

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1 год 7 месяцев назад
Арай
Гость
Арай

Я потеряла удостоверение месяц назад мне сказали штраф 4500 есть ли такой закон платить штраф за месяц. платить или нет

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1 год 6 месяцев назад
Сергей w
Гость
Сергей w
Статья 492. Проживание в Республике Казахстан без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность 1. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства сроком от десяти календарных дней до трех месяцев – влечет предупреждение. 2. Проживание граждан Республики Казахстан без удостоверения личности или по недействительному удостоверению личности либо без регистрации по месту жительства сроком свыше трех месяцев – влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей. http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000235 Восстановление удостоверения личности при утере и краже http://egov.kz/wps/portal/Content?contentPath=/egovcontent/citizen_migration/passport_id_card/article/vost_udv&lang=ru
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1 год 6 месяцев назад
Аскар
Гость
Аскар

Могу ли я в ЦОНЕ получить справку о моем гражданском статусе, т.е. женат я или не женат. Никаких документов, подтверждающих или отрицающих мой статус нет. Объясните, пожалуйста.

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1 год 6 месяцев назад
Айбек
Гость
Айбек

Могу ли я осуществить замену удв личности в цонах Алматы если я и зарегистрирована в другом городе Казахстана?

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1 год 5 месяцев назад
гулжан
Гость
гулжан

осы уакытка дейн жеке куалик алынбаган 86 жылгы калай алуга болады

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1 год 4 месяцев назад
Маржан
Гость
Маржан

Здравствуйте) Я вчера потеряла кашелек где были все документы. За утерию удост.личности сколько на сегодня составляет штраф? Спасибо

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1 год 3 месяцев назад
айгуль бигеева
Гость
айгуль бигеева

Здравствуйте я уронила уд в воду в озеро. вместе с тел и т.д что делать. и мая прописка была в дед доме но я от туда выписали. последний раз т.е. 2 раз брала в таразе со справкай с д. дома. щяс не где прописатца что можна сделать как. сколько надо денег. кстати йин помню. спосибо заранее. и я в кордае могу ли востоновить. так как вышла сюда замуж а в загс не могу сходить так как уд нет помогите

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1 год 3 месяцев назад
Салима
Гость
Салима

Здравствуйте! Могу ли я находясь в другом городе подать заявление на развод? И поменять фамилию ребенка на свою?

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1 год 1 месяц назад
Енлик
Гость
Енлик

Здравствуйте у меня такой вопрос хотела подать заявления на развод но потеряла свидетельства о браке свидетельства мы получили в ВКО могу ли я востонавить документ в алмате где за
регистрирована

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11 месяцев 23 дней назад
Otyrar.KZ
Редактор
Otyrar.KZ

Енлик, а вы где прописаны? Если в Алматы, то можете. У меня так было. Идете в ЗАГС по месту жительства, они сделают запрос в ВКО и вам придет документ.

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11 месяцев 23 дней назад
Евгения
Гость
Евгения

Здравствуйте! С 16 я не получала паспорт, сейчас мне 20 лет, родилась в Узбекистана, но есть справка с консльства потвержающие что я не являюсь гражданином республики Узбекистан, что мне нужно для получение гражданства РК?? спасибо за ответ.

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9 месяцев 19 дней назад
Олеся
Гость
Олеся

Здравствуйте! Я бы хотела узнать ,можно ли сделать паспорт не по месту жительства, то есть если я нахожусь в другом городе ?

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9 месяцев 3 дней назад
Саида Турсуметова
Автор
Саида Турсуметова

Олеся, попробуйте подать заявление через портал электронного правительства. http://egov.kz/cms/ru/services/passport/pass003_mvd Достаточно авторизироваться на сайте, чтобы получить услугу. И место жительства при этом не имеет значения)

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9 месяцев 3 дней назад
Гость

Здравствуйте мне 28 лет. Но нет ни прописки ни удостоверения личности. Что нужно сделать чтобы получить удостоверения личности.

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8 месяцев 13 дней назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Здраствуйте!! У меня такой вопрос, есть свидетельство о рождении так как оно совсем старое 1996 года, состояние у него ужасное, в скоро в времени оно совсем исполнится, не очень то охота, я могу его поменять на новое??? Если да то какие документы нужно взять с собой???

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8 месяцев 4 дней назад
Саида Турсуметова
Автор
Саида Турсуметова

Добрый день. позвоните, пжл по номеру 1414 Вас проконсультируют

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8 месяцев 4 дней назад
Куат
Гость
Куат

Можно ли ускорить получение приписного в Цоне?

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5 месяцев 9 дней назад
Арайлым
Гость
Арайлым

Могу ли я восстоновить удостоверение личности без прописки

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4 месяцев 29 дней назад
Эльвира
Гость
Эльвира

Здравствуйте. Мой ребенок на данный момент живет с о своим отцом. Мы в браке ..но не живем уже три года. Он просит у меня свидетельство о браке, но разводится не собирается, Что он может еще сделать с ним я не понимаю. Хочет мне навредить или что.. Подскажите… для чего ему свидетельство о браке если не для развода….

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1 месяц 22 дней назад
Мадина
Гость
Мадина

Нужно заверить свидетельство о рождении какие документы понадобится?можно ли через копию заверит?

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1 час 5 минут назад
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