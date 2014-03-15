Какие документы можно оформить в ЦОНе

В редакцию поступает немало вопросов, связанных с документированием. Мы собрали их все и адресовали в ЦОН. На все ваши вопросы, уважаемые читатели, отвечает инспектор Усен Сейдалиев.

«Какой штраф налагается за просроченное удостоверение при обмене на новое, и почему мы должны платить штраф 5 МРП , если в Административном кодексе РК не указаны сроки (раньше было 15 календарных дней)?» – Мади.

– Согласно ст. 377 Кодекса об административных нарушениях не предусмотрено даже минимальных сроков проживания без документов или с просроченными документами. В противном случае будет наложен штраф. В первую очередь гражданин, несвоевременно обратившийся за получением удостоверения личности, подвергается административной ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП по части 1 статьи 377 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан. Аналогичное нарушение, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, наказывается штрафом в размере 10 МРП (18520 тенге). Гражданин может обратиться за оформлением удостоверения личности только по достижении им 16-летнего возраста. Если же гражданин обращается за получением удостоверения личности позже, с него взимается административный штраф в размере 5 МРП, и в ЦОН он обязуется предоставить следующий список документов: заявление в произвольной форме с указанием причин несвоевременного получения документа, удостоверяющего личность; подробная автобиография с указанием всех мест проживания, учебы, работы; адресная справка или копия книги регистрации граждан; свидетельство о рождении; приписное свидетельство для призывников или военный билет для военнообязанных (либо документ, подтверждающий сведения о воинском учете); документ, удостоверяющий личность одного из родителей.

«Срок действия моего паспорта закончился в декабре 2013 года. Буду ли я платить штраф за то, что вовремя его не оформила, и если да, то в каком размере?» – Гулим.

– Согласно пункту 5 Правил документирования и регистрации населения паспорт гражданина Республики Казахстан выдается гражданам по их желанию, независимо от возраста. Таким образом, менять просроченный паспорт или нет – решает сам гражданин. Административным законодательством не предусмотрена ответственность за просроченный паспорт.

«У моего родного брата нет удостоверения личности и паспорта. Ему 26 лет. Родителей у него давно нет. Подскажите, что нам делать?» – Канинская Лидия Анатольевна.

– Уважаемая Лидия Анатольевна, пусть он обратится в ЦОН по месту жительства. При каждом ЦОНе есть отдел РОВД. Там ему нужно будет заполнить заявление формы №5. А дальнейшие действия разъяснят сотрудники РОВД.

«Здравствуйте! На метрику ребенка после роддома услуги бесплатные? А поменять фамилию ребенка на имя отца? Еще один вопрос: сколько надо заплатить в ЦОН, чтобы получить свидетельство о браке». – Айжана.

– После выписки из больницы в течение 2 месяцев необходимо зарегистрировать рождение ребенка. Согласно статье 188 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» произвести регистрацию рождения ребенка можно в загсе или ЦОНе по месту рождения ребенка или по месту прописки одного из родителей. Процедура государственной регистрации ребенка бесплатная и займет не более двух рабочих дней. Кроме того, на портале «электронного правительства» существует возможность подачи заявления онлайн на регистрацию рождения ребенка.

Документы на смену фамилии ребенка в свидетельстве о рождении подаются в загс. Необходимо предоставить: заявление на внесение изменений и дополнений, копию свидетельства о заключении брака (супружества) родителей, для лиц, зарегистрировавших брак до 2008 года, справку из лечебного учреждения о рождении ребенка. Для регистрации рождения с нарушением установленного законодательством срока дополнительно предоставляются следующие документы: объяснительная родителей, справка территориального органа юстиции по месту рождения ребенка и месту жительства родителей об отсутствии актовой записи о рождении (в случае рождения ребенка до 2008 года), медицинская справка о здоровье ребенка по месту его проживания, документ, подтверждающий полномочия представителя (при необходимости).

Для получения свидетельства о браке необходимо уплатить госпошлину в размере 1 МРП. Для получения свидетельства о браке столько же.

СПРАВКА

Адреса ЦОНов в г. Шымкенте

№1 – ул. Мадели кожа, б/н; тел.: 30-08-38, 21-46-79.

№2 – ул. Мадели кожа, б/н; тел.: 21-46-38, 21-48-96.

№3 – ул. Оспанова, 61; тел.: 30-01-35, 21-00-41.

№4 – мкр. «Север»; тел. 52-50-84.

№5 – пр. Республики, 15; тел. 56-70-17.

Если вы планируете сменить фамилию в связи с заключением либо расторжением брака, необходимо предоставить следующие документы: адресная справка или книга регистрации граждан, подтверждающая постоянную регистрацию (копия и оригинал для сверки); свидетельство о заключении либо расторжении брака (копия и оригинал для сверки); удостоверение личности, паспорт, подлежащие замене (копия и оригинал); 3 фотографии размером 3,5х4,5; квитанция об оплате государственной пошлины за удостоверение личности в сумме 0,2 МРП (370 тенге), за паспорт – 4 МРП (7408 тенге).

«Я потеряла удостоверение. Сколько платить штраф за это? Ответьте, пожалуйста, в короткий срок!» – Динара.

– Штрафа за утерю удостоверения личности нет. Но в случае повторной утери удостоверения личности в течение года граждане подвергаются административной ответственности в виде штрафа в размере 5 МРП (9260 тенге) по части 1 статьи 377 Кодекса об административных правонарушениях РК.

«Сколько сегодня составляет пошлина за оформление удостоверения личности и паспорта?» – Назым.

– Пошлина за оформление удостоверения личности составляет 0,2 МРП, паспорта – 4 МРП.

Можно ускорить оформление паспорта и удостоверения личности. Государственная услуга может оказываться ускоренно в сроки до 7, 10 и 15 рабочих дней.

Стоимость ускоренного оформления:

7 рабочих дней – 1989 тенге;

10 рабочих дней – 904 тенге;

15 рабочих дней – 563 тенге.

«Я потерял удостоверение личности, но у меня есть ИИН и номер паспорта. Могу ли я через Интернет найти свое удостоверение и распечатать его дома?» – Алмаз.

– Однозначно – нет. В зависимости от обстоятельств – утеря или кража удостоверения личности – список необходимых документов для сдачи в ЦОН варьируется. В случае кражи удостоверения личности первым делом нужно обратиться в отделение РУВД по месту жительства и написать заявление о краже, после чего дознаватель выдаст вам справку о краже. Далее для восстановления основного документа нужно обратиться в центр обслуживания населения (ЦОН) по месту прописки. Для восстановления удостоверения личности при краже необходимо при себе иметь:

1) справка о краже документа из РУВД;

2) письменное заявление с указанием обстоятельств утраты удостоверения личности;

3) копия украденного удостоверения личности (в случае наличия);

4) квитанция об оплате государственной пошлины в размере 0,2 МРП (370 тенге);

5) паспорт (в случае наличия – копия и оригинал для сверки));

6) адресная справка или копия книги регистрации граждан (домовая книга) (копия и оригинал для сверки).

7) 2 фотографии размером 3,5×4,5 см.

В случае утери удостоверения личности необходимо обратиться также в ЦОН по месту прописки со следующим перечнем документов:

1) письменное заявление с указанием обстоятельств утраты удостоверения личности;

2) квитанция об оплате государственной пошлины в размере 0,2 МРП (370 тенге);

3) копия утерянного удостоверения личности (в случае наличия);

4) паспорт (в случае наличия (копия и оригинал для сверки));

5) адресная справка или копия книги регистрации граждан (домовая книга) – копия и оригинал для сверки;

6) две фотографии размером 3,5×4,5 см.

При утере удостоверения и до получения нового документа выдается временное удостоверение личности. Оно заполняется сотрудником ЦОНа разборчиво от руки, по желанию гражданина – на государственном или русском языках. Во временное удостоверение личности вносятся следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, национальность (по желанию), адрес места жительства, орган и дата выдачи, срок действия, подпись гражданина.

Саида ТУРСУМЕТОВА