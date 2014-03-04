Обслуживание дымоходов — дело добровольное! Читаем договоры внимательно

Сегодня ко мне постучали, говорят будут проверять дымоходы — такая ежегодная процедура.

Я спросил откуда вы, показали удостоверение, фотка, имя фамилия (не запомнил), все есть однако в наименовании компании было написано — КазГаз Аймак (а не КазТрансГаз Аймак). Я виду не подал, вдруг опечатка, но запомнил.

!Да, для тех кто не хочет читать эту простыню, просто знайте, что используя похожие названия компаний, вашу бдительность притупляют и навязывают вам платную услугу по проверке дымоходов.

Тем временем диалог продолжался, я спрашиваю, вы что на крышу полезете проверять прямо сейчас? Нет, мы просто можем спросить, все ли нормально, есть ли тяга, форточки открываете?

(По виду так же было видно что это далеко не трубочист и никто сейчас никуда не полезет).

Говорю, все в порядке, где подписать? Мне отвечают, вот квитанция, надо заплатить не то 600 не то 800 тенге, уже не помню. Хорошо говорю, а где договор на услуги, я уже и так плачу за ВДГО (Внутридомовое газовое обслуживание) в дополнение к тарифу, и меня все устраивает.

Нет, это другое! Они (ВДГО) проверяют утечку, мы дымоходы. Вы обязаны раз в год проходить эту процедуру.

Я спрашиваю, где это указано? – В договоре который вы заключали столько-то лет назад на поставку газа (С КазТрансГаз Аймаком, если кто не понял). Я попросил показать бланк такого договора, но его у человека не было. Тогда я сказал что сейчас ничего платить не буду так как сначала надо почитать договор. Договорились что зайдут в другой день. И дали телефон для справок – 97-51-48. ОК!

Нахожу договор на поставку газа, где написано что действительно необходима проверка один раз в год дымоходов и вентиляции, отлично, идем дальше. Смотрю договор на ВДГО, там в списке работ по ВДГО черным по белому написано:

«проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояние соединительных труб газового оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха для горения;»

То есть буквально то что мне и предлагали только что. Другое дело , что когда приходил специалист ВДГО, то никто дымоход не проверял, но зато смазали комфорку без вопросов и починили кран (уже какой-то прогресс!)

Звоню по номеру, спрашиваю где договор, мне опять говорят на договор поставки 10 летней давности, тогда я ставлю вопрос ребром: КазГаз Аймак и КазТрансГаз Аймак, это разные компании? Следует сбивчивый ответ что ДА, разные, но у нас есть лицензия, все в порядке, что-то начали говорить про президента который дал указание развивать малый бизнес…

Так, СТОП! Раз компании разные, так почему вы ссылаетесь на договор к которому отношения не имеете? Настроение собеседника меняется на 180 градусов: ну это ваше право отказаться, но вы обязаны пройти эту процедуру! Говорю, будет договор, тогда и обсудим. До свидания!

Итак, что мы имеем:

— КазГаз Аймак и КазТрансГаз Аймак, ничего общего между собой не имеют, кроме похожего названия, и это неспроста! КазТрансГаз Аймак – монополия, а КазГаз Аймак, лишь одна из компаний оказывающая подобную услугу в конкурентном рынке. Вы тоже можете зарегистрировать компанию, к примеру, КазТранс Аймак, и заниматься чем угодно.

— По городу ходят некие проверяющие которые вежливо и убедительно, притупляя вашу бдительность навязывают вам услугу которая в принципе добровольна (в том смысле что мы сами можем решать какая компания будет проверять дымоходы)

— Договора на услуги по факту НЕТ, и здесь кроется если не мошенничество, то подтасовка одного другим, когда вам предлагают почитать договор с совершенно другой организацией. Ну вы уже поняли!

— Это добровольно, как вы наверное уже догадались. Кроме того, по телефону для справок именно это и подтвердили.

— Смотрите внимательно на документы, вплоть до буквы, требуйте договоры, а если услуга платная то прейскуранты должны быть приложены к договору.

— Если одна компания делает деньги на природном газе, то другая с похожим названием делает деньги даже не из воздуха, а из вашей невнимательности. И, судя по количеству корешков квитанций в папке проверяющего, на эту удочку клюнуло уже не мало Шымкентцев.

Распространите эту информацию среди друзей, и пишите в комментарии, к кому уже приходили от этой компании.

Помните, что сэкономленные деньги — это заработанные деньги!

Автор: Житель Шымкента.

