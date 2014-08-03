Как решаются проблемы присоединенных районов Шымкента

«Вы часто пишете о проблемах жителей присоединенных к городу территорий, а о тех, кто приобрел городской статус несколько лет назад, не вспоминаете. Словно у нас проблем нет», – нередко можно прочитать в комментариях к постам, размещенным на сайте Оtyrar.kz. Выполняем просьбы наших читателей.

ГАЗ БУДЕТ

Мало кто знает, но в Шымкенте есть построенные, но неработающие сети коммунального хозяйства, которые создавались за счет городского бюджета. 12 из них – объекты системы водопровода, 8 – газоснабжения. «Мы провели анализ всех коммунальных сетей, построенных на бюджетные средства в период с 2010 по 2013 год, и пришли к таким выводам», – рассказал заместитель акима города Бейсенбек Жанбосынов.

Как рассказал замакима города Шымкента, сейчас ведется работа по вводу в эксплуатацию газопровода в микрорайонах «Казыгурт», «Достык», «Достык-2». Немногим ранее такая работа началась в микрорайоне «Самал-3».

«До сегодняшнего дня по причинам различного характера жители микрорайонов «Тараз», «Северо-Восток» не получали газ. Хотя газопроводы у них были проведены. Население микрорайонов «Шапагат-2», «Северо-Восток» и «Тараз» было лишено систематизированного газоснабжения по объективным причинам. Там все работы были выполнены и сети переданы на обслуживание компании ЮКПФ «КазТрансГаз Аймак». И сейчас, чтобы переподключить абонентов на нормальную ветку, необходимо провести плановое отключение тех, кто в свое время проводил газопровод за свой счет. Но сейчас период оразы, поэтому, чтобы исключить социальное напряжение, которое может последовать за отключением газа, все работы были отложены до 1 августа».

По словам Бейсенбека Керимбекулы, жители о предстоящем плановом отключении предупреждены. Равно как и о необходимости произвести переврезку от ШРП до своего дома за собственный счет: «Это порядка 5-10 метров трубы. Жителям необходимо будет обратиться к бригадам, работающим на их улице, чтобы им произвели подключение. Если они этого не сделают, есть вероятность, что их просто пропустят. Судя по реакции людей, они понимают необходимость этого, поэтому с этим, я думаю, вопросов у нас не возникнет», – подчеркнул Бейсенбек Жанбосынов.

Несколько иная проблема стоит перед жителями микрорайонов «Кайтпас-1» и «Кайтпас-2». У большинства абонентов нет лицевых счетов и документов газификации. «Поэтому им необходимо как можно быстрее обратиться в ЮКПФ «КазТрансГаз Аймак» со всеми правоустанавливающими документами на дом, удостоверением личности владельца дома, а также планом газификации. При предоставлении этих документов проблем с газификацией у них не возникнет», – добавил замакима города.

К слову, подключение к новой ветке газопровода для жителей микрорайонов «Кайтпас-1» и «Кайтпас-2» будет произведено без отключения газа.

… И ВОДА

Совсем скоро, если верить руководству Шымкента, будет решена проблема водоснабжения жителей южной части города, которые подключаются к южному водоводу – Бадам, Сауле, Курсай, Актас, Казыгурт.

«Сначала хотелось бы отметить, что южный водовод у нас функционирует в полном объеме, все насосы работают в штатном режиме. 24 июля мы проводили промывку магистральных систем водопровода в микрорайоне «Казыгурт». Провели промывку от водозабора через микрорайон «Сауле» в Казыгурт. 25 июля такую же промывку сделали в микрорайоне «Курсай». Промывка показала: водопровод полностью готов и работает нормально. Другой вопрос – готовы ли жители. Дело в том, что ко многим домам подведены сети и стоят распределительные ящики. Но от ящиков до дома водопровод не проведен. Эту часть работы люди должны делать самостоятельно», – рассказал Бейсенбек Жанбосынов. Для этого жителям необходимо обратиться в ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» с заявлением. Второй этап работ начнется в сентябре в микрорайоне «Актас»: «Там строится вторая очередь водопровода», – пояснил замакима.

Что касается северной части города, то уже готовы населенные пункты Бозарык-1, Бозарык-2 и Бозарык-3. «В прошлую субботу, 19 июля, мы провели сход с жителями. Разъясняли людям необходимость подготовки своей части работы. Но, к сожалению, нас поддержали не все жители этих микрорайонов. В людях все еще живы иждивенческие настроения, и они считают, что раз уж им по улице провели водопровод, то и в дом тоже за счет государства обязаны сделать. Но это – частная территория. Если тебе нужна вода, ты тоже должен хоть что-то сделать. По итогам собрания мы приняли решение в течение 10 дней провести инвентаризацию. И там, где жители сети не подготовили, предусмотреть техническую возможность адресного отключения, чтобы из-за них не страдали все остальные. Иначе эту проблему, увы, не решить. Сейчас там проводятся подготовительные работы в виде опрессовки, ревизии, промывки и хлорирования систем водопровода», – рассказал Бейсенбек Жанбосынов.

Что касается «Кайнар-Булака», то до конца года вода в этот микрорайон будет подключена, заверил заместитель акима Шымкента.

Мы попросили Бейсенбека Керимбекулы пояснить, как быть жителям «Кайнар-Булака» с нерадивыми подрядчиками, разрывшими улицы и закидавшими водопровод абы как, в стиле – «после нас хоть потоп».

«Я прошу жителей отнестись с пониманием и запастись терпением. К сожалению, иной системы прокладки водопровода просто нет. Поэтому подрядчики и разрывают улицы. Но это делается исключительно для блага самих жителей. Что касается наскоро зарытых траншей, то я могу сказать лишь одно: с каждым подрядчиком у нас имеется гарантийное соглашение, согласно которому подрядчики ОБЯЗАНЫ в течение пяти лет после завершения работ обслуживать эти улицы. То есть любой ремонт – ямочный ли, капитальный ли (если они не сделают все качественно с первого раза), они будут делать за свой счет. А принимать их работу будет техинспекция. Так что контроль за ходом работ ведется самый строгий», – добавил Бейсенбек Жанбосынов.

…И ТЕПЛО ТОЖЕ

Сейчас в городе работают ЖЭУ, которые занимаются не только санитарной очисткой дворов, но и подготовкой домов к предстоящему отопительному сезону. Казалось бы, чего уж проще – ты платишь за свою квартиру (в зависимости от квадратуры) 300-350 тенге в месяц, а взамен получаешь всегда чистый двор (а если договоришься с дворником, то и подъезд) и о зиме не паришься – специалисты сами придут, все системы промоют, опрессуют, необходимые детали заменят. Но… «К сожалению, наши люди оплачивать услуги ЖЭУ не хотят. Добросовестные плательщики составляют всего лишь 30-35% от общего числа жителей многоэтажек. А ведь уже пора готовить дома к отопительному сезону. А как их готовить, если у компании на счету нет средств? Поэтому мы приняли решение: дела таких злостных неплательщиков передавать в судебные органы», – сказал Бейсенбек Жанбосынов.

Честное слово, стыдно, да и обидно – из-за долга в какую-нибудь тысячу тенге ходить на судебные заседания, а потом помимо основного долга выплачивать еще и судебные издержки плюс услуги адвоката. Господа неплательщики, оно вам надо?

Саида ТУРСУМЕТОВА