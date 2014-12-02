Улицу Байтурсынова будут расширять

Шымкентскую улицу Байтурсынова в следующем году планируется расширить. Новый проект был представлен жителям улицы на общественных слушаниях, которые 2 декабря проходили в актовом зале школы № 47.

То, что улицу необходимо расширять, сомнений уже ни у кого не вызывает. Особенно у тех, кто вынужден по ней ездить на работу, домой или просто по своим делам. Водители и пассажиры вынуждены тратить время, простаивая в бесконечных «пробках». В «часы пик» здесь выстраивается целая вереница транспорта. Переходить улицу для пешеходов тоже большая проблема. Вдоль Байтурсынова расположено большое количество общественных объектов: налоговые управления по Енбекшинскому и Аль-Фарабайскому районам, диагностический и кардиологический центры, студенческие общежития, несколько вузов, новый отель Rixos Khadisha Shymkent, магазины и кафе. Тормозит движение не только большое количество автомобилей на дорогах, но и автостоянки, для которых катастрофически не хватает места. Реконструкция дороги должна облегчить передвижение транспорта и пешеходов.

Начало реализации проекта запланировано на следующий год. Как рассказал присутствующим заместитель начальника отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Асылбек Баймурзаев, сегодня ширина дороги составляет всего 8-9 метров. Согласно проекту, ее собираются расширить до 18-21 метра. Общая же протяженность участка дороги составит 3,2 километра, начиная от улицы Туркестанской и заканчивая улицей Рыскулова. Стоимость всего проекта составляет 1,5 миллиарда тенге.

Было заметно, что горожане не просто присутствовали на общественных слушаниях, как говорится, для галочки, а принимали в них активное участие, задавая интересующие вопросы. Жителей, например, очень интересовала судьба деревьев вдоль дороги, которые теперь подлежат вырубке. Вы представляете, что будет твориться летом на улице, оставшейся без тени!? Пешеходам не позавидуешь, да и приткнуть машину под деревом, как сейчас, не получится.

«Согласно проектно-сметной документации взамен вырубленных деревьев, будут высажены новые, – пообещал горожанам Асылбек Баймурзаев, – Всего по этой улице вырубке подлежит 800 деревьев. Кроме того, под снос попадают 46 объектов. 42 из них находятся сегодня во временном пользовании, 4 объекта подлежат изъятию. Хозяевам выплатят компенсацию».

Здесь, однако, получается нестыковка. Дело в том, что во время общественных слушаний в интервью журналистам директор проектной организации «Мерей-Саулет ЛТД» Жулдыз Жумабекова сказала буквально следующее: «Согласно проведенному анализу снос объектов не предусмотрен. Есть только два участка, где придется убрать ограждения, – это возле кардиологического центра, возле налоговой и школы. Объекты сносу у нас не подлежат».

Так будут что-то сносить или не будут? Если по этому проекту объекты сносу не подлежат, тогда, по-видимому, есть еще один проект, по которому сносить все-таки будут. Если организация, которая разрабатывала проект, решила обойтись без «жертв», то тогда кому нужны «жертвоприношения» в виде 46 объектов? Не создается ли таким образом потенциальное поле для коррупции?

Присутствующих на слушаниях также интересовал вопрос подземных переходов. Однако, как ответила Жулдыз Жумабекова, подземные переходы проектом не предусмотрены, но в план входит реконструкция уже существующего надземного перехода, который расположен возле школы №47.

Расширение дороги планируется проводить поэтапно. По мнению специалистов, такая схема более приемлема и удобна для горожан. Так, будет перекрываться только часть дороги.

«Прилегающая к улице Байтурсынова территория позволяет расширить улицу и сделать ее удобной для перемещения транспорта, – рассказала Жулдыз Жумабекова. – Чтобы разгрузить движение на улице, мы переходим от четырех- к пятиполосному движению, а на некоторых участках от пятиполосного к шестиполосному».

Проект реконструкции улицы Байтурсынова готовился восемь месяцев. «Два месяца назад мы его закончили, и он уже готов к сдаче на государственную экспертизу, – отметила Жулдыз Жумабекова. – Сегодня мы вынесли на слушания вопрос о вырубке деревьев».

То, что наши граждане занимают активную позицию, не может не радовать. Подобные общественные слушания лишний раз доказывают, что проблемы города шымкентцам далеко не безразличны. Шымкент – это наш общий дом, и каждый из нас его часть. Потому и подходить к решению вопросов нужно всем вместе и по-хозяйски.

Мы постараемся отследить дальнейшее решение этого вопроса, особенно в части «опустынивания» улицы. Мнение общественности должно быть учтено!