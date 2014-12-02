Улицу Байтурсынова будут расширять

Шымкентскую улицу Байтурсынова в следующем году планируется расширить. Новый проект был представлен жителям улицы на общественных слушаниях, которые 2 декабря проходили в актовом зале школы № 47.
То, что улицу необходимо расширять, сомнений уже ни у кого не вызывает. Особенно у тех, кто вынужден по ней ездить на работу, домой или просто по своим делам. Водители и пассажиры вынуждены тратить время, простаивая в бесконечных «пробках». В «часы пик» здесь выстраивается целая вереница транспорта. Переходить улицу для пешеходов тоже большая проблема. Вдоль Байтурсынова расположено большое количество общественных объектов: налоговые управления по Енбекшинскому и Аль-Фарабайскому районам, диагностический и кардиологический центры, студенческие общежития, несколько вузов, новый отель Rixos Khadisha Shymkent, магазины и кафе. Тормозит движение не только большое количество автомобилей на дорогах, но и автостоянки, для которых катастрофически не хватает места. Реконструкция дороги должна облегчить передвижение транспорта и пешеходов.
Начало реализации проекта запланировано на следующий год. Как рассказал присутствующим заместитель начальника отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента Асылбек Баймурзаев, сегодня ширина дороги составляет всего 8-9 метров. Согласно проекту, ее собираются расширить до 18-21 метра. Общая же протяженность участка дороги составит 3,2 километра, начиная от улицы Туркестанской и заканчивая улицей Рыскулова. Стоимость всего проекта составляет 1,5 миллиарда тенге.
Было заметно, что горожане не просто присутствовали на общественных слушаниях, как говорится, для галочки, а принимали в них активное участие, задавая интересующие вопросы. Жителей, например, очень интересовала судьба деревьев вдоль дороги, которые теперь подлежат вырубке. Вы представляете, что будет твориться летом на улице, оставшейся без тени!? Пешеходам не позавидуешь, да и приткнуть машину под деревом, как сейчас, не получится.
«Согласно проектно-сметной документации взамен вырубленных деревьев, будут высажены новые, – пообещал горожанам Асылбек Баймурзаев, – Всего по этой улице вырубке подлежит 800 деревьев. Кроме того, под снос попадают 46 объектов. 42 из них находятся сегодня во временном пользовании, 4 объекта подлежат изъятию. Хозяевам выплатят компенсацию».
Здесь, однако, получается нестыковка. Дело в том, что во время общественных слушаний в интервью журналистам директор проектной организации «Мерей-Саулет ЛТД» Жулдыз Жумабекова сказала буквально следующее: «Согласно проведенному анализу снос объектов не предусмотрен. Есть только два участка, где придется убрать ограждения, – это возле кардиологического центра, возле налоговой и школы. Объекты сносу у нас не подлежат».
Так будут что-то сносить или не будут? Если по этому проекту объекты сносу не подлежат, тогда, по-видимому, есть еще один проект, по которому сносить все-таки будут. Если организация, которая разрабатывала проект, решила обойтись без «жертв», то тогда кому нужны «жертвоприношения» в виде 46 объектов? Не создается ли таким образом потенциальное поле для коррупции?
Присутствующих на слушаниях также интересовал вопрос подземных переходов. Однако, как ответила Жулдыз Жумабекова, подземные переходы проектом не предусмотрены, но в план входит реконструкция уже существующего надземного перехода, который расположен возле школы №47.
Расширение дороги планируется проводить поэтапно. По мнению специалистов, такая схема более приемлема и удобна для горожан. Так, будет перекрываться только часть дороги.
«Прилегающая к улице Байтурсынова территория позволяет расширить улицу и сделать ее удобной для перемещения транспорта, – рассказала Жулдыз Жумабекова. – Чтобы разгрузить движение на улице, мы переходим от четырех- к пятиполосному движению, а на некоторых участках от пятиполосного к шестиполосному».
Проект реконструкции улицы Байтурсынова готовился восемь месяцев. «Два месяца назад мы его закончили, и он уже готов к сдаче на государственную экспертизу, – отметила Жулдыз Жумабекова. – Сегодня мы вынесли на слушания вопрос о вырубке деревьев».
То, что наши граждане занимают активную позицию, не может не радовать. Подобные общественные слушания лишний раз доказывают, что проблемы города шымкентцам далеко не безразличны. Шымкент – это наш общий дом, и каждый из нас его часть. Потому и подходить к решению вопросов нужно всем вместе и по-хозяйски.
Мы постараемся отследить дальнейшее решение этого вопроса, особенно в части «опустынивания» улицы. Мнение общественности должно быть учтено!
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27 Комментариев Включено "Улицу Байтурсынова будут расширять"
в парке уже «высадили» ДУБЫ, КЛЕН, КАШТАН. высадили этот можевельник который горит от солнца. теперь целое поле пустое, но зато дорогу непонятно как расширили и деревья вековые срубили!
Уничтожат деревья, а вместо них посадят можжевельники, от которых в жарком городе нет толка, поскольку они не дают тени, необходимо сажать карагачи, платаны, дубы. Это очень печально, я согласен на расширение, но при том условии что вместо вырубленных деревьев будут посажены лиственные породы деревьев, а не хвойные, но увы многие этого не понимают.
может просто нужно улицу ОДНОСТОРОННЕЙ СДЕЛАТЬ!
Я тоже об этом подумал. На Тауке Хана можно и по Кунаева проехать
А в случае приезда в город «первых лиц» и их проезду по Кунаева куда всем автомобилистам деться? По Карла-Маркса ехать?
Ну слушайте. Один день можно поднять свой зад с мягкого кресла своего авто и пройтись пешком или прокатиться на общественном транспорте. С экономите, гарантирую.
Убедили! Работая водителем на какой-нибудь фирме, где есть необходимость постоянного извоза людей и срочной документации, действительно на автобусе проще. Это же можно директору сказать, что вместе с ним на автобусе и поедем, один день же всего. А ещё можно сказать, что вместо, например 20 писем в сутки, я доставлю всего 5. За это наверное ещё и зарплату поднимут.
Помимо Байтурсынова есть еще кучи улиц, соединяющие с центром: Кунаева, Дулати, Казыбек-Би, Чернышевского (Адырбекова). В крайнем случае можно проехать через Айна-базар по Жибек жолы. Если вы профессиональный водитель, то найдете выход из ситуации. Байтурсынова не основная магистраль
«На сегодняшний день проезжий коридор составляет 8-9 метров. После реконструкции он расширится до 21 метра»
«После реконструкции дорог ее пропускная способность увеличится с 14 000 единиц транспорта в сутки до 17 000»
Слушай, улица станет шире в 2 раза, пропускная способность увеличится на 3 тысячи единиц, т.е. всего в 0,2 раза?! «Непонятка» какая-то? Может на улице планируется строительство для комков «важных людей»! «Отырар» проследи пожалуйста
да здравствует пустыня по имени Шымкент!!! ура товарищи… рубим все подряд, и сажаем елочки. было бы смешно, если бы не так обидно. Примеры вырубки и посадки мы уже видели….
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что продлить нужно так это бульвар КУНАЕВА, ЧЕРЕЗ БАНЮ!!!!!!!!!!! ЗАЙМИТЕСЬ ЛУЧШЕ ЭТИМ ВОПРОСОМ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОН БОЛЕЕ АКТУАЛЕН!!!!
Какой умник такое предложил???? И так в городе вообще неосталось деревьев, всё омолаживают и рубят. Скоро как в пустыни будем, а то что сажают, всё это тут же сохнет. Что за беспредел твориться в городе? Почему нет управы??? Даааа нет у нас людей с головой на плечах, вернее с серым веществом в голове…… Отырар, отреагируйте на этот ужас. Парк Абая превратили в Пустыню Абая, впринципе как и весь город, стыдно, стыдно…..
По идеи, я как водитель должна радоваться расширению дороги. Но когда прочитала о вырубке 800 деревьев, то пришла к мысли, что лучше я в пробке постою лишние 10-15 минут. РУКИ ПРОЧЬ от зеленых насаждений!!!!! эти деревья старше нас с вами… И так уже почти в пустыне живем (А парк Абая действительно жаль)…. Пора уже признаться себе в том, что в Шымкенте НЕ УМЕЮТ высаживать заново деревья, а умеют только создать халтуру в виде хронически погибающих елок.
озеленителя города на мыло!!!
Байтурсынова тупиковая улица, смысла расширять нет, и никогда не было, тем более, что в районе баян сулу и обл.типографии всегда пробки из-за неправильно припаркованных машин, та же ситуация и возле налоговой, пару неправильно припаркованных машин и весь эффект от миллиардных вложений по расширению равен нулю, тем более еще и почти 1000 деревьев вырубить…, лучше продлить Кунаева до самого выезда из города в сторону Ташкента
Искусственно создается зона экологического бедствия в ЮКО? Зачем, чтобы потом тырить международную гуманитарную помощь?
мы уже видим это «озеленение» в городе……..как не поливали так и поливать не будут. ты видимо Заинтересованный в этом человек просто!!!! как уже пишут лучше односторонней сделать улицу!
Вокруг автобусных остановок нужно убрать все ларьки и киоски, сделать «карманы» для заезда автобусов. Деревья не трогать!
Убрать все автобусы-корабли «МАН», тупо припаркованные авто, карманы на остановках поглубже, как писали выше и пропускная способность улицы увеличится в разы. А пробки в час-пик, так они и на кунаева и на момышулы и тауке-хана. Короче очередное освоение бюджета и махинации с вырубкой — посадкой деревьев.
Убрать МАНы?? и вместо одного поставить на маршрут 3??????? Это уменьшит пробки?
Без нынешних деревьев мне и моей семье не нужно такое расширение!!!!!!! Это дело рук не горожанина, а аульских приезжих. Они смотрят на нас как на кошелек. Вот тут тоже самое. Очередные фин.махинации, а мы жители останемся без тени и зелени!!!!!!!!
Пробки на Байтурсынова появились после того, как установили светофоры возле пожарки. Какая умная голова додумалась до такого, не ясно. Но раньше было более менее
еки салык инспекциясын баска жакка ауыстырсак
Да всех ближе к автоцон отправить 🤣
Надо по Тауке хана с перекрёстка Бульвар Кунаева Тауке хана до перекрёстка Момыш улы закрыть и по линии Тауке хана сделать Шымкентский Арбат, здесь крупные МЕГА, Цум, также Акимат, заезды в дома решить с обратной стороны. с Байтурсынова на Тауке хана глухие улицы для стоянок и заездов. Во всех крупных городах в сердце города есть свой Арбат, люди и гости города стремятся на Арбат и спокойно гуляют, делают шопинг, выставляют произведения искусства. отдыхают и др. Это круто, ново и просится это место для Шымкентского Арбата.