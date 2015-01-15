Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте

На территории индустриальной зоны «Ордабасы» открылся мини-завод по изготовлению детских игрушек. Машинки, конструкторы и песочные наборы не уступают привозным да и стоят гораздо дешевле.

Давняя мечта Шухрата Юлдашева наконец-то осуществилась. Бизнесмен с гордостью демонстрирует возможности своего мини-завода — всего три термопласт-автомата для изготовления запчастей игрушек, стол для сборки деталей и стеллажи с готовой продукцией. Наладить бизнес по производству и сбыту игрушек удалось при поддержке государственной программы «Даму».

Шухрат Юлдашев, технолог: «Мы брали у государства кредит около 10 миллионов 500 тысяч тенге. Купили на эти деньги станки. В этом году мы будем производить больше игрушек. Сначала были трудности с сырьем, особенно с красками. Сейчас мы наладили контакты с поставщиками».

Всего пара минут — и покрышки для колес игрушечной машины готовы. После этого экологически чистые запчасти отправляются на сборку. Оператор цеха Кабылжан Турабеков тщательно проверяет каждое изделие на наличие повреждений и брака — за качество машинок можно не волноваться. Игрушки предназначены для детей до 5 лет.

Кабылжан Турабеков, оператор: «Нас обучали 2 месяца прямо на заводе. Здесь все компьютеризировано. У каждого элемента своя температура, вот это все нужно знать».

В месяц на заводе выпускают почти 4 тысячи игрушечных машин. Такого объема достаточно, чтобы и обеспечить несколько торговых точек Шымкента, и отправить в Алматы. В дальнейшем планируется поставлять шымкентские игрушки и в другие города Казахстана.

Бахытжан Аширбеков, начальник управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития: «Пять наименований игрушечной продукции мы выпускаем сами, этим уже можно гордиться. Если такими темпами развиваться, то мы войдем в 30 развитых государств».

Игрушки шымкентского производства уже пользуются спросом у покупателей. Это подтверждает продавец Райхан Алишева. Женщина сотрудничает с заводом с момента открытия. За это время она приобрела более 10 тысяч игрушек.

Райхан Алишева, покупатель: «Надо поддерживать отечественного производителя. По своему опыту могу сказать, что эти игрушки отличного качества. Они прочные и безвредные, а это очень важно для детей. Китайское качество с нашим не сравнится».

Машинки, конструкторы и песочные наборы соответствуют ГОСТу, приятного цвета, не токсичны, без запаха да и стоят недорого — от 350 тенге за одну игрушку. Отечественный товар по такой цене с легкостью составит конкуренцию привозному.

Олжас Тогаев, заместитель директора ЦОП ЮКО: «Чтобы устойчиво на рынке работать, нужна налаженная система сбыта. Предприниматель сам не знает, какую рекламу выбрать. Наши сотрудники помогли четко сформулировать пошаговый механизм, чтобы можно было в дальнейшем развить предприятие».

Пока первый в Южном Казахстане завод по изготовлению игрушек обеспечил работой 6 человек. В планах руководства — расширить предприятие и увеличить количество наименований товара вдвое.