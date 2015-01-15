Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте

На территории индустриальной зоны «Ордабасы» открылся мини-завод по изготовлению детских игрушек. Машинки, конструкторы и песочные наборы не уступают привозным да и стоят гораздо дешевле.
Давняя мечта Шухрата Юлдашева наконец-то осуществилась. Бизнесмен с гордостью демонстрирует возможности своего мини-завода — всего три термопласт-автомата для изготовления запчастей игрушек, стол для сборки деталей и стеллажи с готовой продукцией. Наладить бизнес по производству и сбыту игрушек удалось при поддержке государственной программы «Даму».
Шухрат Юлдашев, технолог: «Мы брали у государства кредит около 10 миллионов 500 тысяч тенге. Купили на эти деньги станки. В этом году мы будем производить больше игрушек. Сначала были трудности с сырьем, особенно с красками. Сейчас мы наладили контакты с поставщиками».
Всего пара минут — и покрышки для колес игрушечной машины готовы. После этого экологически чистые запчасти отправляются на сборку. Оператор цеха Кабылжан Турабеков тщательно проверяет каждое изделие на наличие повреждений и брака — за качество машинок можно не волноваться. Игрушки предназначены для детей до 5 лет.
Кабылжан Турабеков, оператор: «Нас обучали 2 месяца прямо на заводе. Здесь все компьютеризировано. У каждого элемента своя температура, вот это все нужно знать».
В месяц на заводе выпускают почти 4 тысячи игрушечных машин. Такого объема достаточно, чтобы и обеспечить несколько торговых точек Шымкента, и отправить в Алматы. В дальнейшем планируется поставлять шымкентские игрушки и в другие города Казахстана.
Бахытжан Аширбеков, начальник управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития: «Пять наименований игрушечной продукции мы выпускаем сами, этим уже можно гордиться. Если такими темпами развиваться, то мы войдем в 30 развитых государств».
Игрушки шымкентского производства уже пользуются спросом у покупателей. Это подтверждает продавец Райхан Алишева. Женщина сотрудничает с заводом с момента открытия. За это время она приобрела более 10 тысяч игрушек.
Райхан Алишева, покупатель: «Надо поддерживать отечественного производителя. По своему опыту могу сказать, что эти игрушки отличного качества. Они прочные и безвредные, а это очень важно для детей. Китайское качество с нашим не сравнится».
Машинки, конструкторы и песочные наборы соответствуют ГОСТу, приятного цвета, не токсичны, без запаха да и стоят недорого — от 350 тенге за одну игрушку. Отечественный товар по такой цене с легкостью составит конкуренцию привозному.
Олжас Тогаев, заместитель директора ЦОП ЮКО: «Чтобы устойчиво на рынке работать, нужна налаженная система сбыта. Предприниматель сам не знает, какую рекламу выбрать. Наши сотрудники помогли четко сформулировать пошаговый механизм, чтобы можно было в дальнейшем развить предприятие».
Пока первый в Южном Казахстане завод по изготовлению игрушек обеспечил работой 6 человек. В планах руководства — расширить предприятие и увеличить количество наименований товара вдвое.
Отправить ответ
18 Комментариев Включено "Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте"
Кстати, эти игрушки очень хорошего качества по сравнению с китайскими, и запаха нету… рад что у нас появилась такая фабрика.
Напишите адрес пож-та
а есть они уже в продаже? и где?
Хочу купить эти игрушки, напишите пожалуйста номера контактные, адреса для продаются!!!!!!!!!
Добрый день, напишите пожалуйста контактные адреса и телефоны завода по производству игрушек, хотелось ознакомиться с продукцией и прайсом для дальнейшего сотрудничества
Хочу купить эти игрушки, напишите пожалуйста номера телефонов, контактные адреса.
а есть они уже в продаже? и где? где узнать адрес и телефон ?
Здравствуйте! хочу купить оптом шымкенские игрушки как узнать адрес производителя?
Здравствуйте! Как с вами связаться. Меня интересуют оптовая продажа (в больших объемах).
адрес какой и есть оптом
Добрый день! Хотела узнать где продаются ваши игрушки в чимкенте именно в каких магазинах, или можете дать контактный телефон
Как Можно связаться с производителем. меня интересует оптом 87013566774 кто знает напишите можно ватсап. спасибо заранее)
87757331968
Кто нибудь выяснил как связаться с заводом?
Всем доброго дня. Вы оптом хотите брать или как, что вас именно интересует пишите чем смогу помогу.
Добрый день хотели бы узнать сот тел производителя чтобы купить оптом. Жду от вас ответа 87012777120
Здравствуйте хотела бы купить товар оптом как с вами связаться?
Здравствуйте! Как с вами связаться? Хотела заказать игрушки оптом.