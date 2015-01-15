Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте

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В итоге, через 5 минут после отлития и сборки, машина готова
В итоге, через 5 минут после отлития и сборки, машина готова

На территории индустриальной зоны «Ордабасы» открылся мини-завод по изготовлению детских игрушек. Машинки, конструкторы и песочные наборы не уступают привозным да и стоят гораздо дешевле.

Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте
Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте

Давняя мечта Шухрата Юлдашева наконец-то осуществилась. Бизнесмен с гордостью демонстрирует возможности своего мини-завода — всего три термопласт-автомата для изготовления запчастей игрушек, стол для сборки деталей и стеллажи с готовой продукцией. Наладить бизнес по производству и сбыту игрушек удалось при поддержке государственной программы «Даму».

Шухрат Юлдашев, технолог: «Мы брали у государства кредит около 10 миллионов 500 тысяч тенге. Купили на эти деньги станки. В этом году мы будем производить больше игрушек. Сначала были трудности с сырьем, особенно с красками. Сейчас мы наладили контакты с поставщиками».

Всего пара минут — и покрышки для колес игрушечной машины готовы. После этого экологически чистые запчасти отправляются на сборку. Оператор цеха Кабылжан Турабеков тщательно проверяет каждое изделие на наличие повреждений и брака — за качество машинок можно не волноваться. Игрушки предназначены для детей до 5 лет.

Шухрат Юлдашев с гордостью демонстрирует возможности своего мини-завода
Шухрат Юлдашев с гордостью демонстрирует возможности своего мини-завода

Кабылжан Турабеков, оператор: «Нас обучали 2 месяца прямо на заводе. Здесь все компьютеризировано. У каждого элемента своя температура, вот это все нужно знать».

В месяц на заводе выпускают почти 4 тысячи игрушечных машин. Такого объема достаточно, чтобы и обеспечить несколько торговых точек Шымкента, и отправить в Алматы. В дальнейшем планируется поставлять шымкентские игрушки и в другие города Казахстана.

Бахытжан Аширбеков, начальник управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития: «Пять наименований игрушечной продукции мы выпускаем сами, этим уже можно гордиться. Если такими темпами развиваться, то мы войдем в 30 развитых государств».

Игрушки шымкентского производства уже пользуются спросом у покупателей. Это подтверждает продавец Райхан Алишева. Женщина сотрудничает с заводом с момента открытия. За это время она приобрела более 10 тысяч игрушек.

Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте
Термопласт-автомат для изготовления запчастей игрушек

Райхан Алишева, покупатель: «Надо поддерживать отечественного производителя. По своему опыту могу сказать, что эти игрушки отличного качества. Они прочные и безвредные, а это очень важно для детей. Китайское качество с нашим не сравнится».

Машинки, конструкторы и песочные наборы соответствуют ГОСТу, приятного цвета, не токсичны, без запаха да и стоят недорого — от 350 тенге за одну игрушку. Отечественный товар по такой цене с легкостью составит конкуренцию привозному.

Покрышки для будущей машины
Покрышки для будущей машины

Олжас Тогаев, заместитель директора ЦОП ЮКО: «Чтобы устойчиво на рынке работать, нужна налаженная система сбыта. Предприниматель сам не знает, какую рекламу выбрать. Наши сотрудники помогли четко сформулировать пошаговый механизм, чтобы можно было в дальнейшем развить предприятие».

Пока первый в Южном Казахстане завод по изготовлению игрушек обеспечил работой 6 человек. В планах руководства — расширить предприятие и увеличить количество наименований товара вдвое.

Все игрушки изготавливают из гранулированного полипропилена
Все игрушки изготавливают из гранулированного полипропилена
В Шымкент его привозят на заказ, из Алматы и России
В Шымкент его привозят из Алматы и России
Полипропилен засыпают в автоматизированный станок, в котором изготавливают запчасти для будущей машины
Полипропилен засыпают в автоматизированный аппарат и получают запчасти будущей машины
В итоге, через 5 минут после отлития и сборки, машина готова
Через несколько минут после отлития и сборки машина готова

Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте

Все запчасти собираются и пакуются вручную
Все игрушки собираются и пакуются вручную
В месяц на заводе изготавливают почти 4 тысячи игрушечных машин
В месяц на заводе изготавливают почти 4 тысячи игрушечных машин
Машина для переработки брака, которого на заводе не много всего 1 изделие на 1000 штук
Машина для переработки брака, которого на заводе немного — всего 1 изделие на 1000 штук
Переработанное сырье измельчают и вторично используют, в основном для изготовления колес на детские машинки
Переработанное сырье измельчают и вторично используют в основном для изготовления колес на детские машинки
Пока, первый в Южном Казахстане завод по изготовлению игрушек обеспечил работой 6 человек
Пока первый в Южном Казахстане завод по изготовлению игрушек обеспечил работой 6 человек
В планах руководства расширить предприятие и увеличить наименование производимого товара в двое
В планах руководства — расширить предприятие и увеличить количество наименований товара вдвое
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18 Комментариев Включено "Современные и безопасные игрушки теперь делают в Шымкенте"

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Чел
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Чел

Кстати, эти игрушки очень хорошего качества по сравнению с китайскими, и запаха нету… рад что у нас появилась такая фабрика.

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2 лет 21 дней назад
Aisha
Гость
Aisha

Напишите адрес пож-та

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1 год 4 месяцев назад
альфия
Гость
альфия

а есть они уже в продаже? и где?

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2 лет 20 дней назад
Екатерина
Гость
Екатерина

Хочу купить эти игрушки, напишите пожалуйста номера контактные, адреса для продаются!!!!!!!!!

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1 год 11 месяцев назад
Владимир
Гость
Владимир

Добрый день, напишите пожалуйста контактные адреса и телефоны завода по производству игрушек, хотелось ознакомиться с продукцией и прайсом для дальнейшего сотрудничества

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1 год 11 месяцев назад
Владимир
Гость
Владимир

Хочу купить эти игрушки, напишите пожалуйста номера телефонов, контактные адреса.

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1 год 11 месяцев назад
Владимир
Гость
Владимир

а есть они уже в продаже? и где? где узнать адрес и телефон ?

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1 год 11 месяцев назад
михаил
Гость
михаил

Здравствуйте! хочу купить оптом шымкенские игрушки как узнать адрес производителя?

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1 год 11 месяцев назад
Гульмира
Гость
Гульмира

Здравствуйте! Как с вами связаться. Меня интересуют оптовая продажа (в больших объемах).

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1 год 8 месяцев назад
айсулу кулымбетова
Гость
айсулу кулымбетова

адрес какой и есть оптом

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1 год 6 месяцев назад
Лаура
Гость
Лаура

Добрый день! Хотела узнать где продаются ваши игрушки в чимкенте именно в каких магазинах, или можете дать контактный телефон

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1 год 6 месяцев назад
Гуля
Гость
Гуля

Как Можно связаться с производителем. меня интересует оптом 87013566774 кто знает напишите можно ватсап. спасибо заранее)

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1 год 22 дней назад
динара
Гость
динара

87757331968

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1 год 18 дней назад
Любовь
Гость
Любовь

Кто нибудь выяснил как связаться с заводом?

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1 год 2 дней назад
Гость
Гость
Гость

Всем доброго дня. Вы оптом хотите брать или как, что вас именно интересует пишите чем смогу помогу.

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11 месяцев 26 дней назад
Куралай
Гость
Куралай

Добрый день хотели бы узнать сот тел производителя чтобы купить оптом. Жду от вас ответа 87012777120

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11 месяцев 11 дней назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Здравствуйте хотела бы купить товар оптом как с вами связаться?

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
8 месяцев 8 дней назад
Маржан
Гость
Маржан

Здравствуйте! Как с вами связаться? Хотела заказать игрушки оптом.

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2 часов 2 минут назад
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