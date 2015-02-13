На вопросы, касающиеся инвалидности, отвечает специалист

В январе Мажилис РК одобрил законопроект «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». Что это значит для 106 тысяч южноказахстанских инвалидов? Об этом мы побеседовали с заместителем директора департамента по контролю и социальной защите по ЮКО Фаридой Оспановой.

– Конвенция. О чем она?

– Конвенция о правах инвалидов – международный договор, подписанный рядом государств. Его соблюдение гарантирует такое же отношение к людям с инвалидностью, как и ко всем остальным. Каждая страна, ратифицировавшая конвенцию, соглашается обеспечить людям с инвалидностью возможность жить независимой жизнью и участвовать в жизни общества. Это, в частности, значит, что места, открытые для всех, включая дороги, школы, стадионы, театры и т.д., а также общественный транспорт должны быть доступны для людей с инвалидностью, включая детей.

– Что даст ратификация этого документа, скажем, организациям инвалидов?

– Конвенция даст им очень сильный аргумент в диалоге с властями самого разного уровня. Им не надо будет тратить массу времени и энергии на доказательство необходимости принятия тех или иных стандартов – все они четко прописаны в конвенции.

– Что конкретно говорит конвенция о правах инвалидов?

– Прежде всего, уважение достоинства каждого человека, его независимости и свободы делать собственный выбор. Запрет дискриминации, справедливое отношение к каждому человеку. Полное включение в общество. Уважение различий и принятие особенностей людей с инвалидностью как части человеческого разнообразия. Равенство возможностей для всех и так далее, вплоть до свободного доступа к транспорту, в общественные места и доступ к информации. Без отказа на основании инвалидности.

– Фарида Бимахановна, в ЮКО 106 тысяч инвалидов, всего в республике 627 тысяч инвалидов. Не слишком ли это много, одна шестая часть?

– Согласна, много. Здесь мы, во-первых, пожинаем плоды безалаберного отношения людей к своему здоровью. Во-вторых, есть претензии и к работе поликлиник. Посмотрите, какие очереди в них. И далеко не каждого врач принимает с радушием. Скорее – с равнодушием. Нет у нас качественной терапии. У пациентов создается впечатление, что никто никому не нужен. В итоге человек машет на себя, на свое здоровье… Мы работаем со следствием всего этого. Зачастую к нам на комиссию приходят люди с запущенной стадией заболевания. Вы понимаете, что такое «рак в запущенной стадии»?

– Сколько людей комиссиями медико-социальной экспертизы (МСЭК) были первично признаны инвалидами в прошлом году?

– Освидетельствован МСЭК 8961 человек, в том числе 2376 детей.

– Как много… А как к человеку вообще приходит мысль получить статус «инвалида»?

– Допустим, человек заболел. В медицинской организации провели для него (с ним) целый комплекс диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Но это не помогло – налицо стойкое нездоровье, то есть нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и дефектами. Вот такого человека врачебно-консультативная комиссия (ВКК) направляет на медико-социальную экспертизу. Одна оговорка: на МСЭК отправляют не ранее четырех месяцев с момента наступления временной нетрудоспособности или установления диагноза. За исключением анатомических дефектов или неизлечимых больных и отсутствием реабилитационного потенциала. К примеру, человек остался без желудка, одного глаза, руки, ноги и т. д.

– И там ему определяют группу инвалидности?

– Есть определенный порядок освидетельствования (переосвидетельствования). Прежде всего это касается перечня предоставляемых документов:

1) форма 088-у не позднее одного месяца со дня оформления;

2) заключение ВКК (в случаях направления на консультацию, освидетельствования (переосвидетельствования) на дому, в стационаре или заочно, направления на формирование или коррекцию ИПР);

3) копия и оригинал удостоверения личности;

4) документ, подтверждающий регистрацию по постоянному месту жительства (адресная справка либо справка местного акима); справка (в произвольной форме), подтверждающая факт содержания лица в исправительном учреждении или в следственном изоляторе;

5) медицинская карта амбулаторного больного для анализа динамики заболевания, копии выписок из истории болезни и результатов обследований;

6) копия индивидуального идентификационного номера (ИИН) и подлинник для сверки (в случаях отсутствия ИИН в удостоверении личности);

7) документ, подтверждающий факт участия (или неучастия) в системе обязательного медстрахования;

8) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность (предоставляется лицом трудоспособного возраста при наличии);

9) лист (справка) временной нетрудоспособности (предоставляется работающим лицом);

10) копия акта о несчастном случае по форме, установленной уполномоченным органом по труду, и подлинник для сверки (предоставляется лицом, получившим производственную травму или профессиональное заболевание);

11) заключение Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний не позднее двухлетней давности (предоставляется лицом, получившим профзаболевание);

12) документ, выданный уполномоченным органом в соответствующей сфере деятельности, установившим причинно-следственную связь (требуется при определении причины инвалидности, связанной с ранением, контузией, травмой, увечьем, заболеванием).

– От чего зависит назначение той или иной группы инвалидности?

– В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности, в том числе трудоспособности, лицу, признанному инвалидом, устанавливается первая, вторая или третья группа инвалидности, лицу до 16-летнего возраста – категория «ребенок-инвалид», а лицу с 16 до 18 лет категория «ребенок-инвалид» первой, второй, третьей группы.

– На какой срок устанавливается инвалидность?

– Лицам до 16-летнего возраста – на 6 месяцев, 1 год, 2 года, на 5 лет и до достижения 16-летнего возраста;

— лицам с 16-летнего до 18-летнего возраста – на 6 месяцев, 1 год, до достижения 18-летнего возраста;

— лицам старше 18-летнего возраста – на 6 месяцев, 1 год, 2 года или без срока переосвидетельствования.

– А в каких случаях устанавливается бессрочная инвалидность (без срока освидетельствования)?

– Прежде всего, бессрочная инвалидность устанавливается лицам старше 18 лет при:

1) необратимых анатомических дефектах;

2) стойких, необратимых изменениях и нарушениях функций организма, неэффективности проведенных реабилитационных мероприятий, после динамического наблюдения и при стабильности группы инвалидности за инвалидом 1-й группы не менее четырех лет, второй и третьей групп – не менее шести лет, лицам пенсионного возраста – при неблагоприятном реабилитационном прогнозе.

– Слышала жалобу нескольких людей, к примеру, на то, что женщине после удаления матки и фаллопиевых труб не ставят инвалидность. Или жалуются, что, мол, почку удалили, желчный пузырь, а инвалидности нет, не ставят. До курьеза доходит – мужчина импотент, а инвалидом его не признают.

– Есть несколько критериев установления инвалидности. Согласно пункту 32 Правил проведения медико-социальной экспертизы основанием для признания лица инвалидом является одновременное наличие следующих обязательных условий:

1) нарушение здоровья со стойкими расстройствами функций организма;

2) ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью);

3) необходимость осуществления мер соцзащиты.

Замечу: возрастные изменения организма не дают оснований для установления группы инвалидности.

– Но и инвалидность не должна быть самоцелью для человека.

– Вот именно. Главное – реабилитация. Для каждого инвалида разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, запомните эту аббревиатуру – ИПР. Она определяет комплекс реабилитационных (включая медицинские, социальные и профессиональные реабилитационные) мер, направленных на восстановление и (или) компенсацию нарушенных и утраченных функций организма. ИПР разрабатывается в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов.

Один пример. Благодаря строгому следованию ИПР родителями детей-инвалидов и, конечно же, удачному оперативному лечению, проведенному нашими южноказахстанскими кардиохирургами, в прошлом году мы сняли инвалидность 300 детям, у которых ранее диагностировался порок сердца, у других – врожденные вывихи.

– Входит ли в ИПР оздоровление в центрах реабилитации инвалидов?

– Да, входит. Здесь обращаю ваше внимание на пункт 51 стандарта «Оказание специальных социальных услуг в области соцзащиты населения в условиях полустационара», который называется «Условия прекращения и приостановления предоставления специальных социальных услуг». Так вот, эта услуга перестает оказываться человеку в случае снятия инвалидности, установления третьей группы инвалидности, а также при получении спецсоцуслуг в условиях стационара или ухода на дому.

– А скольким сняли инвалидность в 2014 году?

– Полностью в ЮКО реабилитированы 1330 человек, это 4,5 % от общего числа инвалидов. В любом случае, статистика не утешительная.

– Вернемся к началу нашего разговора – о ратификации Конвенции инвалидов. В числе прочего она гарантирует доступ инвалидов к «очагам культуры». Как у нас с этим обстоят дела?

– Я приведу лишь факты. Ежемесячно, каждый первый вторник месяца комиссия, в составе которой нуротановцы, работники нашего департамента, представители СМИ, обследует социально-культурные объекты, расположенные на территории области. Определено их число – 926. В декабре были проверены 105 объектов, только 26 из них соответствуют нормативам.

– Слышала, что в числе проверенных – здание цирка, построенное относительно недавно.

– Да. И тем не менее и оно не соответствует нормам. Кассы расположены в подвале здания, туда инвалиду-колясочнику не добраться. Места в зрительном зале вроде бы и обустроили – всего их 5-6, но проход к ним настолько узок, что нет пространства для маневра. Пандус не соответствует нормативам, угол наклона не тот. Во многих учреждениях уборные не приспособлены для инвалидов-колясочников. В колледже архитектуры и дизайна (это бывшее художественное училище имени А. Кастеева) туалетные комнаты расположены на втором этаже здания. А до них инвалиду-колясочнику также не добраться… На входе в учебный корпус не те пандусы, поручни. Но раз власть взяла на контроль этот вопрос, есть надежда, что дело здесь сдвинется с мертвой точки.

– Благодарю за интервью.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА