Шымкентским огородникам дадут денег

Если вы горожанин да к тому же являетесь владельцем огорода или выращиваете на своем приусадебном участке, к примеру, виноград, то можете рассчитывать на получение субсидий от государства. Кому, в каком размере и на что выдается госпомощь, нам рассказал заместитель начальника отдела ветеринарии и сельского хозяйства Шымкента Жанибек Тогайулы.

КОМУ СУБСИДИИ?

266 млн. 474 тенге было выделено в прошлом году в качестве субсидий шымкентским фермерам. «В области существуют нормы выделения субсидий на сельское хозяйство. Но в городе тоже есть люди, которые возделывают землю, разбивают сады, – рассказал Жанибек Тогайулы. – У нас в основном выращивают тепличные культуры (помидоры, огурцы), кукурузу, сафлор, есть сады. Причем обратите внимание: там, где применяется принцип капельного орошения, и размер субсидий выше на порядок».

К слову, в нашей области действуют нормативы прошлого года. «Новые пока не принимались. Если будут внесены какие-то изменения, будем по ним работать. Я не думаю, что наши фермеры останутся без господдержки. Как вариант, возможно, суммы будут несколько ниже. Но сейчас об этом говорить рано», – добавил замначальника отдела.

Итак, согласно таблице нормативов, на выращивание кукурузы выделяется 25000 тенге на один гектар. Если же речь идет о применении капельного орошения при выращивании этой культуры, тогда сумма субсидий составляет 80000 тенге на 1 га.

Масличные культуры (сафлор, подсолнух) – 6300 тенге/га.

Сахарная свекла – 21000 тенге/га.

Картофель – 18000 тенге/га.

Овощи и бахчевые – 18000 тенге/га. Если же эти культуры выращиваются при помощи

капельного орошения – 80000 тенге/га.

Фрукты – 10000 тенге/га.

Виноград – 10000 тенге/га.

Теплицы, в которых автоматизирован процесс вентиляции и поддержки температуры – 2300000 тенге/га.

Теплицы – 1800000 тенге.

Кормовые травы, например, клевер – 15000 тенге/га.

Выгоднее всего работать именно тепличным хозяйствам. Им субсидии выплачиваются два раза в год.

Понятно, что гектарами земли в Шымкенте владеют не многие. А если человек на своем участке в 10 соток выращивает овощи или разбил сад на 25 сотках? В этом случае субсидии тоже будут выделяться.

КАК ПОЛУЧИТЬ?

Чтобы получить субсидии, владелец хозяйства должен не только госакт на землю предоставить, но и убедить межведомственную комиссию (МВК), что его бизнес реально существует. «Члены МВК выдадут вам соответствующую справку. Ее вы и предоставите в наш отдел вместе с госактом на землю», – пояснил Жанибек Тогайулы.

КАК ДОЛГО ЖДАТЬ?

После сдачи документов вам предстоит набраться терпения, ведь средства не поступят на следующий же день после обращения. «Существуют сроки выделения субсидий. Заявление рассматривается в течение двух недель, и в случае положительного решения деньги будут выделены. Придется ждать максимум две-три недели», – пояснил Жанибек Тогайулы.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ?

Средства на поддержку фермеров выделяют для приобретения ГСМ по льготным ценам, на необходимые для фермеров материалы. «Средства фермер должен потратить исключительно на развитие дела. По каждому случаю обговаривается – на какие именно нужды будут направлены деньги. Потому что по каждой культуре есть свои требования, на что именно будут потрачены субсидии. А все траты фермер обязательно подтверждает официальными документами. Ведь субсидии выделяются хоть и не на возвратной основе, но под отчет», – добавил Жанибек Тогайулы.

ЗЕМЛИ МАЛОВАТО

Несмотря на помощь, которую выделяет государство, Шымкент сельхозстолицей не становится. И тому есть логическое объяснение. Вся проблема в отсутствии поливных земель. А те, что были, оказались застроенными. Самое интересное: вывести поливные земли под ИЖС легко, а вот оформить все по закону очень сложно. «Речь об участках в районе аэропорта. На поливных землях стоят дома, но по нашим фондам они проходят не как ИЖС, иными словами, как такового вывода этих земель еще не было. Чтобы их вывести из фонда поливных, необходимо обратиться в министерство. Акимат должен пояснить, что в связи с отсутствием свободной земли и ростом количества населения пришлось выделять участки под ИЖС на поливных землях», – пояснил Жанибек Тогайулы.

«Что касается садов, то помощь выделяется, только если в саду проведена система капельного орошения, – уточнил мой собеседник. – В прошлом году в Шымкенте было высажено около 15 га садов, 6 га – по системе капельного орошения. Еще на 12 га провели эту систему, но пока не успели подключить».

СПРАВКА

Отдел сельского хозяйства Шымкента: ул. Калдаякова, 13-а. Тел.: 39-37-48. 39-37-68.

Шымкентские сады расположены в мкр. «Ынтымак», в населенном пункте, присоединенном из Ордабасинского района, Актас-1. В садах выращиваются яблоки, груши, сливы, абрикос, черешня. «В первый год посадки требуется много средств, поэтому основная сумма субсидий выдается именно в первый год – около 500-600 тысяч тенге на один гектар. А остальные три года – по нормативу. На каждый сорт – свои нормативы», – добавил Жанибек Тогайулы.

ОГОРОДЫ НЕ ДАДУТ

Помните времена, когда на предприятиях, в школах сотрудникам выдавались земельные наделы, чтобы люди в период кризиса могли сами себя прокормить. Сейчас наша экономика, к счастью, не находится в кризисном состоянии (это заявил на заседании правительства глава государства). Тем не менее заняться огородами желающих, думаю, немало. Вот только сейчас об этом можно лишь мечтать: «Действительно, в конце восьмидесятых годов прошлого века людям выделялись наделы. Как правило, чтобы те же учителя могли хоть как-то поддержать свои семьи. Мы ведь помним, как непросто тогда было. И такие огороды стали неплохим подспорьем. Но по окончании сельхозсезона землю возвращали государству. Сейчас возможности выделить землю под огород у нас нет. Не прописано это и в законодательстве», – сказал заместитель начальника отдела.

ЗЕМЛЮ НЕ ОТБЕРУТ

В прошлом году у нас было официально зарегистрировано 188 агрохозяйств. В этом году за счет присоединения территорий из районов их количество автоматически выросло до 3000. Заместитель начальника сельхозотдела поспешил успокоить всех владельцев земли на присоединенных территориях: «Если у них там сады, поля, теплицы, они, как и раньше, будут заниматься своим хозяйством. Никто у них отнимать эту землю не будет. Вообще все земли выдаются в аренду сроком на 49 лет. Если человек использует ее по назначению, вовремя платит налоги, никто до окончания срока аренды изымать такие земли не будет, только если на это не будет обоснованной причины».

ОВОЩИ-ФРУКТЫ ПО РАЗУМНОЙ ЦЕНЕ

Понятно, что государство, выделяя помощь фермерам, рассчитывает на соответствующую отдачу. «Субсидии выдаются с тем, чтобы регулировать рынок. Более того, мы предлагаем нашим фермерам: если хотите, мы организуем для вас бесплатные места на рынке, где вы могли бы реализовывать свою продукцию населению напрямую, без посредников. Но не все фермеры готовы идти на базар. Потому что у фермера просто нет свободного времени. Ему постоянно нужно следить за урожаем: пропалывать, поливать – в общем, обеспечивать полноценный уход. Поэтому наши фермеры предпочитают сдавать свою продукцию оптом. Обычно к ним заезжают покупатели и забирают весь товар. Кроме того, мы раз в неделю проводим ярмарку сельхозпроизводителей. Получить на ней место несложно – достаточно предъявить свои свидетельство ИП и патент», – рассказал Жанибек Тогайулы.

Хочется верить, что южане начнут активнее использовать возможности, чтобы заниматься огородничеством и садоводством, а на наших рынках таки появятся овощи-фрукты прямо с грядки по вменяемым ценам.

Саида ТУРСУМЕТОВА