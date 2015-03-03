Стоматология BABY Smile: лечение зубов без боли и слез (PR)

Детская стоматологическая клиника BABY Smile принимает детей самого разного возраста: от новорожденных до 16-летних подростков. Прием ведут высококвалифицированные специалисты — хирург, терапевт и ортодонт. Наряду с новейшими методами лечения клиника широко применяет лазерную терапию.

«Наша клиника оснащена по последнему слову техники. Все оборудование и медикаменты европейского производства. Мы используем гели для обезболивания, а уже потом делаем уколы», — рассказывает Рафик Гасанов, директор стоматологической клиники BABY Smile.

Здесь же работает и рентген-кабинет, оборудованный новейшей аппаратурой. Ортопантомограф позволяет сделать снимок всей зубочелюстной системы. К тому же он совершенно безопасен как для малышей, так и для взрослых, которые также могут сделать снимок. Стерильность поддерживается современным зарубежным оборудованием, что дает стопроцентную гарантию чистоты инструментов.

В клинике все сделано для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно: нет белых халатов, а веселый дизайн помещений помогает забыть малышам, что они находятся в лечебном учреждении.

Все врачи прошли курсы психологической подготовки, поэтому с маленькими пациентами они всегда найдут общий язык. Для детей до 16 лет весь март здесь проводится бесплатный профилактический осмотр.

Клиника BABY Smile расположена по адресу: Темирлановское шоссе, дом 1А/6. Прием проводится с 10 часов утра до 7 часов вечера.

Данияр Худайбергенов