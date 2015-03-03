Детская стоматологическая клиника BABY Smile принимает детей самого разного возраста: от новорожденных до 16-летних подростков. Прием ведут высококвалифицированные специалисты — хирург, терапевт и ортодонт. Наряду с новейшими методами лечения клиника широко применяет лазерную терапию.
«Наша клиника оснащена по последнему слову техники. Все оборудование и медикаменты европейского производства. Мы используем гели для обезболивания, а уже потом делаем уколы», — рассказывает Рафик Гасанов, директор стоматологической клиники BABY Smile.
Здесь же работает и рентген-кабинет, оборудованный новейшей аппаратурой. Ортопантомограф позволяет сделать снимок всей зубочелюстной системы. К тому же он совершенно безопасен как для малышей, так и для взрослых, которые также могут сделать снимок. Стерильность поддерживается современным зарубежным оборудованием, что дает стопроцентную гарантию чистоты инструментов.
В клинике все сделано для того, чтобы маленькие пациенты чувствовали себя комфортно: нет белых халатов, а веселый дизайн помещений помогает забыть малышам, что они находятся в лечебном учреждении.
Все врачи прошли курсы психологической подготовки, поэтому с маленькими пациентами они всегда найдут общий язык. Для детей до 16 лет весь март здесь проводится бесплатный профилактический осмотр.
Клиника BABY Smile расположена по адресу: Темирлановское шоссе, дом 1А/6. Прием проводится с 10 часов утра до 7 часов вечера.
Данияр Худайбергенов
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4 Комментариев Включено "Стоматология BABY Smile: лечение зубов без боли и слез (PR)"
Жаль что Альбина уволилась от туда. Раньше постоянно к ней ходили. Очень хорошо лечила. Качественно и безболезненно.
На сайте клиники можно записаться на бесплатную консультацию. baby-smile.net
В субботу вырвали дочке зуб. Пол до сих пор не прошла. Прибежала сегодня в 18.15 а дверь закрыто и написано жабык. А на вывеске написано что наботают до 19.00 без выходных. На телефонные звонки вообще не отвечают. Вот что мне теперь делать?
В видео ролике сказанно, что принимают с рождения. Но на самом деле выходит не так. Позвонив туда с просьбой посмотреть моего ребенка, ему было 1 год и 8 мес, нам отказали, сказав что он очень маленький. Это было примерно 2 нода назад, надеюсь сейчас, что то изменилось.