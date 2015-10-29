Появился интернет-сайт акимата города Шымкента

Акимат города Шымкента запустил информационный сайт shymkent.gov.kz, на котором будет публиковаться вся информация о городских службах, мероприятиях и происшествиях. Кроме того, на данном сайте жители и гости города смогут получить информацию и телефонные номера городских служб и учебных заведений. Также на данном интернет-ресурсе имеется электронная карта с достопримечательностями и туристическими зонами областного центра.

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