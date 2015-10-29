Появился интернет-сайт акимата города Шымкента

От
Бахром Абдуллаев
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Акимат города Шымкента запустил информационный сайт shymkent.gov.kz, на котором будет публиковаться вся информация о городских службах, мероприятиях и происшествиях. Кроме того, на данном сайте жители и гости города смогут получить информацию и телефонные номера городских служб и учебных заведений. Также на данном интернет-ресурсе имеется электронная карта с достопримечательностями и туристическими зонами областного центра.

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8 Комментариев Включено "Появился интернет-сайт акимата города Шымкента"

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ывфывыф
Гость
ывфывыф

Вообще то он уже был, и надо признать был довольно неплохим, а это что такое?
Все пестрит, шрифт нечитаемый, ВСЕ БОЛЬШИМИ БУКВАМИ, информации нет
Обязательно надо все испортить?

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1 год 2 месяцев назад
Правдорубка
Гость
Правдорубка

Жители и гости города…., а если гость или житель не владеет казахским языком? Где трехъязычие???

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1 год 2 месяцев назад
Сергей w
Гость
Сергей w

Сайт 3-х язычный, если попали на старую версию сайта для перехода на новую щелчок по Қазақша — откроется новая версия сайта, выберите язык (Қазақша Русский English). Всё работает.

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1 год 2 месяцев назад
Лима
Гость
Лима

Всегда найдется казах, уважающий свой язык и объяснит гостям и тем жителям, которые не соизволили выучить элементарные обороты из государственного языка за 24 года существования суверенного Казахстана, смысл информации. Хамство и вседозволенность стали отличительной чертой некоторых жителей страны, кичащихся незнанием казахского языка.

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1 год 2 месяцев назад
Критик))
Гость
Критик))

Видно ваше гостеприимство! Видно, Законов своей страны не знаете, видимо себя и описали в своем «докладе»! Есть Указ и его надо исполнять!!!

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1 год 2 месяцев назад
житель шымкента
Гость
житель шымкента

А когда появится сайт Гороно! Для всякого рода жалоб! На поборы в школах! На беспредел директоров! А так к ним на приём никогда не попадёшь! Если пойдёшь с жалобой, то на следующий день тысячу человек придут проверить кучу бумаг! И главное отхватить денег!!!!!

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1 год 2 месяцев назад
Ляззат
Гость
Ляззат

Здравствуйте! Я живу по ул, Жибек-Жолы 30 А, Мы не можем проехать к себе во двор, потому что платная стоянка находится прямо у нас во дворе. Помимо этого рынок сантехники находится близко, поэтому грузовые машины которые привозят им товары заезжают и ставят машины прямо к нам во двор. Просим принять меры.

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2 месяцев 27 дней назад
Искандер
Гость
Искандер

На перекрестках города особенно микрорайона Нурсат страшно совершат поворот. Арыки открытые на углах,есть 100 % вероятность аварии. Думаю поможете сделать соответствующие скругления.. Спасибо за внимание.
Кунанбаев Искандер. Пенсионер.

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59 минут 43 секунд назад
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