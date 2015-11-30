Больница скорой помощи в Шымкенте признана лучшей среди больниц шести стран

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Otyrar.KZ
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Больница скорой помощи в Шымкенте признана лучшей среди больниц шести странСоюз национальных бизнес-рейтингов (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, Украина) выражает свое признание успешному ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» акимата Южно-Казахстанской области и благодарит за вклад в развитие здравоохранения нашей страны.

Предприятие достигло высоких результатов в предоставлении качественных медицинских услуг и заслужила почетное звание «Гордость медицины». ШГБМП заявила о себе как о надежном, перспективном и международном партнере, мотивировала персонал к достижению лучших результатов в сфере здравоохранения. Врачи Южного Казахстана одними из первых в стране начали удачно делать операции по замене печени и почек. По итоговым результатам рейтинга предприятий сферы здравоохранения «Гордость медицины-2015» Союз национальных бизнес-рейтингов Республики Казахстан за вклад в развитие здравоохранения нашей страны и достижения высоких результатов в предоставлении качественных медицинских услуг присвоил коллективу ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» почетное звание «Гордость медицины» и наградил соответствующим национальным сертификатом «Гордость медицины», а также настенной медалью «Великое наследие Гиппократа». Главный врач клиники д.м.н., профессор Мади Хожаевич Бигалиев награжден орденом «За заслуги в медицинской сфере», врач реаниматолог-анестезиолог Оналбай Нарманов награжден медалью «Чуткое сердце». Врачи больницы также награждены национальными сертификатами «Специалист года-2015».

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18 Комментариев Включено "Больница скорой помощи в Шымкенте признана лучшей среди больниц шести стран"

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Rasulbek Mamutov
Гость
Rasulbek Mamutov

чушь полная !!!

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1 год 1 месяц назад
Серик
Гость
Серик

И это больницу награждают самой лучшей.
Там при въезде охраник просит за стоянку деньги, а стоянка бесплатная.
При зарядке сотовых телефонов и пользование эл. чайников больными в палатах тоже вымогают деньги. Куда смотрит гл. врач или он сними за одно.

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1 год 1 месяц назад
қонақ
Гость
қонақ
Бред полнейший. Мама попала с инсультом, тяжелым. Врачи конечно опытные (не все), в частрости зав.реанимации, остальные набирают опыт методом проб и ошибок. Причем «рахметы» от людей приветствуются. Условия КОШМАРНЫЕ, все гниет, валится, воняет. Туалеты хуже чем аулах. Микроволновки сломаны. В палатах не то что горячей, холодной воды не бывает. Деньги приветсвуются вездееее!!! От глав врача до санитарок. Мед.сестры (большинство) еле шевелят задом. Обращение ужасное. Большую часть медикаментов сами несли. Полностью противоположная ситуация в Областной, где есть порядок, этика и организация! Товарищ Б[МОДЕРАЦИЯ]в может и опытный врач, но руковоридель никакой. Причем мы лежали в 2015 году, а по словам людей капитальный… Показать весь текст »
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5 часов 50 минут назад
Я
Гость
Я

показуха, клоповник, а не больница

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1 год 1 месяц назад
Лима
Гость
Лима

Хотела порадоваться и поздравить, но увидев предыдущие комменты, воздержусь. Берегите здоровье!

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1 год 1 месяц назад
Сергей w
Гость
Сергей w

Больница скорой помощи в Шымкенте признана лучшей среди больниц шести стран.
ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД — ОПУС ОТ ОТЫРЫРа.

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1 год 1 месяц назад
Подписчик
Артур Риц

Сойдите с ума от зависти!)))

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1 год 1 месяц назад
Mark
Гость
Mark

Сплошная ложь и показуха от СМИ! Безответственность медиков иногда поражает своей непроффисиональностью и цинизмом! Журналисты деньги таким образом зарабатывают! В скорой помощи работают только ради зарплаты и больше ничего их не интересует. Кроме димедрола и анальгина у них ничего нет, а если есть то всё платное! Медицина одна из самых коррумпированных систем, и создана совсем не для того, чтобы кого-то лечить, а для того, чтобы делать деньги.

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1 год 1 месяц назад
Гамлет
Гость
Гамлет

Показухи сплошная! На деле всё это выглядит наоборот!

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1 год 1 месяц назад
Подписчик
Артур Риц

Офигеть, никакого желчегонного не надо, можно хорошими новостями застой в желчном пузыре вылечить разом! Смотрите, только, не переборщите с дозой, дорогие читатели и изрыгающие желчью писатели, если у вас камни, то к вечеру начнется острый приступ. В эту же скорую и попадете!)))

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1 год 1 месяц назад
Сергей w
Гость
Сергей w

Медик(!) хорошими новостями застой в желчном пузыре вылечит разом! Офигеть, никакого желчегонного не надо

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0
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1 год 1 месяц назад
Гамлет
Гость
Гамлет

Правильно говорится — «Хочешь лечится — иди к лекарю. А если хочешь быстрее помереть — иди к врачу!»

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1 год 1 месяц назад
Сергей w
Гость
Сергей w

Медик (!) хорошими новостями застой в желчном пузыре вылечит разом! Офигеть, никакого желчегонного не надо

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1 год 1 месяц назад
Елена Геннадьевна
Гость
Елена Геннадьевна

Ничего не могу сказать о больнице (так как там давно не была), а о врачах скорой помощи хорошего мнения, мне при вызове попадались квалифицированные специалисты.

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1 год 1 месяц назад
Natalia
Гость
Natalia

Самая ужасная больница я там чуть маму не потеряла в отделении хирургии. НЕ ДАЙ БОГ К НИМ ПОПАСТЬ!!!!

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1 год 1 месяц назад
Natalia
Гость
Natalia

Прежде чем награждать главного врача нужно проверить на знания врачей своих обязанностей. Хамство и халатность вот что там происходит.

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1 год 1 месяц назад
Тоже шымкентский
Гость
Тоже шымкентский

Небось Скоро выборы, раз такие НОВОСТИ пошли.

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1 год 1 месяц назад
Кожаке.
Гость
Кожаке.

Там, как ее в народе называют хозяйку Отырара, кажется мамой, госпожу Куликову давно надо уже проводить на пенсию. Заменить ответственного за онлайн новости, а журналистам перестроится и быть более смелыми в освещении тем насущных. Спасибо.

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1 год 1 месяц назад
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