Больница скорой помощи в Шымкенте признана лучшей среди больниц шести стран.

Союз национальных бизнес-рейтингов (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, Украина) выражает свое признание успешному ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» акимата Южно-Казахстанской области и благодарит за вклад в развитие здравоохранения нашей страны.

Предприятие достигло высоких результатов в предоставлении качественных медицинских услуг и заслужила почетное звание «Гордость медицины». ШГБМП заявила о себе как о надежном, перспективном и международном партнере, мотивировала персонал к достижению лучших результатов в сфере здравоохранения. Врачи Южного Казахстана одними из первых в стране начали удачно делать операции по замене печени и почек. По итоговым результатам рейтинга предприятий сферы здравоохранения «Гордость медицины-2015» Союз национальных бизнес-рейтингов Республики Казахстан за вклад в развитие здравоохранения нашей страны и достижения высоких результатов в предоставлении качественных медицинских услуг присвоил коллективу ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» почетное звание «Гордость медицины» и наградил соответствующим национальным сертификатом «Гордость медицины», а также настенной медалью «Великое наследие Гиппократа». Главный врач клиники д.м.н., профессор Мади Хожаевич Бигалиев награжден орденом «За заслуги в медицинской сфере», врач реаниматолог-анестезиолог Оналбай Нарманов награжден медалью «Чуткое сердце». Врачи больницы также награждены национальными сертификатами «Специалист года-2015».