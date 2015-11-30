Союз национальных бизнес-рейтингов (Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Россия, Украина) выражает свое признание успешному ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» акимата Южно-Казахстанской области и благодарит за вклад в развитие здравоохранения нашей страны.
Предприятие достигло высоких результатов в предоставлении качественных медицинских услуг и заслужила почетное звание «Гордость медицины». ШГБМП заявила о себе как о надежном, перспективном и международном партнере, мотивировала персонал к достижению лучших результатов в сфере здравоохранения. Врачи Южного Казахстана одними из первых в стране начали удачно делать операции по замене печени и почек. По итоговым результатам рейтинга предприятий сферы здравоохранения «Гордость медицины-2015» Союз национальных бизнес-рейтингов Республики Казахстан за вклад в развитие здравоохранения нашей страны и достижения высоких результатов в предоставлении качественных медицинских услуг присвоил коллективу ГККП «Шымкентская городская больница скорой медицинской помощи» почетное звание «Гордость медицины» и наградил соответствующим национальным сертификатом «Гордость медицины», а также настенной медалью «Великое наследие Гиппократа». Главный врач клиники д.м.н., профессор Мади Хожаевич Бигалиев награжден орденом «За заслуги в медицинской сфере», врач реаниматолог-анестезиолог Оналбай Нарманов награжден медалью «Чуткое сердце». Врачи больницы также награждены национальными сертификатами «Специалист года-2015».
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18 Комментариев Включено "Больница скорой помощи в Шымкенте признана лучшей среди больниц шести стран"
чушь полная !!!
И это больницу награждают самой лучшей.
Там при въезде охраник просит за стоянку деньги, а стоянка бесплатная.
При зарядке сотовых телефонов и пользование эл. чайников больными в палатах тоже вымогают деньги. Куда смотрит гл. врач или он сними за одно.
показуха, клоповник, а не больница
Хотела порадоваться и поздравить, но увидев предыдущие комменты, воздержусь. Берегите здоровье!
Больница скорой помощи в Шымкенте признана лучшей среди больниц шести стран.
ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД — ОПУС ОТ ОТЫРЫРа.
Сойдите с ума от зависти!)))
Сплошная ложь и показуха от СМИ! Безответственность медиков иногда поражает своей непроффисиональностью и цинизмом! Журналисты деньги таким образом зарабатывают! В скорой помощи работают только ради зарплаты и больше ничего их не интересует. Кроме димедрола и анальгина у них ничего нет, а если есть то всё платное! Медицина одна из самых коррумпированных систем, и создана совсем не для того, чтобы кого-то лечить, а для того, чтобы делать деньги.
Показухи сплошная! На деле всё это выглядит наоборот!
Офигеть, никакого желчегонного не надо, можно хорошими новостями застой в желчном пузыре вылечить разом! Смотрите, только, не переборщите с дозой, дорогие читатели и изрыгающие желчью писатели, если у вас камни, то к вечеру начнется острый приступ. В эту же скорую и попадете!)))
Медик(!) хорошими новостями застой в желчном пузыре вылечит разом! Офигеть, никакого желчегонного не надо
Правильно говорится — «Хочешь лечится — иди к лекарю. А если хочешь быстрее помереть — иди к врачу!»
Медик (!) хорошими новостями застой в желчном пузыре вылечит разом! Офигеть, никакого желчегонного не надо
Ничего не могу сказать о больнице (так как там давно не была), а о врачах скорой помощи хорошего мнения, мне при вызове попадались квалифицированные специалисты.
Самая ужасная больница я там чуть маму не потеряла в отделении хирургии. НЕ ДАЙ БОГ К НИМ ПОПАСТЬ!!!!
Прежде чем награждать главного врача нужно проверить на знания врачей своих обязанностей. Хамство и халатность вот что там происходит.
Небось Скоро выборы, раз такие НОВОСТИ пошли.
Там, как ее в народе называют хозяйку Отырара, кажется мамой, госпожу Куликову давно надо уже проводить на пенсию. Заменить ответственного за онлайн новости, а журналистам перестроится и быть более смелыми в освещении тем насущных. Спасибо.