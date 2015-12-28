Назначены новые заместители начальника ДВД ЮКО

25 декабря 2015 года приказом министра внутренних дел Республики Казахстан полковник полиции Айтбеков Сакен Абилдаевич назначен первым заместителем начальника ДВД Южно-Казахстанской области.

Полковник полиции Сакен Айтбеков службу в органах внутренних дел начал инспектором отделения уголовного розыска ОВД города Кентау. Работал на различных должностях оперативных подразделений.

Руководил в разные годы управлением по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО, Сарыагашским РУВД ДВД ЮКО, управлением собственной безопасности ДВД ЮКО.

С 2013 по 2015 годы –заместитель начальника ДВД ЮКО.

С декабря 2015 года – первый заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области.

Полковник полиции Сакен Айтбеков имеет высшее юридическое образование. Окончил магистратуру Карагандинского юридического института МВД РК имени Б. Бейсенова. Мастер спорта СССР по самбо и казакша курес.

Другим заместителем назначен полковник полиции Кожабаев Мухтар Аманкулович. Он родился в 1968 году в Келесском районе, ЮКО. Женат, воспитывает четверых детей. Владеет казахским и русским языками.

Образование:

• Казахский ордена Трудового Красного Знамени сельско-хозяйственный институт — плодоовощеводство и виноградарство;

• Карагандинский Государсвенный университет им. Е.А.Букетова – правоведение.

В органах внутренних дел с 1992 года — инспектор ДПС отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГАИ УВД ЮКО, ст. инспектор ДПС КПП отдела внутренних дел Келесского района, госавтоинспектор отделения ГАИ отдела внутренних дел Келесского района, начальник отделения ГАИ отдела милиции УВД Сарыагашского района, начальник отделения дорожной полиции УВД Сарыагашского района, начальник отдела полиции управления внутренних дел Сарыагашского района, начальник 2 ОП межрайонного регистрационно-экзаменационного отделения по УВД Мактаральского района, гл. специалист отдела регистрационно-экзаменационной работы управления государственной автомобильной инспекции департамента дорожной полиции МВД РК, замначальника управления дорожной полиции департамента внутренних дел ЮКО, замначальника управления, начальник отдела дорожно-патрульной службы управления дорожной полиции ДВД ЮКО, начальник управления дорожной полиции департамента внутренних дел ЮКО, замначальника управления внутренних дел г. Шымкента департамента внутренних дел ЮКО.

Начальник управления тылового обеспечения департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области (с 12.11.2009 года).

С декабря 2015 года – заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области.

А сегодня глава региона Бейбут Атамкулов принял начальника ДВД ЮКО Аскара Оспанова и новых заместителей начальника департамента Сакена Айтбекова и Мухтара Кожабаева.

Аким области поздравил заместителей с назначением и пожелал удачи в нелегком труде. В ходе встречи представители правоохранительных органов рапортовали Бейбуту Бакировичу о проделанной работе и о планах по профилактике и предотвращению преступлений в области.