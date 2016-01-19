Шубарсу — сложная жизнь!

Жители Шубарсу вынуждены выживать в непростых условиях кризиса. Практически все взрослое население ежедневно ездит в Шымкент на заработки (в поселке нет никаких предприятий, где сельчане могли бы трудиться). Из них лишь небольшая часть имеет постоянную работу — это госслужащие, работающие в школах, детских садах, муниципальных учреждениях. Основная часть населения торгует на базарах города, а мужчины таксуют.

По официальным данным, в Шубарсу проживает более 23 тысяч человек, а если сюда включить незарегистрированных жителей, то и все 40 тысяч. В поселке весьма высокая рождаемость: в год появляется до 800 юных жителей Шубарсу. С ростом числа населения повышается и объем социальных выплат.

Мать шестерых детей, вдова Акмарал Жолдасова живет в арендованном доме. Этой зимой женщине и ее ребятишкам пришлось бы очень плохо, если бы не помощь местного акимата. Руководство села помогло Акмарал с углем.

Сельчане всегда стараются помогать друг другу, а в такое сложное время, как сейчас, — особенно. Углем в Шубарсу не только обогреваются, на нем готовят пищу, греют воду. Ведь здесь нет газа. Местные жители давно мечтают о голубом топливе, но эти мечты, вероятно, сбудутся лишь в 2017 году, а пока сельчане вынуждены запасаться на зиму углем (кстати, почему-то сейчас он подорожал и стоит 13500 тенге за тонну).

Чтобы трудоустроить сельчан и повысить их благосостояние, местная власть реализует новые проекты. Назначенный на должность буквально месяц назад аким сельского округа Амангелды Абдирахымов сейчас работает над привлечением в Шубарсу инвестиций.

Ведутся переговоры с различными компаниями и предпринимателями, готовыми вложить значительные средства в развитие поселка. В Шубарсу есть более 3 гектаров земли, где планируют построить теплицы. Кстати, в следующем квартале в селе откроется новая скотобойня. Глава сельского округа считает, что не за горами время, когда уровень жизни в Шубарсу поднимется в разы.