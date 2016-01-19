Шубарсу — сложная жизнь!

Жители Шубарсу вынуждены выживать в непростых условиях кризиса. Практически все взрослое население ежедневно ездит в Шымкент на заработки (в поселке нет никаких предприятий, где сельчане могли бы трудиться). Из них лишь небольшая часть имеет постоянную работу — это госслужащие, работающие в школах, детских садах, муниципальных учреждениях. Основная часть населения торгует на базарах города, а мужчины таксуют.
По официальным данным, в Шубарсу проживает более 23 тысяч человек, а если сюда включить незарегистрированных жителей, то и все 40 тысяч. В поселке весьма высокая рождаемость: в год появляется до 800 юных жителей Шубарсу. С ростом числа населения повышается и объем социальных выплат.
Мать шестерых детей, вдова Акмарал Жолдасова живет в арендованном доме. Этой зимой женщине и ее ребятишкам пришлось бы очень плохо, если бы не помощь местного акимата. Руководство села помогло Акмарал с углем.
Сельчане всегда стараются помогать друг другу, а в такое сложное время, как сейчас, — особенно. Углем в Шубарсу не только обогреваются, на нем готовят пищу, греют воду. Ведь здесь нет газа. Местные жители давно мечтают о голубом топливе, но эти мечты, вероятно, сбудутся лишь в 2017 году, а пока сельчане вынуждены запасаться на зиму углем (кстати, почему-то сейчас он подорожал и стоит 13500 тенге за тонну).
Чтобы трудоустроить сельчан и повысить их благосостояние, местная власть реализует новые проекты. Назначенный на должность буквально месяц назад аким сельского округа Амангелды Абдирахымов сейчас работает над привлечением в Шубарсу инвестиций.
Ведутся переговоры с различными компаниями и предпринимателями, готовыми вложить значительные средства в развитие поселка. В Шубарсу есть более 3 гектаров земли, где планируют построить теплицы. Кстати, в следующем квартале в селе откроется новая скотобойня. Глава сельского округа считает, что не за горами время, когда уровень жизни в Шубарсу поднимется в разы.
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5 Комментариев Включено "Шубарсу — сложная жизнь!"
А ведь так живут практически все близлежашие пункты. Никто не думает о нуждах народа.
Шымкент это город базаров. Если владельцы каждого из базара построят по одной ферме или перерабатывающему предприятию в селах, будет всем хорошо и селу и владельцам базаров (в будущем аким города планирует закрыть базары, а чтобы их безболезненно закрыть надо подготовить рабочие места). Это мое мнение по привлечению инвестиций.
В своё время там было высаженно огромное колличество плодовых дервьев— дачниками, всё повырубали в начале 2000х, гужевый транспорт замили железным конём — забыв при этом что КРС даёт КИЗЯК для отопления, а Дерево— детям витамины, а горожанам необходимый кисслород… ИншаАллах есть ещё время оддуматься, а конкретнее занести каждое Дерево в Красную Книгу Казахстана!!! Всем Здоровья…
НЕ КОГДА ВЫСАЖЕННЫЕ САЖЕНЦЫ ДАЧНИКАМИ В ПЕЧКАХ СТОПИЛИ, ТЕПЕРЬ НА ФРУКТЫ ВЫНУЖДЕНЫ В ГОРОДЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ…
Я прошу акима, дать скорой помощи для чубарсу 1. Это ужас ночью никто не поможет если ты заболеешь, некому спасать, все аптеки закрыты, скорой помощь один всего, который носит постоянно беременных женщин в течение 1,5 часа. За эти часы эта скорая помощь могла бы спасти 10 человек, а он занимается беременными, которых может отнести в роддом их мужья! Если позовете скорую, то он придет после 3 часов, когда человек уже умрет! Помогите людям, дайте скорую без «беременных».