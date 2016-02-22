Как сегодня живется састюбинцам

Некогда Сас-Тобе считался поселком городского типа. «Зеленый городок» — называли его местные жители. После развала СССР все изменилось. И на долю састобинцев выпало не мало трудностей.

Сегодня в Сас-Тобе проживает около 9 тысяч человек, в основном все заняты в сельском хозяйстве и работают на местом цементном заводе.

Айгуль Бабанова проработала на заводе лаборантом пять лет, недавно попала под сокращение. Потеряв работу женщина паниковать не стала, наоборот начала заниматься домашним хозяйством, благо все условия для этого есть. О своем селе женщина говорит с теплотой, проблемы только с работой, остальное все устраивает. Не так давно на их улице проложили асфальт о котором они раньше и не мечтали.

Айгуль Бабанова «Я замуж в Сас-Тобе вышла еще в 80-х, раньше тут не то что дорог, а воды и света не было! Выживали как могли… А когда сказали, что проложат асфальт, мы даже не поверили! За это «спасибо»! Есть у нас проблемы с работой, но мы понимаем сейчас везде так. А живем мы в нашем поселке хорошо и дружно.»

Главное достопримечательностью в Сас-Тобе еще со времен СССР, был большой водоем, местные жители летом приходили на небольшое озеро отдыхать и купаться, но сейчас это невозможно, водоем завален бытовым мусором.

По словам местных жителей, водоем не очищали от мусора уже лет тридцать.

Надежда Кочергина, жительница: «Такое озеро было раньше, а сейчас арык какой — то, как так можно! И главное не чистят его совсем. Теперь тут воняет! Я не хочу винить кого-то, просто мне обидно что все так обстоит. Я как-то раз выходила с внуками на субботник, на меня как на дуру посмотрели люди. Сейчас уже не могу убирать, да и вижу никому это не надо. Обидно!»

По словам местных жителей в Сас -Тобе был даже свой пляж, сегодня от него остались одни воспоминания. В администрации села уверяют что водоем выставили на торги, и есть даже предприниматель который хочет водоем очистить и построить уже к лету зону отдыха. А пока проводятся работы по подготовке территории .

Рахимжан Жаманкулов Аким с. Сас-тобе: » Одну часть водоема мы отделили и сейчас чистим территорию, водоем мы хотим продать предпринимателю который планирует тут построить зону отдыха, водоем будет очищен и мы создадим все удобные условия для наших жителей и гостей.»

Састобе, по словам руководства села, только начинает подниматься, на очереди модернизация местного дома культуры, детского сада и главный объект села — парковая зона со стадионом внутри. В свое время парк был визитной карточкой Састобе. Сегодня же от него остались одни развалины.

Житель Састобе Виктор Миллер вспоминает: » Я живу здесь неподалеку уже наверное лет сорок и еще в те времена каждое утро, будь то зима или лето, бегал по парку, а теперь здесь во первых все развалили, а во вторых опасно тут бегать. Ладно я, тут детям опасно, ходят бомжи и собаки. Обещали нам тут все возродить, да кому это надо? Если честно живем мы и облагораживаем сильно помогают нам наши земляки, предприниматели которые тут родились. Например, Заутбек Турисбеков очень много для села сделал. Посмотрите какая сейчас бывшая улица «Чкалова» стала. А ведь еще год назад на нее страшно было смотреть. А вот за парк наш душа болит. Раньше сюда приезжали отдыхать жители даже близ лежащих районов, какие тут проходили концерты».

Местные власти на территории парка планируют восстановить футбольное поле. По словам директора местной спортивной школы, территория поля за последние годы сильно осела.

Байбуриев Кайрат директор ДЮСШ с. Састобе: «Мы ведем работу по восстановлению стадиона, одну сторону мы уже подняли, теперь ждем пока осядет земля. У нас несколько секций задумано которым будут обучаться на поле. А пока дети учатся в спорт залах»

Пока руководство строит планы по восстановлению, жителям остается только ждать когда же в ауле появится дом культуры, футбольное поле и зона отдыха. Но основную надежду сельчане возлагают на цементный завод, который обеспечивает рабочими местами почти 80 процентов населения Састобе.