Вкусная профессия. Кулинарный колледж Шымкента не сможет обучить всех желающих

Реальная возможность узнать, чем живет учебное заведение сегодня, появилась у выпускников 40 школ города. В День открытых дверей сотни школьников знакомятся с будущими профессиями в кулинарном колледже №6. Желающих связать свою судьбу с пищевой промышленностью немало.

Для школьников выбор профессии — ответственный шаг. А потому многие пришли на День открытых дверей вместе с родителями и педагогами. Инициативу будущих студентов взрослые поддерживают.

Сладкие угощения каждому гостю! Продемонстрировать свои навыки выпускникам школ взялись учащиеся первого курса. Всего год назад они сами находились в поиске будущей профессии. Теперь с удовольствием рассказывают школьникам о студенческих буднях и советуют связывать свою судьбу с кулинарией.

В этом году по государственному заказу для выпускников школ в колледже открыто около 250 мест. Еще 200 студентов смогут обучаться на платной основе. Впрочем, как отмечают сами педагоги, желающих связать свою жизнь с кулинарией гораздо больше. В прошлом году конкурс составил 6 человек на место.

Гульби Аширова, заместитель директора по учебной работе: «Мы смотрим на успеваемость, на аттестат. Желающие учиться в нашем колледже должны будут пройти собеседование. Поступающих ждет 10 вопросов по химии, математике, истории Казахстана, казахскому и русскому языкам. С 20 июня начнет работу приемная комиссия».

К слову, школьники, которые решили учиться кулинарному мастерству, смогут получить образование по трем специальностям: маркетинг, организация питания и хлебопекарное, макаронное-кондитерское производство.