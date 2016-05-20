Семьям пострадавших в ДТП аким Шымкента поручил оказать помощь

Соответствующее распоряжение дал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов своему заместителю по финансовым вопросам Гульжан Курманбековой.

20 мая аким города посетил в больнице тех, кто пострадал в результате ДТП 19 мая. Напомним, тогда в людей, стоящих на остановке, влетела автомашина марки Audi-100. За рулем находился водитель, полгода назад лишенный прав за совершение ДТП.

«За рулем машины был Бактыбек Айдос. На месте погиб четырехлетний ребенок — Жолдыбай Ильяс. Его сестра и брат в реанимационном отделении больницы. Два человека в результате этого ДТП оказались в БСМП. Это две женщины, матери детей. Они стояли с ними на остановке. Мольдир Койшибаева и Перизат Ибраева. Обе женщины находятся в коме. У них множественные переломы. Слава богу, один ребенок Кудирет Абдигаппар начал выходить из комы. У меня сейчас кровь кипит!» — заявил глава Шымкента в ходе экстренного совещания, которое прошло сегодня в стенах городского акимата.

«Я сейчас хочу обратиться к родителям. Пожалуйста, будьте внимательнее к свои детям. Следите за ними, чтобы с ними не произошло трагедии. Водители, особенно молодые, если вам себя не жалко, то пожалейте детей! Мы должны это остановить. Да, у нас в работе госорганов недочетов много, мы должны провести серьезную работу, воспитать нулевую терпимость к малейшим правонарушениям», — продолжил градоначальник.

Затем, обращаясь к своему заместителю по финансовым вопросам, Габидулла Абдрахимов, сказал: «Гульжан Мамытовна, необходимо продумать возможность выделения материальной помощи пострадавшим в ДТП 19 мая».