Соответствующее распоряжение дал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов своему заместителю по финансовым вопросам Гульжан Курманбековой.
20 мая аким города посетил в больнице тех, кто пострадал в результате ДТП 19 мая. Напомним, тогда в людей, стоящих на остановке, влетела автомашина марки Audi-100. За рулем находился водитель, полгода назад лишенный прав за совершение ДТП.
«За рулем машины был Бактыбек Айдос. На месте погиб четырехлетний ребенок — Жолдыбай Ильяс. Его сестра и брат в реанимационном отделении больницы. Два человека в результате этого ДТП оказались в БСМП. Это две женщины, матери детей. Они стояли с ними на остановке. Мольдир Койшибаева и Перизат Ибраева. Обе женщины находятся в коме. У них множественные переломы. Слава богу, один ребенок Кудирет Абдигаппар начал выходить из комы. У меня сейчас кровь кипит!» — заявил глава Шымкента в ходе экстренного совещания, которое прошло сегодня в стенах городского акимата.
«Я сейчас хочу обратиться к родителям. Пожалуйста, будьте внимательнее к свои детям. Следите за ними, чтобы с ними не произошло трагедии. Водители, особенно молодые, если вам себя не жалко, то пожалейте детей! Мы должны это остановить. Да, у нас в работе госорганов недочетов много, мы должны провести серьезную работу, воспитать нулевую терпимость к малейшим правонарушениям», — продолжил градоначальник.
Затем, обращаясь к своему заместителю по финансовым вопросам, Габидулла Абдрахимов, сказал: «Гульжан Мамытовна, необходимо продумать возможность выделения материальной помощи пострадавшим в ДТП 19 мая».
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7 Комментариев Включено "Семьям пострадавших в ДТП аким Шымкента поручил оказать помощь"
Молодец Аким..
Надо усилить наказания за езду без прав и подобные ДТП
Для таких, как Айдос должен быть расстрел.
Семьям пострадавших в ДТП аким Шымкента поручил оказать помощь https://t.co/pcMNdysnse
Очень много у нас в Шымкенте узких улиц, ранее они гравийными, теперь на них уложили асфальт и по ним «летают’ машины. Может надо уже рассмотреть вопрос о ограничении скорости на всех таких узких улицах.
Елена Генадьевна именно здесь нет ни тратуара и нормальной асвальтированной дороги которую обещают уже не первое десятилетие избранные депутаты типа Досполова итд итп!!!
По ул. Казиева стоит знак автобусной остановки, но взрослым и детям на этой остановке «Поликлиника», в ожидании транспорта, приходится стоять на узком тротуаре. Так как нет вообще самой остановки, где можно было бы спрятаться в жару и дождь. Рядом на огромной скорости мчатся и легковые и большегрузы. Зимой обдают мокрым снегом, а в остальное время пылью или дождевой водой. Акимат обещал, что будет остановка во втором квартале 2016г. Остался один месяц, потом и второй квартал закончится. Ждут наверное трагедии.
Зажива надо закопать таких как Айдос