Семьям пострадавших в ДТП аким Шымкента поручил оказать помощь

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Соответствующее распоряжение дал аким Шымкента Габидулла Абдрахимов своему заместителю по финансовым вопросам Гульжан Курманбековой.

20 мая аким города посетил в больнице тех, кто пострадал в результате ДТП 19 мая. Напомним, тогда в людей, стоящих на остановке, влетела автомашина марки Audi-100. За рулем находился водитель, полгода назад лишенный прав за совершение ДТП.

«За рулем машины был Бактыбек Айдос. На месте погиб четырехлетний ребенок — Жолдыбай Ильяс. Его сестра и брат в реанимационном отделении больницы. Два человека в результате этого ДТП оказались в БСМП. Это две женщины, матери детей. Они стояли с ними на остановке. Мольдир Койшибаева и Перизат Ибраева. Обе женщины находятся в коме. У них множественные переломы. Слава богу, один ребенок Кудирет Абдигаппар начал выходить из комы. У меня сейчас кровь кипит!» — заявил глава Шымкента в ходе экстренного совещания, которое прошло сегодня в стенах городского акимата.

Габидулла Абдрахимов собрал экстренное совещание акимата по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.
Габидулла Абдрахимов собрал экстренное совещание акимата по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения.

«Я сейчас хочу обратиться к родителям. Пожалуйста, будьте внимательнее к свои детям. Следите за ними, чтобы с ними не произошло трагедии. Водители, особенно молодые, если вам себя не жалко, то пожалейте детей! Мы должны это остановить. Да, у нас в работе госорганов недочетов много, мы должны провести серьезную работу, воспитать нулевую терпимость к малейшим правонарушениям», — продолжил градоначальник.

Затем, обращаясь к своему заместителю по финансовым вопросам, Габидулла Абдрахимов, сказал: «Гульжан Мамытовна, необходимо продумать возможность выделения материальной помощи пострадавшим в ДТП 19 мая».

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7 Комментариев Включено "Семьям пострадавших в ДТП аким Шымкента поручил оказать помощь"

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asdsadsa
Гость
asdsadsa

Молодец Аким..
Надо усилить наказания за езду без прав и подобные ДТП

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8 месяцев 11 дней назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Для таких, как Айдос должен быть расстрел.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
8 месяцев 11 дней назад
Вячеслав Шварц
Гость
Вячеслав Шварц

Семьям пострадавших в ДТП аким Шымкента поручил оказать помощь https://t.co/pcMNdysnse

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8 месяцев 11 дней назад
Елена Геннадьевна
Гость
Елена Геннадьевна

Очень много у нас в Шымкенте узких улиц, ранее они гравийными, теперь на них уложили асфальт и по ним «летают’ машины. Может надо уже рассмотреть вопрос о ограничении скорости на всех таких узких улицах.

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8 месяцев 11 дней назад
Как всегда
Гость
Как всегда

Елена Генадьевна именно здесь нет ни тратуара и нормальной асвальтированной дороги которую обещают уже не первое десятилетие избранные депутаты типа Досполова итд итп!!!

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8 месяцев 11 дней назад
гость
Гость
гость

По ул. Казиева стоит знак автобусной остановки, но взрослым и детям на этой остановке «Поликлиника», в ожидании транспорта, приходится стоять на узком тротуаре. Так как нет вообще самой остановки, где можно было бы спрятаться в жару и дождь. Рядом на огромной скорости мчатся и легковые и большегрузы. Зимой обдают мокрым снегом, а в остальное время пылью или дождевой водой. Акимат обещал, что будет остановка во втором квартале 2016г. Остался один месяц, потом и второй квартал закончится. Ждут наверное трагедии.

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8 месяцев 11 дней назад
гость
Гость
гость

Зажива надо закопать таких как Айдос

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
1 час 15 минут назад
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