ЮКГИ им. Мардана Сапарбаева выпускает востребованные молодые кадры

Один из лучших вузов Южного Казахстана выпускает грамотных молодых специалистов. ЮКГИ им. Мардана Сапарбаева делает все, чтобы вчерашние студенты были востребованы на рынке труда. На днях будущие выпускники встретились с потенциальными работодателями. В неофициальной обстановке студенты смогли пообщаться с работодателями и задать им интересующие вопросы.

Сложности трудоустройства и предварительное собеседование, открывающиеся перспективы. Выпускников Южно-Казахстанского гуманитарного института им. Мардана Сапарбаева интересует все. Студенты третьих и четвертых курсов уже сейчас озадачены поиском будущего места работы. А потому встречи с потенциальными работодателями — это шанс стать ближе к мечте.

На встречу с молодыми специалистами пришли госслужащие и руководители крупных предприятий. Они уже не первый год выступают в качестве работодателей и всегда охотно принимают выпускников института им. Мардана Сапарбаева. Ведь здесь, по словам предпринимателей, выпускают по-настоящему профессиональные кадры.

Заурет Кабылбекова: «ЮКГИ им. М. Сапарбаева — единственный частный вуз в области, который отчисляет студентов за неуспеваемость. Это говорит о том, что институт дорожит своим авторитетом. А студенты — это лицо вуза. И ЮКГИ выпускает действительно образованных специалистов».

Южно-Казахстанский гуманитарный институт имени Мардана Сапарбаева значительно отличается от других вузов области. На протяжении многих лет он единственный в Южном Казахстане среди частных вузов, является базовым по проведению ЕНТ. А студенты специальности «Иностранный язык: два иностранных языка» проходят языковую практику в Синцзяньском педагогическом университете КНР.

Гульшара Сапарбаева, президент ЮКГИ им. М. Сапарбаева: «Наши студенты обучаются по дуальной системе. Каждый день они проходят практику на предприятиях по специальности. В конце общие часы практики составляют 360 часов, это очень хороший показатель. К тому же мы отправляем учебные планы нашим работодателям, и они вносят свои дополнения. Это позволяет идти в ногу со временем».

Всего в Южно-Казахстанском государственном институте им М. Сапарбаева обучаются свыше 4,5 тысячи студентов. Все они получают знания по 15 специальностям. И большинство выпускников ЮКГИ сразу после окончания вуза трудоустраиваются и востребованы по всей стране.

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