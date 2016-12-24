1500 бизнес-планов за год составили бизнесменам в Палате предпринимателей ЮКО

1500 бизнес-планов в 2016 году составили бизнесменам в Палате предпринимателей ЮКО. Причем разработали эти документы бесплатно. Так же бесплатно специалисты Палаты оказывают и необходимые юридические консультации. Об этом сообщили на отчете в Палате предпринимателей ЮКО.

«С 2014 года проводим сервисную поддержку. Это бесплатные консультации и помощь представителям МСБ нашей области. Начинающим предпринимателям в основном необходима помощь в области бухгалтерии, юриспруденции, таможенного администрирования, налогообложения — это 8 первоочередных услуг. По услугам по бухгалтерии и налоговой отчетности обратились 1000 предпринимателей. Мы целый год сопровождали их, помогали сдавать налоговую отчетность, вести бухгалтерию — словом, предоставили бухгалтеров, налоговиков, чтобы наши предприниматели научились, чтобы было ошибок и штрафных санкций со стороны уполномоченных органов. По таможенным вопросам обратились 240 предпринимателей, из них 60% заключили свои экономические договоры, то есть прошли таможенную процедуру. Что касается внедрения системы менеджмента, которая необходима предпринимателям, только начавшим работать. Им необходимо улучшать управление своей компанией. Так, 115 услуг мы оказали в этой области. Юридические услуги оказали 1123 обратившимся. 80% из них они смогли получить свои сертификаты по менеджменту качества, то есть внедрение системы ИСО. Консультируем предпринимателей и по вопросам маркетинга. В 2016 году обратились 1499 предпринимателей. Мы им бесплатно разработали бизнес-планы», — отметил заместитель директора Палаты предпринимателей ЮКО Тимур Нахипбеков.

По словам замруководителя ПП ЮКО, на сегодняшний день разработать хороший бизнес-план нелегко, так как специалистов мало. Потому и приходится контролировать процесс реализации, чтобы проект прошел в финансовых институтах, банках второго уровня и был профинансирован. На сегодняшний день 400 бизнес-планов (75%) получили финансирование.

«Что касается создания сайтов, то мы разработали 60 сайтов, в том числе серьезные сайты и сайты-визитки. Следующий момент — государственные закупки, подготовиться к которым весьма непросто. Если обращаться к частным компаниям, это большая сумма. Поэтому мы бесплатно помогаем собрать весь пакет документов, обучаем тому, как это необходимо сделать и сопровождаем процесс до получения договора, контракта. На сегодняшний день мы оказали 295 услуг. Все предприниматели, кто обратился, смогли участвовать в госзакупках», — подчеркнул Тимур Нахипбеков.

Среди тех, кто обратился за помощью в Палату предпринимателей ЮКО, — Калжан Шотаева, представитель отеля «Мегаполис». Она рассказала об остром дефиците квалифицированных кадров в гостиничной индустрии.

«После нашего обращения в палату к нам приезжали «Старшие синьоры». А ровно год назад к нам приезжали специалисты, которые помогли в маркетинге, показали, как оптимизировать расходы и увеличить прибыль», — рассказала Калжан Шотаева.

В этом году в сфере нефинансовой поддержки в Палате предпринимателей ЮКО оказали 28300 услуг. Их получили 11 тысяч предпринимателей по 8 направлениям. Это бухгалтерия, налогообложение, менеджмент, внедрение информационные технологии, таможенные процедуры, оказание юридических услуг и маркетинг.