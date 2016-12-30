30 производителей ЮКО представят свою продукцию на ярмарке в Шымкенте

Уважаемые жители города!

25-26 декабря с 9 утра в Шымкенте будет проходить ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Южно-Казахстанской области.

В ней примут участие более 30 производителей, будет представлено 167 тонн продукции общей стоимостью 96,3 млн. тенге:

— мясная продукция — 62 тонны;

— овощи — 106 тонн;

— картофель — 15,5 тонн;

— молочная продукция — 5 тонн;

— верблюжье молоко — 1 тонна;

— яйца — 10 тыс. штук;

— другая продукция — 9 тонн;

— рыба — 2 тонны;

— сушеные продукты — 4 тонны.

Продукция будет реализована на 15-20% ниже рыночных цен.

Места проведения:

1. Стадион Кажимукана;

2. 1000 мелочей;

3. Рынок «Асель».

Пресс-служба акима Шымкента.