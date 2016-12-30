Уважаемые жители города!
25-26 декабря с 9 утра в Шымкенте будет проходить ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Южно-Казахстанской области.
В ней примут участие более 30 производителей, будет представлено 167 тонн продукции общей стоимостью 96,3 млн. тенге:
— мясная продукция — 62 тонны;
— овощи — 106 тонн;
— картофель — 15,5 тонн;
— молочная продукция — 5 тонн;
— верблюжье молоко — 1 тонна;
— яйца — 10 тыс. штук;
— другая продукция — 9 тонн;
— рыба — 2 тонны;
— сушеные продукты — 4 тонны.
Продукция будет реализована на 15-20% ниже рыночных цен.
Места проведения:
1. Стадион Кажимукана;
2. 1000 мелочей;
3. Рынок «Асель».
Пресс-служба акима Шымкента.
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2 Комментариев к "30 производителей ЮКО представят свою продукцию на ярмарке в Шымкенте"
А где продукция промышленности? Представлена только продукция сельхозпроизводителей. У нас что? ЮКО превратилась целиком и полностью в производство помидорчиков?
30 производителей ЮКО представят свою продукцию на ярмарке в Шымкенте
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