30 производителей ЮКО представят свою продукцию на ярмарке в Шымкенте

От
Otyrar.KZ
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Уважаемые жители города!
25-26 декабря с 9 утра в Шымкенте будет проходить ярмарка с участием сельхозтоваропроизводителей Южно-Казахстанской области.
В ней примут участие более 30 производителей, будет представлено 167 тонн продукции общей стоимостью 96,3 млн. тенге:
— мясная продукция — 62 тонны;
— овощи — 106 тонн;
— картофель — 15,5 тонн;
— молочная продукция — 5 тонн;
— верблюжье молоко — 1 тонна;
— яйца — 10 тыс. штук;
— другая продукция — 9 тонн;
— рыба — 2 тонны;
— сушеные продукты — 4 тонны.

Продукция будет реализована на 15-20% ниже рыночных цен.

Места проведения:
1. Стадион Кажимукана;
2. 1000 мелочей;
3. Рынок «Асель».

Пресс-служба акима Шымкента.

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2 Комментариев к "30 производителей ЮКО представят свою продукцию на ярмарке в Шымкенте"

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Николай
Гость
Николай

А где продукция промышленности? Представлена только продукция сельхозпроизводителей. У нас что? ЮКО превратилась целиком и полностью в производство помидорчиков?

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8 часов 39 минут назад
EtMai.kz
Гость
EtMai.kz

30 производителей ЮКО представят свою продукцию на ярмарке в Шымкенте

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Голос ЗА
0
0
Голос ПРОТИВ Ответить
7 часов 30 секунд назад
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