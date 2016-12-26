450 тысяч луковиц тюльпанов высаживают в Шымкенте

От
Татьяна Бурдель
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Тюльпаны - от 350 тенге

В Шымкенте начались работы по высадке луковиц тюльпанов различных цветов. Почти 30 сотрудников коммунального предприятия ТОО «ЛТД Турмыс» в течение 10 дней должны будут высадить свыше 450 тысяч луковиц, передает ТК «Отырар TV».

По словам специалистов, этот вид цветов с наступлением весны будет радовать жителей и гостей города на протяжении 15 дней. После чего луковицы тюльпанов будут вновь извлечены и отправятся на хранение в специальный склад, где пробудут до середины зимы.

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1 Комментарий к "450 тысяч луковиц тюльпанов высаживают в Шымкенте"

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shvetsova_yelena
Гость
shvetsova_yelena

RT @otyrar: 450 тысяч луковиц тюльпанов высаживают в Шымкенте — https://t.co/HNQ5WMirhG https://t.co/sCpu3b2qX8

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