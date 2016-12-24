Андрей Ферапонтов продолжит свою карьеру в составе тренерского штаба «Ордабасы»

Накануне стало известно, что один из самых перспективных казахстанских тренеров Андрей Ферапонтов продолжит свою профессиональную карьеру в составе тренерского штаба «Ордабасы».

Sports.kz решил узнать у специалиста, с чем связано его решение перебраться в Шымкент.

— Андрей Святославович, будете теперь работать в «Ордабасы»?

— Да, уже подписал контракт.

— Трудовое соглашение рассчитано до конца сезона 2017 года? Почему приняли такое решение, если не секрет?

— Да, до конца года. Меня сюда приглашали еще в июне 2016 года, люди были заинтересованы в сотрудничестве со мной. Вот я и дал добро, доработав контракт с «Окжетпесом» до конца.

— Понятно. А функции у Вас будут те же, что и в «Окжетпесе»? Известно, что в «Ордабасы» ассистенты главного тренера куда больше отвечают за непосредственно тренировочный процесс, чем в других командах.

— Функции те же. И фронт работы, я думаю, будет большим.

— Кого-то из знакомых Вам по предыдущей работе в других командах игроков в «Ордабасы» привлекать будете?

— Пока не готов ответить на этот вопрос.