Апелляционная судебная коллегия вынесла решение по делу Тохтара Тулешова

Апелляционной инстанцией военного суда рассмотрено уголовное дело в отношении Тулешова Т.Д. и других лиц.

Дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобам осужденных Бахтыбаева И.Ж., Колтакова С.В., Жумина Б.С. и Пернебаева К.К., защитников осужденных — адвокатов Жакуповой М.А. в интересах осужденного Тулешова Т.Д., Хамидулина С.С. в интересах осужденного Бахтыбаева И.Ж., Спиридонова И.В. в интересах Доскалиева Х.Е., Аблабекова А.А. в интересах осужденного Пернебаева К.К.

Постановлением апелляционной судебной коллегии от 22 декабря 2016 года приговор специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам в отношении осужденных Жумина Б.С., Пернебаева К.К. и Искакова К. А. – изменен, в связи с применением акта амнистии.

Осужденным Жумину Б.С. и Пернебаеву К.К., на основании ст. 4 п. 2 Закона РК от 13.12.16 г. «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан», наказание сокращено на одну четвертую неотбытую часть срока.

Осужденный Искаков К.А., на основании ст. 2 п. 3 п.п. 2 Закона РК от 13.12.16 г. «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан», освобожден от отбытия наказания.

В остальной части приговор суда оставлен без изменения, сообщает пресс-служба Военного суда РК.

Напомним, что приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 7 ноября 2016 года 24 подсудимых были признаны виновными по инкриминируемым им деяниям и осуждены к различным мерам наказания.