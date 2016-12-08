Бренд ЮКО взяли за основу флешмоба шымкентские студенты

От
Елена Бояршинова
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Волна праздничных флешмобов докатилась и до Шымкента. Студенты университетов и колледжей, школьники из десятков школ города поздравляют Казахстан с 25-летием Независимости. Поздравить Казахстан с праздником решили и в Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте. Больше 200 студентов вышли на спортивную площадку, чтобы выстроить живую картинку ко дню Независимости.

Правда, поздравить нашу страну удалось далеко не с первого раза, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Анастасия Новикова. Долго перестраиваясь в попытке найти нужное место, студенты путались и ошибались. Хотя, по словам организаторов, флэшмоб ребята репетировали около недели. На холоде, в тонких кофтах и футболках студенты пытались найти свое место больше 20 минут.

 

И все же, поздравление удалось! Студенты изобразили пожалуй, самую популярную цифру этого года «25», а так же бренд ЮКО «ON» и… отправились отогреваться на следующих парах.

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12 Комментариев к "Бренд ЮКО взяли за основу флешмоба шымкентские студенты"

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2000
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rerere
Гость
rerere

Я надеялся что этот «бренд» уйдет вместе со старым акимом и горе художником.. а нет.. опять за свое… ну неужели нельзя разработать что то красивей чтобы не позорится перед иностранцами?

Взяли бы пример с акимата города..гораздо лучше.

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14 дней 44 минут назад
Алексей Полухин
Гость
Алексей Полухин

Две буквы не смогли ровно выставить)

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14 дней 43 минут назад
Алматы жастары
Гость
Алматы жастары

Рахмет, оңтүстік жастары. Біз де сіздерді Тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтаймыз. Сендердің флешмобтарың да, «25», «ON» таңбаларың да бізге ұнады.

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13 дней 7 часов назад
Мика
Гость
Мика

Молодцы, ребята! Старались, вложили свои силы и время. Пусть и не получилось с первого раза, ничего страшного, главное идею свою донесли

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13 дней 7 часов назад
керей
Гость
керей

Шымкент қаласында осындай флешмоб болғаны өте орынды болды және аладғы уақытта өзгде қалалардан осы сынды көптеген жақсы жаңалықтар күтетін боламыз

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13 дней 5 часов назад
ханзат
Гость
ханзат

Тәуелсіздік мейрамы баршамызға құтты болсын. Қандай керемет осылай үлкен дәрежеде флешмоб өткізіліп отыр екен қандай жақсы жаңалық болды.

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13 дней 5 часов назад
арсен
Гость
арсен

Еліміздің Шымкент қаласында осындай жақсы жастар арасында флешмоб өткізілгені қандай жақсы және алдағы уақытта осы сияқты жақсы жастар арасында іс-шаралар күтетін боламыз

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13 дней 5 часов назад
Еңлік
Гость
Еңлік

Жалынды жастар жасасын! Лайым езулерінен күлкі кетпесін, үнемі осылай күліп-ойнап, елі мен жерінде аман-есен өмір сүрсін. Өмірлері флешмоб сияқты жарқын болсын!

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13 дней 3 часов назад
Подписчик
Гаухар Алтаевна Бекмамбетова

Школьники не подкачали. Судя, по фотографиям, со спортом многие из них дружат, особенно с художественной и спортивной гимнастикой.

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13 дней 3 часов назад
Подписчик
Серик Берикбаев

Интересно придумали. В канун празднования Независимости сделали такой подарок школьникам, а также зрителям, кто был на флешмобе.

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13 дней 3 часов назад
Сапар
Гость
Сапар

Очень фееричное зрелище. Видно, что много репетировали, готовились. Хореографы тренировали детей, оставив все свои дела. Молодцы.

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13 дней 3 часов назад
Мирас
Гость
Мирас

приятный подарок! красочно, радует глаз! праздник прошел, а памятная история сохранилась) активисты — красавчики!

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3 часов 25 минут назад
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