Волна праздничных флешмобов докатилась и до Шымкента. Студенты университетов и колледжей, школьники из десятков школ города поздравляют Казахстан с 25-летием Независимости. Поздравить Казахстан с праздником решили и в Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте. Больше 200 студентов вышли на спортивную площадку, чтобы выстроить живую картинку ко дню Независимости.
Правда, поздравить нашу страну удалось далеко не с первого раза, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Анастасия Новикова. Долго перестраиваясь в попытке найти нужное место, студенты путались и ошибались. Хотя, по словам организаторов, флэшмоб ребята репетировали около недели. На холоде, в тонких кофтах и футболках студенты пытались найти свое место больше 20 минут.
И все же, поздравление удалось! Студенты изобразили пожалуй, самую популярную цифру этого года «25», а так же бренд ЮКО «ON» и… отправились отогреваться на следующих парах.
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12 Комментариев к "Бренд ЮКО взяли за основу флешмоба шымкентские студенты"
Я надеялся что этот «бренд» уйдет вместе со старым акимом и горе художником.. а нет.. опять за свое… ну неужели нельзя разработать что то красивей чтобы не позорится перед иностранцами?
Взяли бы пример с акимата города..гораздо лучше.
Две буквы не смогли ровно выставить)
Рахмет, оңтүстік жастары. Біз де сіздерді Тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтаймыз. Сендердің флешмобтарың да, «25», «ON» таңбаларың да бізге ұнады.
Молодцы, ребята! Старались, вложили свои силы и время. Пусть и не получилось с первого раза, ничего страшного, главное идею свою донесли
Шымкент қаласында осындай флешмоб болғаны өте орынды болды және аладғы уақытта өзгде қалалардан осы сынды көптеген жақсы жаңалықтар күтетін боламыз
Тәуелсіздік мейрамы баршамызға құтты болсын. Қандай керемет осылай үлкен дәрежеде флешмоб өткізіліп отыр екен қандай жақсы жаңалық болды.
Еліміздің Шымкент қаласында осындай жақсы жастар арасында флешмоб өткізілгені қандай жақсы және алдағы уақытта осы сияқты жақсы жастар арасында іс-шаралар күтетін боламыз
Жалынды жастар жасасын! Лайым езулерінен күлкі кетпесін, үнемі осылай күліп-ойнап, елі мен жерінде аман-есен өмір сүрсін. Өмірлері флешмоб сияқты жарқын болсын!
Школьники не подкачали. Судя, по фотографиям, со спортом многие из них дружат, особенно с художественной и спортивной гимнастикой.
Интересно придумали. В канун празднования Независимости сделали такой подарок школьникам, а также зрителям, кто был на флешмобе.
Очень фееричное зрелище. Видно, что много репетировали, готовились. Хореографы тренировали детей, оставив все свои дела. Молодцы.
приятный подарок! красочно, радует глаз! праздник прошел, а памятная история сохранилась) активисты — красавчики!