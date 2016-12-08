Бренд ЮКО взяли за основу флешмоба шымкентские студенты

Волна праздничных флешмобов докатилась и до Шымкента. Студенты университетов и колледжей, школьники из десятков школ города поздравляют Казахстан с 25-летием Независимости. Поздравить Казахстан с праздником решили и в Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте. Больше 200 студентов вышли на спортивную площадку, чтобы выстроить живую картинку ко дню Независимости.

Правда, поздравить нашу страну удалось далеко не с первого раза, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Анастасия Новикова. Долго перестраиваясь в попытке найти нужное место, студенты путались и ошибались. Хотя, по словам организаторов, флэшмоб ребята репетировали около недели. На холоде, в тонких кофтах и футболках студенты пытались найти свое место больше 20 минут.

И все же, поздравление удалось! Студенты изобразили пожалуй, самую популярную цифру этого года «25», а так же бренд ЮКО «ON» и… отправились отогреваться на следующих парах.