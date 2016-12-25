Что будет с тенге в 2017 году?

Так, например, 21 января, когда нацвалюта установила антирекорд, ее стоимость составила на утренних торгах на KASE 383,23 тенге за доллар, а обменники вообще продавали американскую валюту за 393 тенге, сообщает Tengrinews.kz.

После этого потрясения тенге начал постепенно укрепляться, а 29 апреля курс национальной валюты и вовсе составил 327,41 тенге за доллар. К слову, на утренних торгах 23 декабря казахстанская валюта укрепилась до рекордных значений с мая 2016 года, пробив отметку в 328,18 тенге за доллар. Подводя итоги года, Нацбанк РК 7 декабря на пресс-конференции заявил, что тенге за 11 месяцев ослабел в номинальном выражении на 0,4 процента. Как пояснил глава финансового регулятора страны Данияр Акишев, худшее для нацвалюты позади, однако на тенге по-прежнему будут влиять цены на нефть, драгметаллы и колебания курсов в странах-партнерах, но таких финансовых потрясений, как в текущем году, в 2017 не будет.

Эксперты рассказали о том, что будет с тенге и нефтью в 2017 году, а также о том, стоит ли ожидать дальнейшего ослабления доллара.

Финансовый аналитик инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Тимур Нигматуллин начал с того, что рынок нефти в уходящем году оказался достаточно волатильным. Весь первый квартал стоимость нефти из-за переизбытка предложения и роста индекса доллара держалась вокруг отметки 30 долларов за баррель, временами падая даже ниже. Но к концу года на фоне успешных переговоров ОПЕК цена на нефть довольно прочно заняла позицию выше 50 долларов. Делая прогноз на следующий год, Нигматуллин отсылает к данным Министерства энергетики США (EIA), согласно которым в 2017 году средняя стоимость нефти сорта Brent будет держаться на уровне 51,7 доллара за баррель.

Он отмечает, что прогнозы EIA в последнее время вызывают наибольшее доверие, поскольку у них есть оперативный доступ к статистике сланцевиков — «основных виновников» дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти. «Впрочем, на текущий момент этот прогноз еще не учитывает влияния на рынок договоренностей нефтедобывающих стран, не входящих в ОПЕК. Позитивный эффект будет постепенно размываться ростом индекса доллара из-за грядущей серии повышений ставок ФРС и соответствующей переоценки номинированных в американской валюте активов. Тем не менее этот эффект нельзя недооценивать», — подчеркнул аналитик. По его мнению, к прогнозу EIA по среднегодовым ценам можно смело добавить шесть-восемь долларов за баррель. Между тем Нигматуллин считает, что волатильность на нефтяном рынке сохранится.

Еще один экономист Тимур Абилкасымов придерживается мнения, что следующий год для нефтяной отрасли должен сложиться лучше текущего. Ожидается, что с 1 января добыча нефти странами ОПЕК сократится до 32,5 миллиона баррелей в сутки, а также к ним присоединятся другие крупные экспортеры нефти. Собеседник уверен, что рынку это позволит в какой-то мере восстановить баланс спроса и предложения. В итоге цены на нефть могут превысить 60 долларов за баррель. По предположению эксперта, в 2017 году не будет столь сильных потрясений на рынке нефти.

Оптимизм предыдущих собеседников разделяет и ведущий финансовый аналитик компании «Аналитика-Онлайн» Владимир Чернов. Свое мнение эксперт аргументировал тем, что крупнейшие экспортеры нефти нашли общий язык с ОПЕК и договорились о заморозке объема нефтедобычи, правда, со второй попытки. Он считает, что благодаря этой сделке баланс спроса и предложения будет постепенно смещаться, а стоимость «черного золота» начнет расти. «Сейчас никто уже не говорит о 100 долларах за баррель в следующем году, но и ниже 45 долларов за баррель нефти марки Brent уже тоже никто не ждет. Стабилизация цен на нефть может длиться от года до нескольких лет, но самое главное уже ясно, долгосрочный тренд теперь станет восходящим», — уверен аналитик.

Чернов пояснил, что в следующем году основное внимание финансовых площадок будет опять приковано к действиям Федеральной резервной системы. Хотя бы одно повышение ставок последует, а это в свою очередь толкнет к росту американского доллара и негативно отразится на нефтяных ценах. Однако, как показал 2016 год, бывает и такое, что цены на нефть растут параллельно с котировками американского доллара. «Так называемая раскорреляция стала особенно видна, когда и доллару было на чем расти, и нефти. Поэтому я могу предположить, что даже бурный рост американского доллара в следующем году будет отражаться на нефтяных котировках не так сильно, как раньше. Скорее всего нефть будет просто иногда корректироваться, но основной ее тренд — рост», — предположил Чернов. Если говорить о конкретных цифрах роста, то, по словам аналитика, котировки нефти марки Brent первое серьезное сопротивление встретят на уровне 62,50 доллара за баррель, откуда коррекция может последовать в район 53 долларов за баррель. Притом что конечной целью роста котировок станет отметка в 70 долларов за баррель.

Старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова считает, что цены на нефть в первом полугодии 2017 года будут напрямую зависеть от поведения картеля. «Если начнутся сокращения объемов добычи, то и цены пойдут вверх, хотя стоит признать, что дисбаланс спроса и предложения особенным образом и не исправится. США, например, не участвуют в соглашении о заморозке и продолжают работать в собственных интересах. Среднегодовая цена североморской нефти в 2017 году ожидается на уровне 41 доллара за баррель. Это предполагает, что колебания на протяжении следующих двенадцати месяцев окажутся такими же выраженными», — полагает аналитик.

Что касается поведения казахстанской валюты, то почти все опрошенные эксперты сходятся во мнении, что в следующем году тенге будет плавно укрепляться. Так, экономист Astana Best Consulting Group Арман Байганов полагает, что в случае если нефть закрепится на уровне 60 долларов за баррель, нацвалюта будет колебаться в коридоре 320−330 тенге за доллар. Помимо нефти, на тенге будут оказывать влияние поведение российского рубля и проводимая монетарная политика Национального Банка РК, убежден Байганов. Нигматуллин тоже уверен, что нацвалюта от текущих уровней укрепится на 10−20 процентов за счет роста стоимости нефти и на фоне инфляционного таргетирования Нацбанка РК.

Заместитель директора аналитического департамента компании «Альпари» Анна Кокорева придерживается мнения, что средняя стоимость доллара может составить в 2017 году 310−380 тенге. В целом, по ее мнению, доллар на протяжении года будет оставаться в преимущественном сильном положении в паре с казахстанским тенге. Впрочем, это вовсе не означает, что будет постоянное давление на нацвалюту. Аналитик ГК Forex Club Валерий Полховский выразил мнение, что тенге в текущем году стабилизировался и почувствовал более рыночный уровень. Эксперт предположил, что если цены на нефть перейдут в диапазон 55−65 долларов за баррель, то, скорее всего, нацвалюта будет удерживаться на уровне 320 тенге за доллар. Абилкасымов в беседе с корреспондентом Tengrinews.kz также добавил, что тенге в новом году будет укрепляться умеренными темпами. По его словам, рост нацвалюты произойдет на фоне роста котировок нефти, но на нее будут также оказывать влияние сдерживающие факторы, такие как увеличение ставки ФРС, снижение базовой ставки Казахстаном и ожидания рынка.

В своем аналитическом прогнозе АО «Казкоммерц Секьюритиз» отмечают, что средний курс тенге в 2017 году составит порядка 337 тенге за доллар. Ожидаемый диапазон движения курса — 330−350 тенге за доллар США. По их видению, на курс тенге будут воздействовать такие краткосрочные факторы, как динамика мировых цен на сырье, а также динамика курса российского рубля. В долгосрочной же перспективе на курс будет воздействовать разница в темпах инфляции в Казахстане и США, разница в доходностях инвестирования в тенге и долларах США, а также инвестиционная привлекательность Казахстана и движение капитала.

Напомним, ОПЕК впервые за восемь лет договорилась сократить добычу нефти. При этом Казахстан тоже согласился сократить добычу нефти на 20 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, на заседании 14 декабря Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо приняла решение о повышении базовой процентной ставки до 0,5−0,75 процента.