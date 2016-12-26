Диана Хашимханова из Шымкента прошла в финал проекта «Голос Казахстана»

Диана Хашимханова из Шымкента прошла в очередной тур проекта телевизионного проекта «Голос Казахстана». Девушка попала в команду Нурлана Абдуллина. Сейчас Диана находится на съемочной площадке в Алматы, участники проекта готовятся к выступлению, которое состоится 30 декабря. Нам удалось связаться с Дианой по телефону.

Диана Хашимханова «Я очень скучаю по нашему Шымкенту! На проекте я выкладываюсь как могу, главное не подвести нашу область и любимый Шымкент! Мне пишут в социальных сетях незнакомые люди, желают счастья и победы. Сейчас в нашей команде осталось четыре человека. Двоих выберут по результатам голосования, одного выберет наставник, а четвертый покинет проект. Я благодарна каждому на проекте, это нереальная энергия и понимаешь то, что вот здесь ты себя закаляешь. Спасибо Вам родные мои шымкентцы, я ваши надежды постараюсь оправдать».

Диана Хашимханова в октябре приняла участие в слепых прослушиваниях проекта «Голос Казахстана», где исполнила песню известной певицы Beyonce — «Listen», тогда к участнице из Шымкента повернулись все наставники проекта. Диана выбрала в наставники известного артиста и певца Нурлана Абдуллина.

Диана Хашимханова родилась в Узбекистане в музыкальной семье. Окончила магистратуру Ташкентской консерватории по специальности «Педагог по вокалу». Играет на фортепиано. Проживает в Шымкенте и воспитывает четырехлетнюю дочь Ясмину.