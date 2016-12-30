«Экстренный вызов»: происшествия в Шымкенте и ЮКО от 30 декабря 2016 года (итоги года)

2016 год для специалистов департамента по ЧС выдался не из легких. На тушение пожаров огнеборцы выезжали более 800 раз. В основном огонь коснулся частного сектора — на жилые дома приходится больше половины пожаров. Пожар самой сложной категории зарегистрирован на нефтебазе. После столкновения вагонов вспыхнуло топливо…

Самая крупная партия ювелирных изделий была задержана в шымкентском аэропорту. Гражданин нашей страны попытался ввезти в Казахстан более 30 килограммов золотых украшений…