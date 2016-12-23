Энергетики ЮКО отметили свой профессиональный праздник

Свой профессиональный праздник отметили энергетики области. Специалисты отрасли всегда находятся на самом важном рубеже, обеспечивая население электрической энергией. От успешной работы коммунальщиков во многом зависит энергетическая безопасность региона.

Управление областной энергетики, жилья и коммунального хозяйства организовало торжество на котором наградили тех, кто внес своим трудом значительный вклад в развитие области, передает Отырар TV.

Достижения энергетиков области у всех на глазах. За последние пять лет были сданы в эксплуатацию свыше трех тысяч километров электрических сетей, свыше тысячи трансформаторов и 8 подстанций мощностью 110-35 кВт. Были сданы в эксплуатацию подстанции «Нурсат» и «Северная».