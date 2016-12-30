Это должен знать каждый! Травмоопасный Новый год

Зимние праздники – отличное время для отдыха и веселья. Но больницам и травмпунктам в Новый год не до развлечений: для них это горячая пора. За новогоднюю ночь люди получают травм больше, чем за несколько месяцев. Часто предновогодние приготовления заканчиваются различными травмами. Для того, чтобы не встретить Новый год на больничной койке, будьте осторожны.

В ЗОНЕ РИСКА

Страховщики назвали самые частые новогодние травмы, которые получают казахстанцы в новогодние праздники. Среди них оказались:

1. Отравления – пищевые и алкогольные. Именно с ними чаще всего приходят на прием к врачу после Нового года.

2. Панкреатиты и аппендициты. Переедание станет второй по частоте причиной попадания в больницу.

3. Удар пробкой может стать причиной синяка, отека и даже потери зрения.

4. Травмы от пиротехнических изделий.

5. Порезы из-за неправильного открывания консервов.

ПИЩЕВЫЕ ОТРАВЛЕНИЯ

И АЛЛЕРГИИ

Чем больше гостей, тем больше шанс, что у кого-то из них аллергия. Аллергики страдают от того, что не всегда угадывают состав блюда, а спрашивать забывают. Никто не застрахован от переедания, если, конечно, его сила воли дала слабину. Чтобы провести вечер и утро здорово, поинтересуйтесь у гостей перед праздником, есть ли у кого-то из них аллергия. На всякий случай держите антигистаминные и ферментные препараты под рукой. И позаботьтесь, чтобы на вашем столе были только свежие и качественные блюда.

БЛОКАДА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ

Иными словами, человек просто подавился. С этой проблемой вы легко справитесь сами, если не будете медлить. Есть несколько способов помочь себе:

– прокашляйтесь;

– выпейте немного воды;

– примените метод Хеймлиха: сожмите руку в кулак и положите ее на живот чуть выше пупка, другой рукой резко надавите на кулак. Продолжайте делать надавливания, пока кусочек пищи не освободит ваше горло.

ОЖОГИ

Ожоги сопровождают каждый Новый год, даже бенгальский огонек может стать причиной травмы. Чаще всего ожог получают из-за несоблюдения мер безопасности: схватились за горячую кастрюлю без защиты, поставили свечки рядом с легковоспламеняющимися предметами, а затем огонь пришлось быстро тушить…

Если вы обожглись, охладите место ожога холодным компрессом или холодной водой, а затем наложите мазь. Большие и глубокие ожоги придется лечить в больнице.

ПОРЕЗЫ

Меньше всего порезов при подготовке. А вот после первых тостов правила обращения с острыми предметами немного забываются. Некоторые «умельцы» даже протыкают себе руки крышками консервных банок. Другие же режутся ножом при попытке что-то разрезать или вырезать из еды фигурки. Есть еще много посуды, а также новогодних игрушек, которые можно разбить и порезаться об осколки.

Небольшие порезы достаточно обработать перекисью водорода и заклеить бактерицидным пластырем. Если порез глубокий и началось кровотечение, лучше сразу вызвать бригаду скорой помощи, и заняться наложением жгута или давящей повязки. Чтобы избежать неприятностей, будьте осторожней с режущими предметами, а все бьющиеся вещи (например, стеклянные елочные украшения) вешайте вне досягаемости детей.

ПЕРЕЛОМЫ И ВЫВИХИ

Одно неосторожное резкое движение, и можно упасть, удариться обо что-то. А если на улице скользко, для падения достаточно воли случая. Первое правило при переломах и вывихах: обездвижить пострадавшую конечность. При сильных болях или нарушениях движения вызывайте бригаду скорой помощи. Но даже если вы не испытываете сильной боли, все равно сделайте рентгеновский снимок на следующий день. Падения, особенно в гололед, часто становятся причиной трещин в костях.

ОТМОРОЖЕНИЕ

И ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ

В праздники некоторым становится море по колено. Особенно после спиртного. Алкоголь приглушает наши рецепторы, расширяет сосуды. Человеку кажется, что ему тепло, даже если на улице очень холодно. Самые стойкие получают сильные обморожения за время своих длительных ночных прогулок. Провожая гостей, обращайте внимание на температуру и оденьтесь соответственно погоде.

ТРАВМЫ ГЛАЗ

У офтальмологов также много работы в праздники. Опасность может представлять обычная пробка от шампанского, осколки от битой посуды и стекла, неожиданный взрыв фейерверка.

При травмах глаза (удар, ожог, стекло, попадание инородных тел) в любом случае немедленно обратитесь к офтальмологу. Со зрением не шутят.

Праздник Нового года должен быть веселым и радостным, но постарайтесь не закончить его вызовом врача. Если же вам не повезло, знайте, больницы и травмпункты тоже готовятся к Новому году.

Имейте в виду, что во всех городских поликлиниках в праздничные дни с утра и до вечера будут работать дежурные врачи. Если возникла проблема после 18:00, то вы можете вызвать скорую помощь на дом по номеру – 103. По этому же номеру вы можете попросить и консультацию врача-специалиста.

Все городские травмпункты работают также круглосуточно.

Ну и на всякий случай:

+7(7252) 50-51-02

– служба психологического консультирования.

+7(7252) 21-21-93 – телефон доверия ДВД ЮКО.

Редакция газеты «РАБАТ» желает всем встретить Новый год без травм, но с приключениями… Волшебными приключениями!

Татьяна БУРДЕЛЬ