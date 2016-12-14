Флешмоб «Интеллектуальная нация»

Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Шымкент 11 декабря, в рамках празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан, организовали патриотический молодежный флэшмоб «Нам 25!». Мероприятие прошло на площади Аль-Фараби.

250 учащихся исполнили танцевальный номер в построении в виде надписи «25 KZ». Данное мероприятие прошло при поддержке Акимата г. Шымкент и ТРЦ «Шымкент Плаза». Молодежный флешмоб подарил горожанам и гостям города хорошее настроение и патриотический дух!

Автор: Хасият Сайдиганиева.