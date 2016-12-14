Флешмоб «Интеллектуальная нация»

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Народные новости
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Учащиеся Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Шымкент 11 декабря, в рамках празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан, организовали патриотический молодежный флэшмоб «Нам 25!». Мероприятие прошло на площади Аль-Фараби.
250 учащихся исполнили танцевальный номер в построении в виде надписи «25 KZ». Данное мероприятие прошло при поддержке Акимата г. Шымкент и ТРЦ «Шымкент Плаза». Молодежный флешмоб подарил горожанам и гостям города хорошее настроение и патриотический дух!

Автор: Хасият Сайдиганиева.

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2 Комментариев к "Флешмоб «Интеллектуальная нация»"

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ФОнДум
Гость
ФОнДум

В Казахстане не одна нация, и Казахстан не США что бы весь народ называть нацией!

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1 час 2 минут назад
Подписчик
Артур Риц

В Казахстане один народ и одна нация, запомните это и не лажайтесь больше! Много этносов, но нация одна!

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21 минут 46 секунд назад
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