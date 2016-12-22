Как не попасть в тюрьму за публикации в соцсетях? На сегодняшний день очень актуальный вопрос, особенно для острых на язычок пользователей интернета.

Портал «Открытая Азия» собрал всю информацию, полезную для пользователей соцсетей и любителей репостов в сетях. Что происходит в Казахстане сегодня, за какие комментарии можно привлечь к ответственности, что такое клевета, насколько реально получить наказание… И масса интересных, а главное, полезных ответов на всё, что должен знать активный пользователь социальных сетей!

Все это в объяснениях портала theopenasia.net!