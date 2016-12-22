Как не попасть в тюрьму за публикации в соцсетях

От
Елена Бояршинова
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Как не попасть в тюрьму за публикации в соцсетях? На сегодняшний день очень актуальный вопрос, особенно для острых на язычок пользователей интернета.

Портал «Открытая Азия» собрал всю информацию, полезную для пользователей соцсетей и любителей репостов в сетях. Что происходит в Казахстане сегодня, за какие комментарии можно привлечь к ответственности, что такое клевета, насколько реально получить наказание… И масса интересных, а главное, полезных ответов на всё, что должен знать активный пользователь социальных сетей!

Все это в объяснениях портала  theopenasia.net!

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1 Комментарий к "Как не попасть в тюрьму за публикации в соцсетях"

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Embellisher
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Embellisher

RT @otyrar: Как не попасть в тюрьму за публикации в соцсетях — https://t.co/dlGVwz6tiG https://t.co/q97hiNX0tY

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3 часов 25 минут назад
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