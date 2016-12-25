Как парень из Шымкента начал делать доступную luxury обувь для казахстанцев

Даурен Раманкул – парень из Шымкента и настоящий патриот своей страны. Приехав в Алматы, он занялся производством обуви, и за полгода основал новый казахстанский бренд Shoes Republic. Таким образом он решил доказать всему миру, что мы можем делать обувь не хуже, чем в Италии, и предложить обычным казахстанцам со средним достатком красивую и качественную обувь по доступной цене. В интервью Hommes.kz Даурен рассказал, почему китайцы принимают казахстанскую продукцию на ура и чего он точно не ожидал от своего бизнеса.

Даурен, расскажите с самого начала – как у вас появилась идея заняться производством обуви?

До того, как появилась эта идея, я работал в международной компании в Алматы, которая занимается ритейлом одежды. По работе нам часто приходилось сотрудничать с иностранцами, и мы с коллегой из Павлодара, который сейчас является моим партнером по бизнесу, начали задумываться о том, чтобы создать что-то свое, казахстанское, что не стыдно будет показывать в мире. И в целом, хотелось предложить казахстанцам качественный отечественный продукт по разумной цене. Изначально мы думали заняться пошивом носков или производством блистерной упаковки, и даже поехали в Узбекистан, чтобы своими глазами увидеть процесс производства.

Почему вы хотели шить именно носки?

Потому что производство носков абсолютно несложное. Все, что требуется – это закупить оборудование, пряжу и придумать дизайн. Условно говоря, носки с помощью этого оборудования можно печатать, как на принтере. Мы с партнером поехали в Узбекистан, и там я не только увидел, как производят носки, но и познакомился с частным предпринимателем, производителем обуви. Зашел к нему в магазин, увидел ботинки и был действительно удивлен. Почему в Узбекистане делают красивую и качественную обувь, а в Казахстане – нет?

И вы решили, что лучше делать ботинки?

Меня очень заинтересовал этот вопрос. Мы с партнером начали искать, где можно закупать материалы и комплектующие для пошива обуви. Изначально смотрели кожу и фурнитуру в Казахстане, но, честно говоря, не нашли то, что нас устроило бы. В Казахстане кожа грубая, сухая, и если и шить из нее что-нибудь, то будет обувь для работ в полях или еще где-нибудь. Поэтому кожу мы привозим из Италии, все комплектующие – шнурки, липучки, молнии – из Турции. Но зато мех и кожаный подклад от местных производителей. Конечно, было бы хорошо, если бы в Казахстане наладили производство кожи. Тогда и обувная промышленность активно развивалась, и себестоимость товара, естественно, была бы уже ниже. На самом деле я бы с удовольствием показал наше производство людям, поделился опытом с теми, кто хочет делать обувь – пусть нас будет больше.

То есть боязнь конкуренции – это не про вас?

Наоборот, у меня даже есть доля расчета – если в Казахстане появится много производителей обуви, рано или поздно кто-нибудь задумается над производством материала и начнет делать казахстанскую кожу, которая по качеству не будет уступать итальянской. У нас снизятся затраты на закуп и растаможку сырья, и, соответственно, на выходе потребители получат продукт по более низкой цене.

Расскажите, с чего вы начали свою работу.

Мы потратили несколько месяцев на то, чтобы найти поставщиков кожи и комплектующих. Затем нашли технолога – он настоящий мастер своего дела, приехал к нам из Пакистана. Вместе с ним мы подбирали сотрудников, и в течение полугода он обучал наших ребят всему – от выбора оборудования до тонкостей пошива каждой детали обуви, создания лекал, разработки моделей.

На тот момент у вас уже был цех, все условия для работы?

Нет, мы параллельно арендовали помещение, делали ремонт, закупили оборудование, швейные машины, посадили работников.

Сколько времени потребовалось для запуска производства?

Полгода. За этот срок мы не просто подготовили все необходимое для работы, но и сшили первые модели. Их нужно было протестировать, поносить самим, убедиться, что они не будут твердыми или неудобными, не будут натирать мозоли. Мы же не могли сделать первые ботинки и тут же выставить их на продажу.

Сколько времени занимает пошив одной пары обуви?

Три-четыре дня. Сначала из кожи выкраиваются детали обуви. Далее они обрабатываются в заготовочном цехе, после чего к работе приступают швеи и сшивают из этих деталей «кепку». Так называется верх обуви без подошвы. Затем «кепку» отправляют в сбивочный цех и натягивают на колодку. Колодка – это форма обуви. «Кепка» принимает форму колодки, отстояв на ней как минимум сутки. После этого клеится подошва, и получается готовая обувь.

А как вы разрабатываете дизайн?

Идеи для дизайна мы берем из Интернета. У нас нет своих дизайнеров, поэтому мы просто ищем в Google– «модные обувные тренды на осень-зиму 2016», например. Правда, все красивые картинки и идеи, которые нам выдает поисковик, нужно соотносить с нашими возможностями, получится ли сделать такую модель на наших швейных машинках. Если да, то технологи чертят лекала, глядя на фото, мы делаем пробную партию и запускаем в производство.

Сколько времени у вас уже идут продажи?

С сентября этого года. Основная часть продаж приходится на Фейсбук и Инстаграм, но у нас также есть шоурум при цехе, туда можно приехать, посмотреть весь ассортимент, примерить обувь и выбрать то, что понравится. Если поступает заказ с другого города, мы отправляем посылку Казпочтой.

Это ваш первый опыт предпринимательской деятельности. Скажите, были ли какие-то сложности или то, чего вы не ожидали от ведения собственного бизнеса?

Сложности всегда есть. Лучше скажу, чего я не ожидал – таких скорых продаж. Обычно когда начинаешь что-то, есть страх, что у тебя не получится. Но мы решили, что попробовать стоит. Открыли цех, создали страницы на Фейбуке, в ВКонтакте, в Инстаграме. Люди начали смотреть, подписываться, заказывать, наконец. Им действительно нравится. Наша основная фишка в том, что мы шьем универсальные модели для людей разных возрастов. Их могут носить и офисные работники, и молодежь. Клиенты, которые покупали обувь один раз, уже к нам возвращаются, и приводят с собой друзей и знакомых.

Вы шьете только мужскую обувь?

Пока что да. В скором времени планируем начать производить обувь для детей. Если вы ходите по детским магазинам или бываете на базарах, то знаете, что детская обувь стоит столько же, сколько мужская. Хотя материалов на нее требуется вдвое меньше. Хотим предложить народу детскую обувь по доступной цене. Также в планах есть пошив кожаных сумок, портфелей и борсеток.

Сколько стоит в среднем обувь от Shoes Republic?

От 13 000 до 18 500 тенге. 18 500 – максимальная цена. Можно было бы поставить цену 30 000 – 40 000 тенге, как другие производители, но мы сразу заявили о себе как производители качественной стильной обуви для казахстанцев со средним достатком.

Получается, что вы заказываете кожу из Италии, фурнитуру из Турции, и при этом продаете обувь почти по себестоимости?

Мы накидываем сверху совсем немного – столько, чтобы оплачивать аренду цеха и выплачивать зарплату сотрудникам. Мы сами с партнером сейчас практически не зарабатываем с этого бизнеса. Но мы изначально рассчитывали заработать не сейчас, а в будущем, когда у нас вырастет объем производства, когда у нас будет работать человек 50, когда мы будем производить от ста тысяч пар ботинок в год и выше. Сейчас у нас в команде работает 7 человек, и они производят по десять пар в день. Весь товар сразу же распродается. Поэтому сейчас мы ищем государственные программы, с помощью которых можно будет получить дополнительное финансирование на покупку нового оборудования и увеличить объемы производства.

Как-то вы написали на Фейсбуке, что поступает много негативных отзывов от пользователей. Как вы думаете, с чем это связано?

Да, бывает, всегда находятся люди, которые могут только критиковать. Таких в соцсетях называют «диванными экспертами» — вместо того, чтобы делать что-нибудь самим, они выливают негатив на тех, кто добился хоть чего-нибудь. Пишут, что не верят, что в Казахстане вообще можно делать что-то качественное, в том числе и обувь. Мне, как патриоту своей страны, очень неприятно слышать это. Ведь мы начали этот проект, чтобы обеспечить людей качественной обувью отечественного производства, дать людям работу, в конце концов. Я воспринимаю все это близко к сердцу. Тем более много людей, которые поддерживают нас, пишут, что им нравится наша обувь. То, что люди покупают нашу обувь и возвращаются к нам – это и есть лучшая оценка работы. Мы тоже не забываем о покупателях после того, как продадим им пару ботинок – звоним, узнаем, довольны ли они товаром, есть ли пожелания.

Вы планируете расширяться, открывать дополнительные точки?

Сейчас ко мне обращаются из других регионов Казахстана с предложением передать права дистрибьютора. Уже есть несколько партнеров, которые хотят выставлять нашу обувь в своих магазинах. И мы опять же договариваемся с ними на определенный объем, отдаем товар с минимальной наценкой. В основном мы видим расширение торговых точек через дистрибьюторов. И, если получим дополнительное финансирование, то хотим открыть магазины в Китае и в Англии.

Почему именно в этих странах?

В Китае очень ценят казахстанскую продукцию, она считается экологически чистой. У меня много знакомых, которые успешно продают товары казахстанского производства в Китае.

Разве в Китае не хватает своего производства обуви?

Представьте, в одном только Пекине живет более 20 миллионов человек. У них производство поставлено на поток, не всегда соблюдаются технологии, а качественная обувь стоит от ста долларов и выше. Поэтому у них все-таки есть нехватка хорошей обуви, опять же, по доступной цене, как у нас, за 50-70 долларов.

Хорошо, а почему вы хотите открыть магазин в Англии?

По той же причине – в Лондоне и в других городах не найдешь обувь дешевле 200 долларов. Я уверен, что люди будут покупать наши ботинки по цене в 70 долларов. Мне как-то присылали обувь из Англии, я посмотрел, что наша продукция не уступает ей, и технология производства такая же.

Вы сами носите свою обувь?

Конечно. Зачем мне покупать ботинки, когда я могу носить то, что мы сделали сами.

Вы как сооснователь Shoes Republic чем занимаетесь сейчас?

В основном я занимаюсь рекламой в Интернете и продажами. Я сам веду наши аккаунты в соцсетях, отвечаю на все комментарии, обрабатываю все запросы. Мой партнер занимается контролем качества на всех этапах, и он же делает фотографии. То есть у нас нет отдельных специалистов для этих целей, мы все делаем сами. Более того, я не просто сижу в Интернете целями днями. Иногда приходишь в цех а там машинка швейная сломалась. Приходится закатывать рукава и разбираться, почему она не шьет. Или если все сотрудники заняты, натираю обувь кремом, привожу ее в порядок перед тем, как выставить в шоуруме. Мы контролируем весь процесс производства и можем быть уверены в качестве нашего товара.