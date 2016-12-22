Когда в Шымкенте снег и мороз (оптимистичное предновогоднее…)

В Шымкенте снег и мороз

Несут за собой последствия:

Стынут стены и мёрзнет нос,

В городе начинаются бедствия.

Батареи в квартирах остыли,

Люди многие сразу простыли.

Нам причины озвучат известные,

Но зреть в корень гораздо полезнее.

Мы услышали странную фразу,

Что задолженность есть по газу.

Эта версия для тех не возможна,

Кто тепловикам ничего не должен.

Значит солнце во всём виновато,

Плохо греет оно нас, ребята.

Наберитесь побольше терпения,

Ждут нас к лучшему изменения.

Ось земная скоро изменится

И наш город родной обогреется.

Тогда в тропиках жить мы будем,

О холодной зиме забудем.

Тепловые организации

Ожидают реорганизации.

Но мы Плазы ещё понастроим

И работать туда всех устроим.

А пока что на байках ездите,

Ведь сезон их зимой не кончается.

Так себя вы скорей обогреете,

Ось земная быстрей раскачается.

Автор: Народные Новости.