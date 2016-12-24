Компания OKAN Holding с мировой известностью заинтересована работать в ЮКО

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с президентом OKAN Holding Бекиром Оканом. В ходе встречи Жансеит Кансеитович ознакомил высоких гостей с возможностями развития и потенциалом Южного региона.

OKAN Holding – одна из лучших иностранных компаний в различных сферах деятельности. Предприятие, основанное и расположенное в Турции, более 35 лет успешно работает в сфере исследовательской деятельности, строительства, инвестиции, образования, спорта, культуры. Также OKAN Holding ведет строительные работы в самых крупных городах нашей страны. Строительство гостиницы в городе Астана, которая соответствует всем международным стандартам, завершено за 2 года. Вместе с этим холдинг занимается строительством фабрик, жилых домов, развлекательных центров.

Между холдингом, который заинтересован в сотрудничестве по разным направлениям, и акиматом Южно-Казахстанской области подписан меморандум о сотрудничестве в сфере строительства и образования.