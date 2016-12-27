Чай — любимый напиток миллиардов людей

Чай – второй по популярности напиток в мире. После обычной воды. Достаточно сказать, что чай – самый любимый напиток Азии, а людей там, как известно, живет очень много – миллиарды. И все они не могут ошибаться.

У ЧАЙНОЙ ПОЛКИ

Бродя между полками с чаем в огромном супермаркете, я вспоминала о своем глубоком советском детстве. Тогда нас поили все больше грузинским напитком, а «три слона» из Индии забредали в наш городок крайне редко. Но все же народ умудрялся их доставать и потчевать самых дорогих гостей. У моей соседки, которая работала «где-то там завхозом», водился и чай цейлонский – радостно-красный, очень красивый. Мне, ребенку, тогда это было важнее вкуса. И пила я его с удовольствием еще и поэтому. А на каникулах, когда меня отвозили к тетушке в Узбекистан, я пробовала чай зеленый – «95-й». Мне казалось, что вкусом он напоминает табак. Можно подумать, я знала какой табак на вкус. Смешно сказать, но к зеленому азиатскому чаю я пристрастилась, когда уехала учиться в Россию и познакомилась там с семьей своих бывших земляков…

Сейчас в продаже десятки сортов чая – от самых простеньких и недорогих, до элитных и по цене, и по вкусу. Не знаю, кто как, а я перепробовала многие просто из интереса. Иногда не верилось, что чай безо всяких добавок мог пахнуть настоящими цветами. Потом, покопавшись в его истории, я узнавала, что это какой-нибудь особенный сорт и необычный аромат – его отличительная черта. Я теперь знаю, что большинство бюджетных чаев действительно очень похожи, «как из одной бочки». Но и среди них есть вполне приличные. И знаю, что обещания особенного вкуса и аромата на чайных упаковках – это не всегда лишь рекламный ход. Но за особенный чай и платить придется не скупясь. Он может стать настоящим дорогим подарком ценителю этого напитка.

НЕ ЖАЛЕЙТЕ ЗАВАРКИ!

Если верить анекдоту, то именно в этом заключается секрет вкусного крепкого чая. Но если бы все было так просто. Количество заварки не всегда определяет качество напитка. Каким он получится, можно понять еще до заваривания: возьмите горсть сухого чая и вдохните его запах, если аромат нам нравится, то, скорее всего, понравится и вкус.

Почему рекомендуют пить свежезаваренный чай? Да потому, что свой аромат чайные листья отдают в первые 5 минут, а идеальный цвет достигается минут через 7-8. Это важно знать, если вы действительно хотите насладиться вкусом и ароматом чая, а не просто запить им бутерброд или пирожное.

Как заваривать тот или иной сорт чая, можно прочитать на этикетке: какой температуры должна быть вода, сколько времени требуется для заваривания и сколько раз можно заваривать данный сорт.

Но если вы, допустим, покупаете чай на развес, то имейте в виду следующее: чем сильнее ферментированы чайные листья (темнее их цвет), тем горячее вода для заварки. Для черных и красных сортов – 95-100 градусов, для белого, желтого, зеленого – 60-85 градусов.

Для улунов, занимающих промежуточное место между зелеными и красными, температура воды – 70-90 градусов.

Одно из главных условий хорошего чая – свежесть. Срок годности чая с момента сбора довольно большой, но все же он не должен превышать трех лет. Листья дорогого чая должны быть цельные, скрученные, но не резаные и не сбитые в гранулы. И уж тем более не должно быть никаких черенков и веточек.

Приятный вкус должен обеспечивать сам чай, а не какие-то химические добавки и ароматизаторы. Многие из нас любят чай с кусочками сухих фруктов и цветов – на здоровье, но все эти добавки должны быть природного происхождения.

ПЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ

О том, как чай влияет на здоровье, написано очень много. И я верю, что он действительно полезен. Чаепитие – не просто эстетическое и вкусовое удовольствие, но и оздоровление организма.

Чай черный (красный)

Тот чай, который мы привыкли называть черным, в Китае называется красным. Главными мировыми поставщиками такого чая являются Индия и Цейлон. Этот напиток имеет разные оттенки – от бархатисто-коричневого до рубинового. Он стабилизирует работу сердца и снижает риск возникновения сердечных заболеваний. Нормализует пищеварение, способствует выведению вредных веществ и уничтожает болезнетворные бактерии. Тонизирует и придает бодрость. Пить его нужно после еды.

Действительно же черным чаем в Китае считается пуэр. Пуэр – единственный вид чая, который становится лучше со временем, он спокойно хранится от 10 до 30 лет. Но вкус у него довольно специфический, «земляной». Этот чай бодрит и повышает работоспособность сильнее, чем кофе. Поэтому пить пуэр на ночь не стоит. Исключение – ночь, которую вы планируете провести без сна, например, новогодняя.

Чай зеленый

Помимо тонизирующего и освежающего свойства, зеленый чай снижает артериальное давление, оказывает бактериальное и дезинфицирующее действие, нормализует микрофлору кишечника, восстанавливает функцию щитовидной железы, препятствует накоплению холестерина в крови и снижает содержание сахара, улучшает состав крови. Зеленый чай рекомендуется пить утром.

Чай улун («Черный дракон»)

Это особые сорта чая, которые цветом похожи на зеленые, а вкусом на красные. Чайные кусты растут в высокогорье и очень ценятся. По виду это плотно скрученные в шарики листочки, которые распускаются при заваривании. Кроме красоты и необычного вкуса улунские чаи обладают уникальными свойствами. Они предотвращают сердечные и сосудистые заболевания, имеют антиатеросклерозный и омолаживающий эффект, укрепляют иммунитет. Улунские чаи согревают, улучшают кровообращение и обмен веществ, способствуют снижению веса. Заваривать их можно до 10 раз, а некоторые сорта –15-18 раз. После того, как чай заварился, следует выливать всю жидкость, это важно. Пить улун лучше утром и днем.

ЧАИ С ДОБАВКАМИ

Чай с бергамотом – один из самых популярных чаев. В его состав входит масло бергамота. Такой чай поможет взбодриться и сконцентрироваться. Именно поэтому его не стоит пить на ночь.

Чай с каркаде также имеет массу полезных качеств. Напиток, полученный из цветов каркаде, насыщен антиоксидантами, это хорошее мочегонное и спазмолитическое средство. Он улучшает выработку желчи и работу печени, нормализует обмен веществ, благотворно влияет на работу желудка и предупреждает заболевания ЖКТ.

Чай с жасмином обладает нежным, приятным вкусом и ароматом, он хорошо снимает головные боли, оказывает противовоспалительное и тонизирующее действие.

Чай с мятой обладает успокаивающим и расслабляющим действием. Если вы чувствуете усталость, раздражительность, то обязательно приготовьте чай из мяты. Кроме того, она помогает нормализовать работу желудка, облегчить симптомы простуды, гриппа, уменьшить кашель при бронхите.

Чай с имбирем способствует укреплению иммунитета, повышению защитных свойств организма. Кроме этого, растение хорошо помогает при головных и спинных болях, успокаивает нервную систему.

Яна Котт