На 2017 год ТОО «СК-Фармация» закупит лекарственные средства на 113,2 млрд тенге

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Татьяна Бурдель
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В Перечень бесплатных лекарственных средств для населения, состоящего на диспансерном учете, включены 400 наименований препаратов

В этом году единый дистрибьютор впервые заблаговременно закупил лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на предстоящий период, передает 24kz.

На 1 декабря 2016 года закуплено 95% от заявленной потребности на 2017 год, до конца месяца будут закуплены оставшиеся 5%. Предварительная экономия составила более 10 млрд. тенге. Всего же на 2017 год ТОО «СК-Фармация» закупит лекарственные средства и изделия медицинского назначения на сумму 113,2 млрд тенге для 1115 организаций здравоохранения республики. Первую отгрузку на 2017 год единый дистрибьютор готов осуществить в декабре текущего года.

Из закупленных 896 наименований лекарственных средств на 2017 год 462 позиции (51,6%) – препараты отечественного производства

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1 Комментарий Включено "На 2017 год ТОО «СК-Фармация» закупит лекарственные средства на 113,2 млрд тенге"

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Ляйля
Гость
Ляйля

В 2016 году бесплатные лекарства получали не в полном объёме. Также рецепт выдают в день получения. Это очень неудобно! Вот в Астане лекарства получают аж на три месяца вперёд! Хотелось бы что бы в 2017 году было бесперебойное обеспечение! Караганда поликлиника 5.

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