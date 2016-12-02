На 2017 год ТОО «СК-Фармация» закупит лекарственные средства на 113,2 млрд тенге

В этом году единый дистрибьютор впервые заблаговременно закупил лекарственные средства и изделия медицинского назначения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на предстоящий период, передает 24kz.

На 1 декабря 2016 года закуплено 95% от заявленной потребности на 2017 год, до конца месяца будут закуплены оставшиеся 5%. Предварительная экономия составила более 10 млрд. тенге. Всего же на 2017 год ТОО «СК-Фармация» закупит лекарственные средства и изделия медицинского назначения на сумму 113,2 млрд тенге для 1115 организаций здравоохранения республики. Первую отгрузку на 2017 год единый дистрибьютор готов осуществить в декабре текущего года.

Из закупленных 896 наименований лекарственных средств на 2017 год 462 позиции (51,6%) – препараты отечественного производства