На месте заброшенных оврагов Шымкента построят новые парки

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев провел выездное совещание с руководством города по вопросам его благоустройства.

В ходе выездного совещания в целях формирования архитектурного облика областного центра особое внимание было уделено эффективному использованию бесхозных участков.

В первую очередь глава региона осмотрел аэропорт Шымкента и поручил благоустроить территорию и парковку вблизи аэропорта в соответствии мировым стандартам, напомнив, что главной проблемой остаются вопросы чистоты и порядка.

«Из года в год растет количество иностранных гостей, прибывающих в город. Поэтому в первую очередь необходимо привести в порядок аэропорт. Необходимо в соответствии мировым стандартам благоустроить территорию и парковку аэропорта», — сказал Жансеит Туймебаев.

После этого глава региона подверг критике работу овощного рынка, расположенного на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. Кроме того, поручил наладить работу рынка, который является причиной транспортного затора и нарушает архитектурный облик города.

Вместе с тем аким области уделил особое внимание вопросу о земельных участках. В этой сфере много нарушений и злоупотреблений, требующих более тщательного изучения данных фактов.

Теперь, согласно генеральному плану города, земельные участки будут предоставлять не под строительство частных домов, а для возведения многоэтажных жилых комплексов, что сможет способствовать обновлению облика города.

Также глава региона ознакомился с проектом по озеленению участков вдоль дороги, ведущей в дачный массив «Кайнар-булак». В перспективе на 600 га природных оврагов, низин будут построены парки. Данный уникальный проект, имеющий четкое направление, при необходимом финансовом расчете должен получить импульс весной. На этих местах расположатся парки отдыха и развлечений, детские и спортивные площадки, архитектурные изображения, а также установят освещение и посадят саженцы деревьев.

Кроме того, аким не оставил без внимания проводимые работы по озеленению в административно-деловом центре города, на проспекте Астана и на улице Аргынбекова.

В ходе объезда руководителям соответствующих структур было дано указание добиться нужных результатов за короткое время, сообщила пресс-служба акима ЮКО.