На месте заброшенных оврагов Шымкента построят новые парки

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев провел выездное совещание с руководством города по вопросам его благоустройства.
В ходе выездного совещания в целях формирования архитектурного облика областного центра особое внимание было уделено эффективному использованию бесхозных участков.
В первую очередь глава региона осмотрел аэропорт Шымкента и поручил благоустроить территорию и парковку вблизи аэропорта в соответствии мировым стандартам, напомнив, что главной проблемой остаются вопросы чистоты и порядка.
«Из года в год растет количество иностранных гостей, прибывающих в город. Поэтому в первую очередь необходимо привести в порядок аэропорт. Необходимо в соответствии мировым стандартам благоустроить территорию и парковку аэропорта», — сказал Жансеит Туймебаев.
После этого глава региона подверг критике работу овощного рынка, расположенного на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова. Кроме того, поручил наладить работу рынка, который является причиной транспортного затора и нарушает архитектурный облик города.
Вместе с тем аким области уделил особое внимание вопросу о земельных участках. В этой сфере много нарушений и злоупотреблений, требующих более тщательного изучения данных фактов.
Теперь, согласно генеральному плану города, земельные участки будут предоставлять не под строительство частных домов, а для возведения многоэтажных жилых комплексов, что сможет способствовать обновлению облика города.
Также глава региона ознакомился с проектом по озеленению участков вдоль дороги, ведущей в дачный массив «Кайнар-булак». В перспективе на 600 га природных оврагов, низин будут построены парки. Данный уникальный проект, имеющий четкое направление, при необходимом финансовом расчете должен получить импульс весной. На этих местах расположатся парки отдыха и развлечений, детские и спортивные площадки, архитектурные изображения, а также установят освещение и посадят саженцы деревьев.
Кроме того, аким не оставил без внимания проводимые работы по озеленению в административно-деловом центре города, на проспекте Астана и на улице Аргынбекова.
В ходе объезда руководителям соответствующих структур было дано указание добиться нужных результатов за короткое время, сообщила пресс-служба акима ЮКО.
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9 Комментариев к "На месте заброшенных оврагов Шымкента построят новые парки"
Парки в оврагах,порой так и хочется спросить у наших чиновников вы что там курите?
Лучше бы дома строили и дети.сады…
да уж,,,, а до скверов у магазина Спутник и гостиницы Шымкент и «парка» Кен Баба так и не доехал(
Кен-баба это просто кошмар
Что имеем не храним… Надо уже существующие скверы привести в надлежащий порядок, а потом уже выискивать овраги под новые. Когда очередь дойдет до сквера у Дворца Фосфорников?
школа? детсад? поликлиника? больница? — нее, парки? о даа
Какие к черту овраги??? Вы сохраните то, что есть! Сквер около гостиницы Шымкент похерили, котлован копают, вероятно под какую то высотку или бизнес центр, парк Абая весь вырубили, городские проспекты и улицы, которые были до недавнего прошлого как аллеи парка, превратились в степь, летом невозможно пешком передвигаться. А посаженые сосны и туи это пустая трата денег. Почему наши ченовники и агрономы это никак не поймут??? Или просто не хотят…..
Хватит обсирать,посмотрите,как город преобразился,а вчера семьи получили ключи от квартир,два дет.сада построили суперских. Все идет хорошо! Будьте добрее , ЛЮДИ!!