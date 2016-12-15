На новой текстильной фабрике в ЮКО смогут трудоустроиться более 2000 человек

Сегодня первый заместитель акима ЮКО Дархан Сатыбалды встретился с представителями текстильной корпорации «Сяньян». В составе китайской делегации прибыли секретарь города Сяньян и глава всекитайского собрания народных представителей Лян Юэ.

На совещании первый заместитель акима области ознакомил гостей с инвестиционными возможностями региона, и рассказал о ряде реализованных проектах в текстильном кластере.

В ходе встречи, стороны подписали меморандум о сотрудничестве и по созданию текстильной фабрики в специальной экономической зоне «Оңтүстік».

В индустриальной зоне, текстильная корпорация «Сяньян» и ТОО «Хлопкопром Целлюлоза», планируют совместно открыть текстильную фабрику.

В случае положительных договоренностей, данный проект будет осуществлен в период с 2017-2019 годы. Проект, состоящий из двух этапов, оценивается в 100 млн долларов США. Как ожидается, после реализации проекта будет создано свыше 2000 рабочих мест.

Кроме того, в ходе рабочей поездки, иностранные гости ознакомились с деятельностью предприятий «Назар Текстиль», «Бал Текстиль» и «Алем БТ», а также с туристическими возможностями региона, сообщает пресс-служба акима ЮКО.