На трассе Шымкент-Тараз образовался транспортный коллапс

От
Татьяна Бурдель
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В редакцию Tengrinews.kz очевидец прислал видеозапись, на которой запечатлен крупный затор на трассе Шымкент — Тараз.

На кадрах видно, что многополосная дорога полностью забита автомобилями, в частности, грузовыми фурами. Также автор видео запечатлел автобус, который, по всей видимости, из-за гололеда занесло.

Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют всем автомобилистам проверять перед выездом информацию о закрытии дорог на сайте Комитета по ЧС и «Казахавтодор». Ссылка на сайт здесь.

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1 Комментарий к "На трассе Шымкент-Тараз образовался транспортный коллапс"

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Олег
Гость
Олег

Там каждый год так! Это положняк! Да здравствует дорожные службы!

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8 минут 43 секунд назад
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