На трассе Шымкент-Тараз образовался транспортный коллапс

В редакцию Tengrinews.kz очевидец прислал видеозапись, на которой запечатлен крупный затор на трассе Шымкент — Тараз.

На кадрах видно, что многополосная дорога полностью забита автомобилями, в частности, грузовыми фурами. Также автор видео запечатлел автобус, который, по всей видимости, из-за гололеда занесло.

Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют всем автомобилистам проверять перед выездом информацию о закрытии дорог на сайте Комитета по ЧС и «Казахавтодор». Ссылка на сайт здесь.