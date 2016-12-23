В редакцию Tengrinews.kz очевидец прислал видеозапись, на которой запечатлен крупный затор на трассе Шымкент — Тараз.
На кадрах видно, что многополосная дорога полностью забита автомобилями, в частности, грузовыми фурами. Также автор видео запечатлел автобус, который, по всей видимости, из-за гололеда занесло.
Сотрудники ДЧС настоятельно рекомендуют всем автомобилистам проверять перед выездом информацию о закрытии дорог на сайте Комитета по ЧС и «Казахавтодор». Ссылка на сайт здесь.
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1 Комментарий к "На трассе Шымкент-Тараз образовался транспортный коллапс"
Там каждый год так! Это положняк! Да здравствует дорожные службы!