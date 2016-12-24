Награды южноказахстанцам в честь 25-летия Независимости

Южноказахстанцы вместе со всей страной отпраздновали 25-летие Независимости Казахстана. Основное торжественное мероприятие «Тәуелсiздiк – тұғырым» с поздравлениями, обозначением главных достижений страны за годы независимости, с праздничным концертом, прошло в выставочном центре «Көрме». На торжество собралось более тысячи южноказахстанцев, в числе почетных гостей – зампремьер-министра РК и министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов, аким области Жансеит Туймебаев, руководители управлений и народные избранники, представители интеллигенции и ветераны, активисты НПО.

42 южноказахстанца получили государственные награды – ордена «Құрмет», «Еңбек Даңқы» III степени, медали «Ерен еңбегi үшiн», «Шапағат» – за вклад в развитие страны. Также аким области вручил 110 путевок в Турцию работникам образования, здравоохранения и культуры. Поедут они туда для обмена опытом.

Аким области в ходе мероприятия вручил заместителю премьер-министра РК А. Мырзахметову медаль «За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Турцией».

Сотни, если не тысячи южан были награждены памятными юбилейными медалями и благодарственными письмами. Достижения закреплены, пора работать над новыми, совершенствовать достигнутое.

Указом президента РК Н. Назарбаева к 25-летию независимости Казахстана награждены

Орденом «Құрмет»:

Алипова Клара Толендиевна, советник президента АЮЛ «Гражданский Альянс ЮКО»;

Умаралиев Алибек Каденович, председатель производственного кооператива «Сайрамсу»;

Абдувахабов Равшанбек, заместитель генерального директора АО «Фармация»;

Бациев Хасан, эксперт-политолог КГУ «Қоғамдық келiсiм»;

Коротков Александр Александрович, художественный руководитель ансамбля русских народных инструментов областной филармонии им. Ш. Калдаякова;

Пайзахметов Абдукаххар Хашимович, ЧП «Пайзахметов А.Х.», г. Шымкент;

Романова Наталья Сергеевна, директор Дворца школьников, г. Шымкент;

Чжен Варвара Васильевна, ветеран труда, г. Кентау;

Ташкараев Абдигани, первый заместитель директора ТОО «Шымкентжилстрой»;

Накыпов Балгабай, председатель первичной ветеранской организации МКТУ им. А. Ясави;

Молдасеитов Кайрат Кусеинович, директор ТОО «Отау Строй», г. Шымкент;

Агманулы Танирберды, ветеран труда, Шардаринский район;

Морозова Галина Федоровна, ветеран труда, г. Шымкент;

Умбетаев Ибадулла, генеральный директор «НИИ хлопководства»;

Абжалов Сералы Оразалыулы, председатель КХ «Сералы», Ордабасинский район;

Азимбаев Аскар Кебешулы, директор ТОО «Архитектура Дизайн-Ш», г. Шымкент;

Пак Роза Викторовна, директор школы-гимназии №45, г. Шымкент;

Наршабеков Жомарт Бегежан-улы, начальник филиала «Арысское эксплуатационное локомотивное депо» АО Национальная компания «ҚТЖ-Жүк тасымалы».

Орденом «Еңбек Даңқы» III степени:

Айымбетов Серикхан, слесарь ГКП «Түркiстан-Су», г. Туркестан;

Жүнисов Туран Касымбекулы, механизатор ПК «Қасымбек ата», Казыгуртский район;

Омирбеков Нурбай Кыдырбекулы, механизатор ТОО «Шымкентдорстрой», Мактааральский район;

Сариев Ермек, водитель ТОО «Сапа -2002», Казыгуртский район.

Медалью «Ерен еңбегi үшiн»:

Актореева Каршыға Адеханкызы, председатель ТОО «Арсенал сад», Мактааральский район;

Абдукаримов Бахарам Сейдраманулы, директор ТОО «Алтын Дән», г. Шымкент;

Бекжигитов Спандияр, главный врач областного кардиоцентра;

Дауренбеков Батырхан Калдарбекулы, директор КГУ «Оңтүстiкфильм», г. Шымкент;

Елеусиз Алмас Байзакулы, директор ТОО «Тау-Гүлi», Байдибекский район;

Куандыков Барлыбай Сапаралыулы, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса ЮКО, г. Шымкент;

Жаринов Владимир Викторович, заведующий отделом ЮКОФ партии «Нур Отан»;

Нахбаев Сайфулин Накыпбекулы, председатель ОО «Чернобыль Ардагерлер Одағы», г. Шымкент;

Ставицкий Николай Михайлович, директор ОСДЮСШОР по единоборствам, г. Шымкент;

Кайыпбеков Асет Абдрашулы, директор ТОО «Корпорация Сити-Строй», г. Шымкент;

Оразалиев Мадияр Мухтарович, директор по проблемным долгам микрофинансовой организации «Алтын», г. Шымкент.

Медалью «Шапағат»:

Ердешқызы Туймекуль, домохозяйка, усыновившая и удочерившая восьмерых детей, г. Кентау;

Алибекова Бахтыгуль Ташкызы, медсестра Арысской центральной больницы, г. Арысь;

Бадалов Сраил Хулисович, заместитель главного врача Сарыагашской районной больницы, Сарыагашский район;

Меңдибаев Бахыт Асылханович, хирург Тюлькубасской районной центральной больницы;

Примжанов Марат Аханулы, директор ТОО УПК Шымкента Казахского общества слепых;

Раева Женискуль Курманбаевна, заведующая отделением Туркестанской городской поликлиники.

Почетной грамотой РК:

Арипбеков Адилхан Асилхан-улы, директор лицея-интерната №4 им. О. Жанибекова;

Мехлик Лидия Климентьевна, начальник отдела КГУ «Саябақтар», Толебийский район;

Шал Кенжебай Шалулы, учитель школы-гимназии им. К. Сатбаева, Сузакский район.