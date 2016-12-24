Награды южноказахстанцам в честь 25-летия Независимости

Южноказахстанцы вместе со всей страной отпраздновали 25-летие Независимости Казахстана. Основное торжественное мероприятие «Тәуелсiздiк – тұғырым» с поздравлениями, обозначением главных достижений страны за годы независимости, с праздничным концертом, прошло в выставочном центре «Көрме». На торжество собралось более тысячи южноказахстанцев, в числе почетных гостей – зампремьер-министра РК и министр сельского хозяйства РК Аскар Мырзахметов, аким области Жансеит Туймебаев, руководители управлений и народные избранники, представители интеллигенции и ветераны, активисты НПО.
42 южноказахстанца получили государственные награды – ордена «Құрмет», «Еңбек Даңқы» III степени, медали «Ерен еңбегi үшiн», «Шапағат» – за вклад в развитие страны. Также аким области вручил 110 путевок в Турцию работникам образования, здравоохранения и культуры. Поедут они туда для обмена опытом.
Аким области в ходе мероприятия вручил заместителю премьер-министра РК А. Мырзахметову медаль «За вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Турцией».
Сотни, если не тысячи южан были награждены памятными юбилейными медалями и благодарственными письмами. Достижения закреплены, пора работать над новыми, совершенствовать достигнутое.
Указом президента РК Н. Назарбаева к 25-летию независимости Казахстана награждены
Орденом «Құрмет»:
Алипова Клара Толендиевна, советник президента АЮЛ «Гражданский Альянс ЮКО»;
Умаралиев Алибек Каденович, председатель производственного кооператива «Сайрамсу»;
Абдувахабов Равшанбек, заместитель генерального директора АО «Фармация»;
Бациев Хасан, эксперт-политолог КГУ «Қоғамдық келiсiм»;
Коротков Александр Александрович, художественный руководитель ансамбля русских народных инструментов областной филармонии им. Ш. Калдаякова;
Пайзахметов Абдукаххар Хашимович, ЧП «Пайзахметов А.Х.», г. Шымкент;
Романова Наталья Сергеевна, директор Дворца школьников, г. Шымкент;
Чжен Варвара Васильевна, ветеран труда, г. Кентау;
Ташкараев Абдигани, первый заместитель директора ТОО «Шымкентжилстрой»;
Накыпов Балгабай, председатель первичной ветеранской организации МКТУ им. А. Ясави;
Молдасеитов Кайрат Кусеинович, директор ТОО «Отау Строй», г. Шымкент;
Агманулы Танирберды, ветеран труда, Шардаринский район;
Морозова Галина Федоровна, ветеран труда, г. Шымкент;
Умбетаев Ибадулла, генеральный директор «НИИ хлопководства»;
Абжалов Сералы Оразалыулы, председатель КХ «Сералы», Ордабасинский район;
Азимбаев Аскар Кебешулы, директор ТОО «Архитектура Дизайн-Ш», г. Шымкент;
Пак Роза Викторовна, директор школы-гимназии №45, г. Шымкент;
Наршабеков Жомарт Бегежан-улы, начальник филиала «Арысское эксплуатационное локомотивное депо» АО Национальная компания «ҚТЖ-Жүк тасымалы».
Орденом «Еңбек Даңқы» III степени:
Айымбетов Серикхан, слесарь ГКП «Түркiстан-Су», г. Туркестан;
Жүнисов Туран Касымбекулы, механизатор ПК «Қасымбек ата», Казыгуртский район;
Омирбеков Нурбай Кыдырбекулы, механизатор ТОО «Шымкентдорстрой», Мактааральский район;
Сариев Ермек, водитель ТОО «Сапа -2002», Казыгуртский район.
Медалью «Ерен еңбегi үшiн»:
Актореева Каршыға Адеханкызы, председатель ТОО «Арсенал сад», Мактааральский район;
Абдукаримов Бахарам Сейдраманулы, директор ТОО «Алтын Дән», г. Шымкент;
Бекжигитов Спандияр, главный врач областного кардиоцентра;
Дауренбеков Батырхан Калдарбекулы, директор КГУ «Оңтүстiкфильм», г. Шымкент;
Елеусиз Алмас Байзакулы, директор ТОО «Тау-Гүлi», Байдибекский район;
Куандыков Барлыбай Сапаралыулы, председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса ЮКО, г. Шымкент;
Жаринов Владимир Викторович, заведующий отделом ЮКОФ партии «Нур Отан»;
Нахбаев Сайфулин Накыпбекулы, председатель ОО «Чернобыль Ардагерлер Одағы», г. Шымкент;
Ставицкий Николай Михайлович, директор ОСДЮСШОР по единоборствам, г. Шымкент;
Кайыпбеков Асет Абдрашулы, директор ТОО «Корпорация Сити-Строй», г. Шымкент;
Оразалиев Мадияр Мухтарович, директор по проблемным долгам микрофинансовой организации «Алтын», г. Шымкент.
Медалью «Шапағат»:
Ердешқызы Туймекуль, домохозяйка, усыновившая и удочерившая восьмерых детей, г. Кентау;
Алибекова Бахтыгуль Ташкызы, медсестра Арысской центральной больницы, г. Арысь;
Бадалов Сраил Хулисович, заместитель главного врача Сарыагашской районной больницы, Сарыагашский район;
Меңдибаев Бахыт Асылханович, хирург Тюлькубасской районной центральной больницы;
Примжанов Марат Аханулы, директор ТОО УПК Шымкента Казахского общества слепых;
Раева Женискуль Курманбаевна, заведующая отделением Туркестанской городской поликлиники.
Почетной грамотой РК:
Арипбеков Адилхан Асилхан-улы, директор лицея-интерната №4 им. О. Жанибекова;
Мехлик Лидия Климентьевна, начальник отдела КГУ «Саябақтар», Толебийский район;
Шал Кенжебай Шалулы, учитель школы-гимназии им. К. Сатбаева, Сузакский район.
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