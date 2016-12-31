Новогоднее поздравление акима Южно-Казахстанской области

Дорогие южноказахстанцы!

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом! В 2017 году в историю войдет год 25-летия Независимости Казахстана, провозглашенной нашим Первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым. Международное сообщество признало достижения нашей страны, стремящейся стать Мәңгілік Ел.

Значимый вклад в процветание нашего государства вносит Южный Казахстан. За годы независимости в экономику региона привлечено около 3,5 триллиона тенге инвестиций. В рамках программы индустриально-инновационного развития открыты специальные промышленные площадки, создаются благоприятные условия для развития предпринимательства. В результате в нашей области налажено производство медицинского оборудования, лекарственных средств, строительных материалов и так далее. Мы начали экспортировать ковровые изделия и прочую отечественную продукцию.

За четверть века построено 347 объектов здравоохранения, 491 школа, 1491 детский сад. Введено в строй около миллиарда квадратных метров жилья. Только в прошлом году сдано в эксплуатацию полмиллиона квадратных метров жилья. В 2016-ом новоселье справили более четырех тысяч южноказахстанских семей.

Уважаемые земляки!

Уверены, что и в новом году под руководством Лидера нации мы сможем покорить немало новых высот, добиться впечатляющих результатов. Пусть крепнет единство народа Казахстана!

Пусть этот светлый праздник наполнит каждый дом теплом, радостью и счастьем. Желаем всем здоровья, семейного благополучия, духовной силы, счастья и достатка!

С Новым годом!

Жансеит Туймебаев,

аким области.