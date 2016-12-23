Новую спецтехнику получили спасатели ЮКО

Сегодня государственное учреждение Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям ЮКО пополнилась новой современной автотехникой. Аким области Жансеит Туймебаев вручил специалистам ключи от новой спецтехники.

Для этих целей из бюджета было выделено 269 млн. тенге. Так же рассматривается вопрос о выделении средств в размере 427 млн. тенге на приобретение необходимой техники в следующем 2017 году.

В ходе мероприятия, аким области наградил двух служащих медалями «Облысқа сіңірген еңбегі үшін», а также вручил огнеборцам грамоты.

Сейчас парк службы пожаротушениия и аварийно-спасательных работ области насчитывает 181 единицу техники, больше половины из которых эксплуатируется свыше 20 лет. И сегодня наблюдается нехватка ещё почти 200 автомашин только в Шымкенте. Новые машины могут частично решить эту проблему.