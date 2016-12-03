О новом формате аттестации школьников

Принципы нового формата итоговой аттестации выпускников школ и проведения ЕНТ для поступления в вузы объяснили в Министерстве образования и науки РК.

С 2017 года выпускники будут сдавать экзамены в школах (для получения аттестата о среднем образовании и «Алтын белгi») и ЕНТ, которое будет выполнять функции экзамена для поступления в вузы, а также системы распределения государственных грантов.

Старшее поколение помнит зубрежку билетов, темы для сочинений и тихий ужас перед дверьми кабинетов во время выпускных экзаменов.

А торжество момента? Когда стол экзаменаторов застилался бархатной скатертью, на него водружалась ваза с обязательными гвоздиками, аккуратно рядами раскладывались билеты…

На устные предметы запускали по пять человек, причем в первой пятерке по негласной договоренности шли отличники или те, кто в билетах плавал как рыба в воде. Для сохранения настроения экзаменаторов, так сказать. На письменном же экзамене сохранить настроение ходящим вдоль рядов учителям можно было только усердным скрипом шариковой ручки и сосредоточенным сопением. Сможешь показать, что ты «в теме», и на несколько заглядываний под стол, где «шпоры» приклеены к коленкам, никто не обратит внимания. Или сделает вид, что не обратит… Учителя знали своих экзаменуемых как облупленных и были уверены в их способностях. А экзамены были настоящей проверкой на стрессовость…

Сегодня понятия «выпускные экзамены», или «государственные экзамены», нет. Но принцип итоговой аттестации, по которой в главный школьный документ будут выставляться оценки, тот же.

ПЕРВЫЙ ЭТАП – ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Сроки итоговой аттестации будут установлены приказом министерства «О завершении 2016-2017 учебного года». Ориентировочно – с 29 мая по 9 июня.

Пять обязательных экзаменов, один из которых по выбору.

Итак, предметы:

— родной язык и литература (письменно в форме эссе);

— казахский язык – в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения; русский язык – в школах с казахским языком обучения (тестирование);

— история Казахстана (устный экзамен);

— алгебра и начала анализа (письменно);

— предмет по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, информатика, иностранный язык (английский, французский, немецкий) в форме тестирования.

Все материалы для итоговой аттестации составит Национальный центр тестирования. Он же доставит их до управлений образования, а управления образования – до школ.

Оценивание письменных и устных экзаменов, а также листов ответов тестирования пройдет в школе, его будет проводить экзаменационная комиссия по предмету на основании предоставленных кодов правильных ответов.

Все выпускные экзамены пройдут на базе школы, по месту обучения выпускников. И все, гуляй вчерашний школьник! При условии, что ты не собираешься в этом году поступать в институт…

К слову, из-за разделения Единого национального тестирования на выпускные и вступительные экзамены выпускные вечера в этом учебном году будут проведены не в двадцатых числах, как в прошлые годы, а до 15 июня 2017 года.

ВТОРОЙ ЭТАП – ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗ

Прием заявлений на участие в тестировании пройдет с 10 марта по 10 мая. Сроки проведения ЕНТ – с 20 июня по 1 июля. У абитуриентов также есть возможность пересдачи ЕНТ на платной основе в августе 2017 года и в январе 2018 года. Образцы заданий по всем предметам ЕНТ в декабре будут выложены на сайте Национального центра тестирования и Минобразования и науки РК.

Новый формат Единого национального тестирования будет состоять из двух блоков. Сам принцип ЕНТ в этой части экзаменов практически не изменился. В первую очередь, это три обязательных предмета с 20 заданиями в каждом. Математическая грамотность, грамотность чтения (проверка умения обобщать, сопоставлять и сравнивать), история Казахстана.

Кроме того, будет два профильных предмета по 30 заданий (математика + физика, математика + география, история + география, биология + химия, биология + география, иностранный язык + история, язык обучения и литература (каз. или рус. язык) + история, география + иностранный язык, химия + физика, история + «Человек. Общество. Право», творческий экзамен).

Примечательно, что задания на проверку грамотности чтения вводятся на ЕНТ, чтобы примерно определить способность абитуриента учиться в высшем учебном заведении.

Во время обучения в вузе абитуриенту необходимо работать с различными источниками, анализировать их, сопоставлять информацию из этих источников и делать выводы. И от этих навыков будет зависеть уровень обучаемости…

Профильные предметы будут состоять из 20 вопросов с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных и 10 заданий с выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных. Несколько вариантов ответов в тестировании профильных предметов призваны проверить, насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему. Также тестирование с несколькими вариантами ответов препятствует заучиванию и угадыванию ответов, уверены составители тестовых заданий.

В целом на ЕНТ будет 120 вопросов. Время проведения тестирования составит 3 часа 30 минут. Проходной балл – 50, он остался без изменений. А вот максимальное количество баллов при тестировании увеличится до 140 за счет нескольких правильных ответов в заданиях по профильным предметам.

Обладатели «Алтын белгi», победители и призеры республиканских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам и научных проектов сдают ЕНТ на общих основаниях. Правда, если их результаты окажутся равными с абитуриентами, которые не обладают вышеперечисленными талантами, то обладатели, призеры и победители получат преимущество.

КТА ПО ПРОФЕССИИ

Для выпускников колледжей, которые поступают в вузы, также внесли изменения в комплексное тестирование абитуриентов (КТА). Если раньше студенты колледжей сдавали тестирование на базе школьных знаний, то новый формат КТА учитывает знания, которые они получили в своих учебных заведениях. Комплексное тестирование абитуриентов будет состоять из 60 вопросов, из них 20 – по общепрофильной дисциплине (задания, направленные на проверку академических знаний по базовой дисциплине) и 40 – по профилирующим (задания на проверку углубленных академических знаний, а также практических умений и навыков). В целом в КТА войдет 60 заданий, время тестирования составит 100 минут.

А ДОШКОЛЯТ ПРИВЕДУТ К ЕДИНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ

Большинство первоклассников может бегло читать и писать уже при поступлении в школу. Хотя не редкость дети, которые книжку видят впервые в жизни в первом классе. Понятно, что этот дисбаланс нарушает весь учебный процесс и вынуждает учителя распределять свое внимание в очень неравных пропорциях. Очень много времени уделяется неподготовленным деткам, которых просто нужно дотянуть до общего уровня класса, а тем, кто все умеет, становится неинтересно… Поэтому именно подготовленные к школе ребятишки уже сейчас начинают пугать родителей заявлениями вроде: «Не пойду в школу, там скучно!».

Планируется, что единая предшкольная программа будет внедрена с сентября 2019 года по всей стране. Поскольку с 2016 года дети в первом классе обучаются по единой программе и единому базовому учебнику, подготовку в предшколе имеет смысл вести также по единой учебной программе.

В рамках пилотного проекта с 2017 года Министерство образования РК планирует внедрить единую программу и единый базовый учебник для предшколы там, где предшкола уже есть.

По мнению педагогов-практиков и ученых в сфере образования, в предшколе следует начать изучать «Әліппе» («Букварь»). Нагрузки для детей 5-6-летнего возраста это составлять не будет. Букварь будет рассчитан на изучение алфавита в течение всего учебного года, а не в течение трех месяцев как сейчас. Дети будут учиться распознавать буквы, читать по слогам, делать звуковой анализ слов.

Речи об обязательном обучении письму не идет, оно начнется только в первых классах, так как мелкая моторика детей 5-6 лет недостаточно развита для письма, уверены в рабочей группе министерства.

В настоящее время МОН РК приступил к разработке «Әліппе» («Букваря») для предшкольной подготовки детей 5-6 лет с использованием удобных для восприятия детей этого возраста технологий, включая интерактивные.

Елена БОЯРШИНОВА