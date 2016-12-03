О новом формате аттестации школьников

Принципы нового формата итоговой аттестации выпускников школ и проведения ЕНТ для поступления в вузы объяснили в Министерстве образования и науки РК.
С 2017 года выпускники будут сдавать экзамены в школах (для получения аттестата о среднем образовании и «Алтын белгi») и ЕНТ, которое будет выполнять функции экзамена для поступления в вузы, а также системы распределения государственных грантов.
Старшее поколение помнит зубрежку билетов, темы для сочинений и тихий ужас перед дверьми кабинетов во время выпускных экзаменов.
А торжество момента? Когда стол экзаменаторов застилался бархатной скатертью, на него водружалась ваза с обязательными гвоздиками, аккуратно рядами раскладывались билеты…
На устные предметы запускали по пять человек, причем в первой пятерке по негласной договоренности шли отличники или те, кто в билетах плавал как рыба в воде. Для сохранения настроения экзаменаторов, так сказать. На письменном же экзамене сохранить настроение ходящим вдоль рядов учителям можно было только усердным скрипом шариковой ручки и сосредоточенным сопением. Сможешь показать, что ты «в теме», и на несколько заглядываний под стол, где «шпоры» приклеены к коленкам, никто не обратит внимания. Или сделает вид, что не обратит… Учителя знали своих экзаменуемых как облупленных и были уверены в их способностях. А экзамены были настоящей проверкой на стрессовость…
Сегодня понятия «выпускные экзамены», или «государственные экзамены», нет. Но принцип итоговой аттестации, по которой в главный школьный документ будут выставляться оценки, тот же.
ПЕРВЫЙ ЭТАП – ШКОЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Сроки итоговой аттестации будут установлены приказом министерства «О завершении 2016-2017 учебного года». Ориентировочно – с 29 мая по 9 июня.
Пять обязательных экзаменов, один из которых по выбору.
Итак, предметы:
— родной язык и литература (письменно в форме эссе);
— казахский язык – в школах с русским, узбекским, уйгурским и таджикским языками обучения; русский язык – в школах с казахским языком обучения (тестирование);
— история Казахстана (устный экзамен);
— алгебра и начала анализа (письменно);
— предмет по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, информатика, иностранный язык (английский, французский, немецкий) в форме тестирования.
Все материалы для итоговой аттестации составит Национальный центр тестирования. Он же доставит их до управлений образования, а управления образования – до школ.
Оценивание письменных и устных экзаменов, а также листов ответов тестирования пройдет в школе, его будет проводить экзаменационная комиссия по предмету на основании предоставленных кодов правильных ответов.
Все выпускные экзамены пройдут на базе школы, по месту обучения выпускников. И все, гуляй вчерашний школьник! При условии, что ты не собираешься в этом году поступать в институт…
К слову, из-за разделения Единого национального тестирования на выпускные и вступительные экзамены выпускные вечера в этом учебном году будут проведены не в двадцатых числах, как в прошлые годы, а до 15 июня 2017 года.
ВТОРОЙ ЭТАП – ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В ВУЗ
Прием заявлений на участие в тестировании пройдет с 10 марта по 10 мая. Сроки проведения ЕНТ – с 20 июня по 1 июля. У абитуриентов также есть возможность пересдачи ЕНТ на платной основе в августе 2017 года и в январе 2018 года. Образцы заданий по всем предметам ЕНТ в декабре будут выложены на сайте Национального центра тестирования и Минобразования и науки РК.
Новый формат Единого национального тестирования будет состоять из двух блоков. Сам принцип ЕНТ в этой части экзаменов практически не изменился. В первую очередь, это три обязательных предмета с 20 заданиями в каждом. Математическая грамотность, грамотность чтения (проверка умения обобщать, сопоставлять и сравнивать), история Казахстана.
Кроме того, будет два профильных предмета по 30 заданий (математика + физика, математика + география, история + география, биология + химия, биология + география, иностранный язык + история, язык обучения и литература (каз. или рус. язык) + история, география + иностранный язык, химия + физика, история + «Человек. Общество. Право», творческий экзамен).
Примечательно, что задания на проверку грамотности чтения вводятся на ЕНТ, чтобы примерно определить способность абитуриента учиться в высшем учебном заведении.
Во время обучения в вузе абитуриенту необходимо работать с различными источниками, анализировать их, сопоставлять информацию из этих источников и делать выводы. И от этих навыков будет зависеть уровень обучаемости…
Профильные предметы будут состоять из 20 вопросов с выбором одного правильного ответа из пяти предложенных и 10 заданий с выбором нескольких правильных ответов из множества предложенных. Несколько вариантов ответов в тестировании профильных предметов призваны проверить, насколько хорошо абитуриенты знают конкретную тему. Также тестирование с несколькими вариантами ответов препятствует заучиванию и угадыванию ответов, уверены составители тестовых заданий.
В целом на ЕНТ будет 120 вопросов. Время проведения тестирования составит 3 часа 30 минут. Проходной балл – 50, он остался без изменений. А вот максимальное количество баллов при тестировании увеличится до 140 за счет нескольких правильных ответов в заданиях по профильным предметам.
Обладатели «Алтын белгi», победители и призеры республиканских, международных олимпиад по общеобразовательным предметам и научных проектов сдают ЕНТ на общих основаниях. Правда, если их результаты окажутся равными с абитуриентами, которые не обладают вышеперечисленными талантами, то обладатели, призеры и победители получат преимущество.
КТА ПО ПРОФЕССИИ
Для выпускников колледжей, которые поступают в вузы, также внесли изменения в комплексное тестирование абитуриентов (КТА). Если раньше студенты колледжей сдавали тестирование на базе школьных знаний, то новый формат КТА учитывает знания, которые они получили в своих учебных заведениях. Комплексное тестирование абитуриентов будет состоять из 60 вопросов, из них 20 – по общепрофильной дисциплине (задания, направленные на проверку академических знаний по базовой дисциплине) и 40 – по профилирующим (задания на проверку углубленных академических знаний, а также практических умений и навыков). В целом в КТА войдет 60 заданий, время тестирования составит 100 минут.
А ДОШКОЛЯТ ПРИВЕДУТ К ЕДИНОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ
Большинство первоклассников может бегло читать и писать уже при поступлении в школу. Хотя не редкость дети, которые книжку видят впервые в жизни в первом классе. Понятно, что этот дисбаланс нарушает весь учебный процесс и вынуждает учителя распределять свое внимание в очень неравных пропорциях. Очень много времени уделяется неподготовленным деткам, которых просто нужно дотянуть до общего уровня класса, а тем, кто все умеет, становится неинтересно… Поэтому именно подготовленные к школе ребятишки уже сейчас начинают пугать родителей заявлениями вроде: «Не пойду в школу, там скучно!».
Планируется, что единая предшкольная программа будет внедрена с сентября 2019 года по всей стране. Поскольку с 2016 года дети в первом классе обучаются по единой программе и единому базовому учебнику, подготовку в предшколе имеет смысл вести также по единой учебной программе.
В рамках пилотного проекта с 2017 года Министерство образования РК планирует внедрить единую программу и единый базовый учебник для предшколы там, где предшкола уже есть.
По мнению педагогов-практиков и ученых в сфере образования, в предшколе следует начать изучать «Әліппе» («Букварь»). Нагрузки для детей 5-6-летнего возраста это составлять не будет. Букварь будет рассчитан на изучение алфавита в течение всего учебного года, а не в течение трех месяцев как сейчас. Дети будут учиться распознавать буквы, читать по слогам, делать звуковой анализ слов.
Речи об обязательном обучении письму не идет, оно начнется только в первых классах, так как мелкая моторика детей 5-6 лет недостаточно развита для письма, уверены в рабочей группе министерства.
В настоящее время МОН РК приступил к разработке «Әліппе» («Букваря») для предшкольной подготовки детей 5-6 лет с использованием удобных для восприятия детей этого возраста технологий, включая интерактивные.
Елена БОЯРШИНОВА
Отправить ответ
55 Комментариев к "О новом формате аттестации школьников"
RT @otyrar: О новом формате аттестации школьников — https://t.co/ppcqAwTeTh https://t.co/HvyZb1eKWT
Мдааа в наше время лучше было и легче, а сейчас каждый год придумывают что-то новое, и толк какой?
я думаю новый формат придется по душе многим школьникам… тем более что прежней зубрежки ответов не будет больше
Білім саласындағы өзгерістер — нағыз білімді ұрпақтың өсуіне үлкен ықпал ететіні сөзсіз. Мектеп бітіруші түлектер мен тапсырушы талапкерлерге арналған биылғы жылғы емтихан таза білімдерін сарапқа салмақ.
Отлично. Уверен, что новый формат сделает наше образование качественней. МОН молодцы
ЕНТ уже давно нужно было реформировать. Удобнее, когда выпускные экзамены не смешивают со вступительными в вузы. Теперь просьбы родителей приняли во внимание и сделали так, как надо.
Не думаю, что разделение ЕНТ на два этапа как-то негативно отразится на выпускниках. Наоборот, все будет проходить спокойнее, без надрыва, металлоискателей и удалений из аудитории.
Правильно сделали, что подтверждение полученных в школе знаний — то есть получение аттестата и знака алтын бельги передали школам. Раньше так и было и никто не раздавал налево-направо золотые и серебряные медали. Потому что нужно на протяжении всех лет учиться на отлично.
Все правильно. Новое — это хорошо забытое старое. Совмещенный выпускной и вступительный в одном тестировании — в этом были свои плюсы. Но больше плюсов, по-моему, в их разделении.
До этого было как в казахской поговорке — «еки аякты бир етикке тыгу». То есть совали две ноги в один сапог. Поэтому разделение формата ЕНТ поддерживаю.
После разделения ЕНТ на два этапа станет лучше — более точно будут определяться знания и умения абитуриентов. В школе будут сдавать как когда-то все основные предметы, а при поступлении в вуз — уже профилирующие.
По поводу того, чтобы алтынбельгийцы и победители олимпиад не сдавали ЕНТ я тоже думаю, что это не правильно. Они должны сдавать со всеми но иметь какое-то преимущество при получении гранта. К примеру, при равных баллах ЕНТ им отдадут предпочтение.
Негізі алып қарайтын болсақ тек мектеп оқушыларына ғана емес өзгеде оқуышаларға білім жүйесінде өзгертулер болғанды жөн деп білемін
Қандай жақсы бастама аладғы уақытта осы шығарылған шешімнен жақсы нәтиже күтетін боламыз сонда ғана білім деңгейі жоғары болары анық
Ия осы сынды біліім жүйесіне жылдан жылға жаңа форматта өзгерткенді қолдаймын сонда ғана еліміздің білім деңгейі жоғары болары анық
Білім сапасы жоғары болғаны жөн, қандай форматта өтетіні маңызды емес деп ойлаймын тек білім сапасын төмендетіп алмағанымыз жөн
Жылдан жылға білім саласына өзгерістер еніп жатқаны бәрімізге мәлім және жылдан жылға жаңа форматта өтіп жатқанын қолдаймын
Білім саласының жоғары болғанын жөн деп білемін және еліміздің білім деңгейі осы сынды кішігірім өзгерістерден басталатыны анық
Жақсы болды. 2017 жылы мектеп бітіретін балам су жаңа емтихан тапсыратын болды. Өзімізде өзгеріс болса екен деп жүр едік.
Қоғамдық жүйе жаңарып жатқандықтан, білім жүйесі де, оның ішіндегі емтихан жүйесі де жаңаруы керек. Қазір өмірдің ағысы қатты.
Білім саласына жаңа өзгерістер еңгізген жөн не үшін дейтін болсаныздар білім саласы жоғары болсын десек оның базасы өзгергенді қолдаймын
Білім деңгейіне жаңа форматтар жылдан жылға енгенін мен қолдаймын өйткені білім сапасы жоғары болғанын қаласақ онда форматты өзгерткен дұрыс
Жылдан жылға білім саласына жаңа өзгерістер еніп жатқаны бәрімізге мәлім дегенмен еліміздегі білім саласы жоғары болғанын қаласақ онда базанын өзгергені дұрыс
Мектептердегі білім сапасы жоғары болған сайын оның дамуы өте қарқынды деңгейде өтері бәрімізге мәлім деп блемін
Бәрін ашық айту өте дұрыс. Естімедік, білмедік деп ешкім айта алмайды сонда. Ең маңыздысы дайындалып бару, емтиханға. Қатты қобалжу себептері жойылмақ жаңа реформалардың арқасында. Жарайсыз білім министрі мырза, сізді қолдаймыз!
Идем в правильном направлении! нам важно воспитать детей, умеющих говорить, правильно излагать мысли на письме! а для поступления в вузы пусть сдают тесты как и раньше
хорошо, что дети смогут повторно сдать ент! а АБ смогут в школе защититься, но также будут сдавать ент! тут все по справедливости!
хорошо,что взялись за предшколят! нужно, чтобы к 1 классу у всех детей был одинаковый уровень
Такие изменения улучшат образование детей! уже с первого класса начиная, они будут усердно учиться. перед ними уже стоит задача хорошо учиться. изучать языки, к 11 классу они с легкостью будут писать эссе! образоввание для многих уже сейчас бесплатное!
С каждым годом система образования становится все лучше и лучше. Безусловно это радует нас
Білім саласында болып жатқан өзгерістер, оқушыларға жақсы септігін тигізері сөзсіз
Жылдан жылға біздер алға жылжып келеміз. Бұл жақсы көрсеткіш деп білемін
Білім министрлігі біршама жұмыс атқарды. Жарайсыздар! Даму үшін бізге өзгерістер керек
Негізі бізде білім саласы жылдан жылға дамып келеді. Ол қуанарлық жағдай.
Негізі біздің білім саласы жылдан жылған жақсарып келеді. Қуанарлық жағдай! Сағадиев мырза жарайсыз!
Жаңа формат жақсы маған ұнады. Жарайсың білім министрлігі! Осындай өзгерістер керек болды бізге
«Керемет жаңалық! Біздер білім саласына көп назар аудару керекпіз! Себебі білімді ұрпақ, ол ертең жарқын болашақ!
«
Я тоже, это поддерживаю. Молодцы МОН и наш министр!
Енді бәрі түсінікті болды. Негізі білім министрлігі қазір жақсы жұмыс атқарып жатыр. Керемет
Барлығы біздің болашақ балаларымыз үшін жасалып жатқан дүние. Олар болашақта бәсекеге қабілетті болуы үшін
Күні кеше ғана біздің оқушылардың білім денгейі туралы жаңалықтар шықты. Қарап отырсақ жақсы жетістіктерге жеткенбіз. Барлығы осы министрліктің арқасында
Не болса да, биыл білім министрлігі жақсы жұмыс атқарды. Жарайсыздар!
Біздің жастар қазіргі танда жақсы сапалы білім алу керек. Мемлекет тарапынан қазір барлық жағдай жасалып жатыр.
Қазір білім саласында жақсы өзгеріс тер байқауға болады. Керемет!
Білім саласы жылдан жылға дамып келе жатыр. Әрине, бұл қуанарлық жағдай. Балаларымыздың сапалы білім алғаның қалаймыз.
Классно! Государство сейчас создает все условия для молодежи, чтобы они получали качественное образование.
Қолдаймын! Жалпы біздер білімге көп назар аудару керекпіз. Себебі білімді ұрпақ, ол жарқын болашақ!
Жалпы бізде білім саласы дамып келе жатқаның байқауға болады. Жаңа ұсыныс менің көңілімнен шығуда. Тек жақсы жақтарын көріп отырмын. Жарайсыңдар білім министрлігі!
Расыменен қазір білім саласында жақсы өзгерістерді байқауға болады. Мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Сағадиев мырза жарайсыз!
ЕНТ уже давно нужно было реформировать. Новый формат Единого национального тестирования будет состоять из двух блоков. Уверен, что новый формат сделает наше образование качественней.